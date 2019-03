Panika! 'Je li to meteor ili nas napadaju izvanzemaljci?'

Neobična pojava na nebu uznemirila je u srijedu navečer stanovnike Los Angelesa, od kojih su neki pomislili da se radi o izvanzemaljcima ili meteoru, no ispostavilo se da je istina puno jednostavnija.

- Što je to? O moj Bože. To je meteor. To je vatrena kugla. Koji vrag? - pitala se Celeste Perez dok je gledala jaki svjetlosni trag iznad nebodera u centru grada.

WAS THAT A METEOR, DTLA?! Caught this from my balcony— it burned out right behind the Intercontinental! pic.twitter.com/BtbvbwzcVV