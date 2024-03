SpaceX se priprema za treći test: Lansiranje najmoćnije rakete na svijetu

SpaceX u četvrtak planira pokušati još jedanput lansirati Starship, najmoćniju raketu na svijetu, ključnu za NASA-ine planove čiji je cilj prijevoz i slijetanje astronauta na Mjesec i udaljenije destinacije kasnije u ovome desetljeću, kao i za ispunjenje nada Elona Muska o mogućem naseljavanju Marsa.

Dva prethodna pokušaja završila su spektakularnim eksplozijama, premda to i nije bilo nužno loše, jer je tvrtka usvojila brz pristup metodi pokušaja i pogrešaka da bi ubrzala razvoj, a ta je strategija u prošlosti rezultirala uspjehom. Lansiranje s lansirne lokacije tvrtke u jugoistočnom Teksasu trebalo bi se dogoditi oko 7:00 sati ujutro po mjesnom vremenu (13:00 po srednjoeuropskom), nakon što je Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) u srijedu za to dala zeleno svjetlo.

SpaceX će na svojoj internetskoj stranici pokrenuti webcast trideset minuta ranije. Kada se spoje dvije faze Starshipa, raketa je visoka 121 metar i visinom nadmašuje Kip slobode. Njegov Super Heavy Booster pri lansiranju proizvodi 74,3 meganjutona potiska, što je gotovo dvostruko više od druge najjače rakete na svijetu, NASA-ina Space Launch Systema (SLS), premda je potonji sada u potpunosti operativan.

Treći test lansiranja najambiciozniji dosad

Starshipov treći test lansiranja u potpuno složenoj konfiguraciji bit će najambiciozniji dosad. Osim što bi trebao otići više i dalje, među ciljevima su otvaranje i zatvaranje Starshipovih vrata za koristan teret da bi se testirala njegova sposobnost isporuke satelita i drugog tereta u svemir.

Još jedan od ciljeva koje bi ovaj put trebao ispuniti SpaceX je ponovno paljenje motora u svemiru i pokušaj izvođenja testova na raketi koji bi trebali pridonijeti da se utre put međusobnom punjenju goriva u orbiti za sve buduće Starshipove. Planirana putanja Starshipa predviđa dolazak u orbitu, a zatim kontrolirano spuštanje u Indijski ocean, nešto više od sat vremena nakon lansiranja.

Treća sreća?

I prvi i drugi pokušaj SpaceX-a da lansira Starship u svemir završili su neuspjehom, odnosno eksplozijom, no drugi je let potrajao dvostruko dulje od prethodnoga. Raketa je eksplodirala iznad Meksičkog zaljeva nedugo nakon što su se njezina dva dijela odvojila. Jedan od dijelova nastavio se kretati prema svemiru, no nekoliko minuta kasnije tvrtka je objavila da je izgubila kontakt s njim.

FAA je prošli mjesec zatvorila istragu o incidentu nakon što je identificirala 17 korektivnih radnji koje je SpaceX trebao poduzeti. No vrijeme otkucava, a SpaceX bi morao biti spreman za NASA-in planirani povratak astronauta na Mjesec 2026., koristeći modificirani Starship kao vozilo za slijetanje.

