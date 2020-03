Splitski zatvor ne želi primiti Zavadlava, strahuju od osvete

Istraga trostrukog ubojstva u Splitu, za koje se sumnjiči Filip Zavadlav (25), približava se kraju. Do okončanja istrage trebalo bi se ispitati još nekoliko svjedoka, a i sam Zavadlav, koji se još uvijek nalazi u Bolnici za osobe lišene slobode (BOLS), trebao bi iznijeti svoju obranu. Prema neslužbenim informacijama, to bi se možda moglo dogoditi koncem ovog tjedna, a s obzirom na novonastalu situaciju oko pandemije izazvane koronavirusom, male su šanse da će Zavadlav biti doveden u Županijsko državno odvjetništvo u Splitu na ispitivanje.

Ističe mu istražni zatvor

Vjerojatnije je da će se u tom slučaju njegovo ispitivanje obaviti putem videoveze što je uputa koju je Ministarstvo pravosuđa dalo zatvorskom sustavu i sudovima.

- Vidjet ćemo kada i kako ćemo iznijeti obranu. Njemu istražni zatvor istječe 11. travnja, pa će se vjerojatno i o tome trebati odlučivati. On je trenutačno u BOLS-u, a ondje će ostati dok god liječnici budu smatrali da je to potrebno - kazao je Branko Šerić, branitelj Filipa Zavadlava.

Nakon što je Zavadlav uhićen, nije bio u stanju iznijeti obranu te je poslan na psihijatrijsko vještačenje kako bi se ustanovilo je li u trenutku počinjenja zločina za koji se sumnjiči, bio ubrojiv. Vještačenje je obavljeno u Vrapču, a vještaci su nakon razgovora sa Zavadlavom te proučavanja njegove medicinske dokumentacije ustanovili da je u trenutku počinjenja djela bio smanjeno ubrojiv. Da su ustanovili da je bio neubrojiv, to bi značilo da bi se na njega primijenio Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, a u tom slučaju optuženicima za koje se ustanovi da su počinili djela za koje se sumnjiče, određuje se obavezno psihijatrijsko liječenje. Ovako, će se tijekom sudskog postupka utvrđivati što točno znači da je Zavadlav bio smanjeno ubrojiv te će to u konačnici imati i utjecaj na odluku o kazni.

Inače, s obzirom na to da mu 11. travnja ističe istražni zatvor, ako do tada istraga ne bude okončana, onda će vjerojatno donijeti odluku o produljenju istražnog zatvora.

Sumnjiči ga se da je 11. siječnja hicima iz vatrenog oružja u Splitu ubio Marina Ožića Palića (25), Marina Bobana (25) i Juricu Torlaka (37). Zločin je šokirao Split i Hrvatsku jer se dogodio usred dana, a nakon trostrukog ubojstva Zavadlav je otišao do stana u kojem je živio te se presvukao. Potom je otišao u kafić, gdje ga je uhitila policija.

VIDEO Tko je Filip Zavadlav?

O zločinu za koji se sumnjiči nakon uhićenja nije htio govoriti, no sada se neslužbeno čuje da je spreman iznijeti obranu. No tek se treba vidjeti znači li to da je spreman o svemu opširno govoriti ili će se braniti šutnjom, što se u formalnom smislu također smatra iznošenjem obrane.

Ugrožena sigurnost

U međuvremenu, u medijima su se pojavile i informacije da bi Zavadlav iz BOLS-a trebao biti prebačen u zatvor na Bilicama, no da ga je splitski zatvor odbio primiti iz sigurnosnih razloga. Navodno bi Zavadlavu na Bilicama mogla biti ugrožena sigurnost zbog čega su iz tog zatvora tražili da ga se ne dovodi njima. Je li on sigurnosno ugrožen, trebala bi odlučiti Uprava za zatvorski sustav koja bi nakon izrade procjene sigurnosti onda trebala odlučiti i u kojem će zatvoru Zavadlav čekati podizanje optužnice i početak suđenja. U slučaju da se pokaže da je sigurnosno ugrožen, vjerojatno bi umjesto u Split bio odveden ili u Zadar ili u Šibenik, s obzirom na to da se to prakticiralo do sada u sličnim situacijama.

Inače, splitski zatvor je pod lupom javnosti već dulje vrijeme, a nedavno je došlo i do promjene na čelu tog zatvora. Za upraviteljicu je početkom ožujka imenovana Ana Svalina, koja je prije dolaska na čelo zatvora bila voditeljica Odjela tretmana. Na ravnateljskoj poziciji zamijenila je Marinka Bujasa, koji je ravnatelj splitskog zatvora postao 2018. U Split je došao iz zadarskog zatvora, u koji se sada vratio. Iako se nagađalo da je s mjesta čelnog čovjeka splitskog zatvora smijenjen zbog smrti Kristijana Vukasovića (18), Ministarstvo pravosuđa je to demantiralo. Oni i dalje smatraju da nitko nije kriv za smrt mladića, koji s obzirom na svoje zdravstvene probleme nije ni trebao biti smješten na Bilicama.

Nakon njegove smrti u splitskom zatvoru zaredali su incidenti između suprotstavljenih kriminalnih skupina koje su pritvorene, pa je tako netom nakon ulaska pritvor napadnut i Jerko Malvasija, koji je navodno također bio na listi za odstrel Filipa Zavadlava. Zavadlavov krvavi pohod je preživio, a u pritvoru je završio jer se sumnjiči za pokušaj iznude.