Srbija razvila smrtonosno oružje, probija i najjači oklop, Vučić najavio masovnu proizvodnju, evo o čemu se točno radi

Utrke u naoružanju sve su popularnije posljednjih godina pa je u taj vlak uskočila i Srbija. Tamošnje ministarstvo obrane objavilo je značajan napredak u razvoju vlastitog vojnog programa bespilotnih letjelica. Tijekom 2024. godine, Vojnotehnički institut razvio je i započeo proizvodnju dronova-samoubojica pod nazivom "Komarac", koji predstavljaju najnoviji dodatak srpskom vojnom arsenalu.

Postoje dvije inačice za različite namjene, odnosno dvije osnovne varijante drona - Komarac-1 i Komarac-2, koji su razvijeni u suradnji s domaćim obrambenim poduzećima. Obje verzije odlikuju se naprednim sustavom navođenja i mogućnošću preciznog pogađanja ciljeva čak i u najzahtjevnijim uvjetima.

Komarac-1 opremljen je kumulativno-fragmentacijskom bojevom glavom kalibra 50 mm, namijenjen je za borbu protiv oklopnih vozila i žive sile te ima mogućnost aktivacije bojeve glave pri udaru ili daljinski preko kontrolne stanice. Maksimalno vrijeme leta iznosi tri minute, domet dva kilometra, a bojna glava ima probojnost do 20 milimetara.

Komarac-2 je također dron za jednokratnu upotrebu, nosi bojevu glavu kalibra 105 mm s eksplozivno formiranim projektilom, povećana probojnost protiv teže oklopljenih vozila te stvara dodatni učinak kroz fragmentaciju i povećanje pritiska nakon probijanja oklopa. Komarac-2 ima maksimalnu težinu od dva kilograma, može letjeti do tri minute i to s maksimalnim dometom od dva kilometra. Ima i probojnost do 90 milimetara.

Što se tiče tehničke karakteristike i operativna uporaba, dronovi "Komarac" projektirani su za maksimalnu učinkovitost u različitim okruženjima. Prema navodima srpskog Ministarstva obrane sustav se odlikuje: maksimalnom težinom od pet kilograma, autonomijom leta do tri minute, dometom do 2.000 metara, mogućnošću lebdenja poput helikoptera, otpornošću na elektroničko ometanje, sposobnošću djelovanja u različitim vremenskim uvjetima te ambiciozni planovi proizvodnje.

Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je proizvodnju čak 5.000 primjeraka ovih dronova, što predstavlja značajno ulaganje u domaću obrambenu industriju. Procjenjuje se da će pojedinačna cijena drona dosezati do 1,3 milijuna eura, a isporuke su planirane tijekom 2024. i 2025. godine.

Značajan broj odabranih pripadnika Vojske Srbije već je prošao posebnu obuku za upravljanje ovim naprednim sustavima. Operativni tim za jedan dron čine dva člana - pilot i tehničar za pripremu leta. Sustav je već uspješno testiran u laboratorijskim i terenskim uvjetima kroz brojne vojne vježbe. Ovaj projekt predstavlja važan korak u modernizaciji srpskih oružanih snaga i potvrđuje rastući trend uporabe bespilotnih letjelica u suvremenom ratovanju. Srbija time pokazuje sposobnost razvoja i proizvodnje sofisticirane vojne tehnologije, što dodatno jača njezin položaj u regiji.

