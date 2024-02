Srednjoškolac mučio i usmrtio mačku ispred škole u Imotskom? 'Obavijestili smo policiju'

Udruzi za zaštitu životinja sv. Franjo Asiški stiglo je više dojava o zabrinjavajućem slučaju koji se navodno dogodio u Imotskom ovog utorka. Naime, kako su objavili na svom Facebook profilu, navodno je jedan srednjoškolac pred ulazom u školu mučio i na kraju usmrtio jednu mačku, a cijeli slučaj prijavljen je i policiji.

- Pretpostavljamo da je maca bila vlasnička i da vlasnici žive negdje u blizini srednjoškolskog centra pa Vas molimo, ako znate tko bi mogao biti vlasnik, da istog obavijestite o događaju i zamolite ga da se javi nama ili policiji. Molimo i sve one dobre i savjesne ljude koji imaju još neke informacije o cijelom ovom događaju da ih jave nama ili policiji - objavili su iz Udruge.

Naknadno su se i ogradili, navodeći kako ne žele ovime prozvati roditelje mladića, ali ih brine što niti iz škole, ali ni sami učenici nisu javili Udruzi za mačića.

- Školi i učenicima zamjeramo to što nas nisu obavijestili o mačiću, jer bismo ga tako preuzeli i izbjegli ovu situaciju, a nejasno je i to zašto nisu odmah obavijestili policiju (ako je mladić maloljetan, onda i centar za socijalnu skrb), jer su to morali učiniti s obzirom na to da je riječ o kaznenom djelu. Mnogi mladi imaju razne poteškoće u ponašanju. Ne treba zbog toga nikoga prozivati, a još manje proklinjati ili slično - objavili su.

- Prema našim saznanjima mladić je ispitan i napravljen je očevid. Ne znamo hoće li biti podnesena kaznena prijava po službenoj dužnosti; ako ne bude, podnijet ćemo je mi, a škola sprema restriktivne pedagoške mjere - naveli su.

