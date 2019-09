Koliko je netrpeljivosti između Srba i Crnogoraca, govori i slučaj vjenčanja u crnogorskom gradu Nikšiću između Crnogorca i Srpkinje koje je prekinuto zbog izvedbe pjesme “Srpkinja je mene majka rodila”, i to unatoč tomu što su uoči svadbe mladenci dogovorili da veselje prođe bez nacionalističkih pjesama. U Nikšiću se priča da su novopečeni bračni partneri svoj brak razvrgnuli nakon samo tri sata, no to nije potvrđeno Novostima koje su prve donijele priču.

Svadba je u Nikšiću bila vesela sve do trenutka kada su emocije nadvladale racionalnost. Sve je išlo uobičajeno, no punica je tri puta od benda tražila pjesmu “Srpkinja je mene majka rodila”, što je izbacilo iz takta svekra.

– Dosta tih pjesama, ovo je Crna Gora – upozorio je svekar, nakon čega je mladenkin brat uzeo sestru za ruku i izveo je sa svadbe.

“Hvala, prijatelji”, rekao je prije nego što su otišli. Nesuđeni svekar potom je iščupao glazbenicima kabele iz utičnica govoreći: “Vi ste za sve krivi!”, na što mu je pjevačica odgovorila kako oni pjevaju ono što gosti naruče. Društvenim mrežama brzo se proširila vijest, ali i drugačija verzija uzvanika prema kojoj je mladoženja bio taj koji je prvi napustio svadbu nakon što Srpkinja i Crnogorac rastali se nakon samo tri sata zbog pjesama je prije još jedan gost naručio istu pjesmu.

Kada se ni poslije sat vremena mladoženja nije vratio, mlada je odlučila prekinuti veselje, nakon čega je svekar iščupao kabele glazbenicima. Nesretna mladenka tada je pobjegla do obližnje crkve svetog Vasilija Ostroškog, gdje je sjela na stepenice i dugo oplakivala propali svadbeni dan kojem se samo nekoliko sati prije radovala. Nikšićani vjeruju da će ljubav ipak nadvisiti podjele i da će njih dvoje u budućnosti zajedno graditi sreću.

Nažalost, priča o ovo dvoje mladih samo je jedna u nizu stotina njih kojima je politika odredila sudbinu. Naime, danas je u Crnoj Gori, u što se uvjerio i reporter Večernjeg lista za vrijeme boravka u toj zemlji, društvo duboko podijeljeno te u neke kafiće i restorane u koje dolaze Srbi ne dolaze Crnogorci i obratno.