HEP tri tjedna ne sanira kvar u Šparadićima. Stanovnici sada ostali bez agregata: 'Do kada ćemo ovako?'

Agregat na koji su se grijali i dobivali svjetlo stanovnici Šparadića, malog mjesta između Šibenika i Primoštena, i to jer im kvar na podvodnom kabelu HEP nije sanirao puna tri tjedna, jučer se pokvario. Pa su večer, cijelu noć i dobar dio jutra stanovnici doslovno bili u mraku, a mnogi i u hladnoći obzirom da se mnogi i griju na struju.

Kako je Večernji list ranije pisao, problem je nastao prije tri tjedna kada je podmorski kabel koji spaja Špradiće na električnu mrežu oštećen, a koji se nalazi pod morem. Kako su tada objašnjavali mještani za sanaciju kvara bio je potreban ronilac kojeg Elektra nije mogla odmah osigurati pa je privremeno na glavni kabel spojen agregat unajmljen od jedne tvrtke iz Splita za tisuću eura dnevno. Isti taj agregat se do koji dan prije Božića, zbog štednje, prvo gasio od 23 sata do 6 sati, a nisu imali niti javne rasvjete, a nakon što su o slučaju počeli pisati i mediji mještanima je stiglo još goriva što je pak omogućilo da agregat ipak radi 24 sata u vrijeme Božića i Nove godine. Tako je bilo sve do sinoć kada je i agregat prestao davati "znakove života".

Mještani su s pravom ogorčeni i pitaju se kako je moguće da se u 21. stoljeću jedno cijelo mjesto u kojemu živi oko 70-ak stanovnika među kojima je i 15-ak djece ostavi bez struje, javne rasvjete. I to u vrijeme blagdana. - Prvo su govorili da nemaju ronioca, pa da nemaju kabel, pa im vrijeme nije bilo dobro, pa su govorili da su svi na kolektivnom godišnjem odmoru. Što je sad problem? Do kada ćemo ovako? - komentirala je jedna mještanka Šparadića na društvenim mrežama.

Što se događa i zbog čega kvar već nije saniran pitali smo HEP. Iz HEP-Operatora distribucijskog sustava stigao je odgovor kako je danas u tijeku postavljanje drugog agregata te da se uskoro očekuje redovna uspostava isporuke električnom energijom. Pri kraju su, odgovaraju, i pripremni radovi za polaganje novog podmorskog kabela KB 10(20) kV TS Pristanić 2- TS Šparadići te da se zamjena kabela planira izvršiti u petak 10. siječnja.

- Nažalost, zamjena kabela nije bila moguća prethodnih dana zbog loših vremenskih uvjeta, jakog i povremeno olujnog vjetra - odgovorili su iz HEP-Operatora. Naglasili su i kako korisnici na području Šparadića nisu bez električne energije jer je odmah po izbijanju kvara na glavni kabel spojen agregat i na taj im se način omogućila opskrba električnom energijom.

