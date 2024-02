Njemačka uvodi kartice umjesto gotovine za tražitelje azila: Evo kako bi to izgledalo u praksi

Četrnaest njemačkih saveznih zemalja postiglo dogovor oko uvođenja kartica za tražitelje azila koje bi bile u funkciji ovog ljeta, najkasnije u jesen ove godine. „

'Uvođenjem te kartice mi reduciramo birokraciju u našim općinama, sprječavamo mogućnost da se novac koji ti ljudi primaju kao državnu pomoć šalje u njihove zemlje podrijetla, a tako se borimo i protiv krijumčara ljudima ', rekao je Boris Rhein (CDU), šef vlade u Hessenu, trenutni predsjedatelj Konferencije premijerki i premijera njemačkih saveznih zemalja, piše dw.com.

Savezna zemlja Sjeverna Rajna-Vestfalija (NRW) svojim će općinama prepustiti da same odluče hoće li ili ne uvesti taj novi sustav s karticama, oko kojeg se već neko vrijeme vode diskusije. Gradovi i općine bi morali sami snositi troškove uvođenja kartica, izjavio je jedan glasnogovornik šefa vlade NRW-a Hendrika Wüsta (CDU) za WDR.

VEZANI ČLANCI:

Tražitelji azila bi jedan dio pomoći koja im pripada primali preko kartice, a ne u gotovini, kako im se trenutno isplaćuje, i to po jedinstvenim standardima koji će vrijediti za cijelu Njemačku. Kartice bi trebale funkcionirati autonomno, neće biti povezane s bankovnim računom, i moći će se koristiti diljem Njemačke u svim branšama. Savezne zemlje će same odlučiti koliko novca će na taj način primati tražitelji azila, moguće je da će kartice imati i neke dodatne funkcije, a isto tako je moguće da se radijus korištenja kartica ograniči na neku regiju ili samo na neke branše. S obzirom na to da će praktički svaka savezna zemlja, odnosno lokalna vlast moći sama odlučiti kako će se i gdje koristiti te kartice, promatrači strahuju da bi na koncu situacija mogla biti komplicirana, odnosno da bi u praksi moglo biti jako puno različitih rješenja.

'Nova kartica za plaćanje namijenjena tražiteljima azila će biti napredak samo ako se na licu mjesta reducira birokracija, odnosno ako troškovi za uvođenje novog sustava ne budu prebačeni na naše komune i kartica za plaćanje mora biti primjenjiva u cijeloj zemlji, rekao je direktor Udruženja njemačkih gradova, Helmut Dedy.

VIDEO: Maovni prosvjedi protiv ekstremne desnice u Berlinu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Svaka njemačka država uzima drugačiji pristup karicama. U Saskoj komune same mogu odlučiti hoće li uvesti kartice za plaćanje kao neku vrstu privremenog rješenja, a onda kasnije preuzeti rješenje koje će vrijediti za područje cijele Njemačke . Bavarska tvrdi kako će njihova kartica za plaćanje biti brže uvedena i bit će rigoroznija. Odnosno gotovinu će tražitelji azila u Bavarskoj primati i ubuduće, ali "samo kao mali džeparac do 50 eura”, najavio Bavraski šef vlade. Ubuduće će azilanti moći kupovati samo robu u dućanima sa svakodnevnim potrepštinama. Online-shopping, sudjelovanje u igrama na sreću ili prebacivanje novca u inozemstvo se želi spriječiti, piše dw.com.

Humanitarne organizacije koje pomažu izbjeglicama su ionako kritične oko planova uvođenja kartica za plaćanje. Organizacija Pro Asyla kaže da se vlasti NRW-a, odnosno njemačke lokalne vlasti sada moraju pobrinuti da rješenje koje se na koncu uvede ne bude diskriminirajuće. U načelu pokrajinske vlasti moraju pomoći komunama kako bi one bile u stanju da na primjeren način, odnosno u skladu s ljudskim dostojanstvom, prihvate izbjeglice i skrbe o njima.

VIDEO:Pitali smo građane kako nastaju chemtrailsi