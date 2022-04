Srna srušila dječaka koji je pao u Dravu, spasile ga hrabre djevojčice: 'I ja sam pala u vodu, odmah sam zvala sestru...'

U Svibovcu Podravskom srna je u bijegu od psa naletjela na dječaka koji je pao u hladnu Dravu. Dječaka su od utapanja spasile sestre Lea i Lana, koje su u ovoj situaciji ostaju pribrane i nazvale policiju.

Dječak je šetao nasipom hidroelektrane Varaždin s prijateljicom. "Ja sam se šetala s njim i onda je došao jedan pas njemački ovčar, naganjao je srnu i onda se srna okrenula i bacila ga je u vodu. On je pao u vodu i rekao mi je neka pomognem da se boji i ja sam mu htjela pomoći i isto sam se poskliznula i pala u vodu", rekla je Lana Bunić iz Sračinca za RTL.

Lana je pomoću konopa izišla iz vode, ali Filip nije mogao, ostao se držati za njega. Pozvala je u pomoć sestru Leu.

"Ja sam bila tu doma s prijateljicom i onda me sestra zvala da dođem pomoći zato jer se prijatelj utapa. Onda sam ja došla biciklom do tamo. Popela se gore uzela stvari i došla do njih, probala sam pomoći prijatelju ali nisam mogla jer bi pala unutra i onda sam pozvala policiju jer mu nismo mogli pomoći, a nikog nije bilo blizu", rekla je Lea Bunić.

Podsjetimo, voditelj smjene Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave varaždinske zaprimio je dojavu 14-godišnje djevojčice koja je rekla da se nalazi na obali derivacijskog kanala HE Varaždin kod Svibovca Podravskog i da je njezin 13-godišnji prijatelj pao u rijeku Dravu te da ga ne mogu izvući iz vode.

Odmah po zaprimanju dojave, voditelj smjene žurno je na mjesto događaja uputio sve raspoložive ophodnje Policijske postaje Varaždin, Postaje prometne policije Varaždin i Interventne jedinice policije, a pozvani su i Javna vatrogasna postrojba te Zavod za hitnu medicinu Varaždinsku županije.

Voditelj smjene OKC-a djevojčici je rekao da mobitelom daje svjetlosne znakove policajcima koji dolaze na mjesto događaja. U 20.15 sati na mjesto događaja, stotinjak metara uzvodno od HE Varaždin s južne strane derivacijskog kanala, na asfaltiran nasip širine tri metra stigla je prva od upućenih ophodnji. Dvojica policijskih službenika Policijske postaje Varaždin uočila su dječaka u vodi kako se drži za špagu koja viri iz asfaltne podloge. Tijelo mu je bilo u brzoj vodi. Jedan od policijskih službenika spustio se niz kosinu asfaltnog nasipa širokog šest metara dok ga je kolega osiguravao rukama i uspio je uhvatili dječaka za ruke i izvaditi ga iz vode.

U 20.30 sati na mjesto događaja stigla je ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije koja je preuzela pothlađenog dječaka i prevezla ga u Opću bolnicu Varaždin. Obaviještena je njegova majka koja je preuzela daljnju skrb o djetetu u bolnici. U razgovoru s djevojčicom koja je nazvala policiju doznalo se da su ona i još dvije djevojčice u dobi od 13 i 14 godina s 13-godišnjakom oko 20 sati šetale po nasipu. U jednom su trenutku u polju nedaleko od derivacijskog kanala ugledali kako pas nepoznatog vlasnika trči za srnom. Srna se u jednom trenutku okrenula i počela trčati u smjeru nasipa, pri čemu je udarila u tijelo 13-godišnjaka, koji je izgubio ravnotežu i od siline udara pao s nasipa u vodu.

