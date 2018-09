Snimanje registracija, GPS naplata ili ENC kilometraža, koji će način naplate cestarina pobijediti?

Na autocestama u nadležnosti tvrtki Hrvatske autoceste (HAC) i Autocesta Rijeka – Zagreb (ARZ) u prvih osam mjeseci ove godine od cestarine je ubrano ukupno 2,041 milijarda kuna bez PDV-a, što je 121 milijun kuna ili 6,3 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Pri tome je na tih 1105 kilometara autocesta od siječnja do kraja kolovoza zabilježen promet od 40,6 milijuna vozila, što je 4,6 posto više nego u istom lanjskom razdoblju. U HAC-u ističu da je samo u tri ljetna mjeseca – lipnju, srpnju i kolovozu – zabilježen promet od 21,1 milijuna vozila i naplaćena cestarina u iznosu od 1,15 milijardi kuna. To je više od polovice prometa i prihoda od cestarine u prvih osam mjeseci i pokazuje kolika je sezonalnost prometa na hrvatskim autocestama.

Otišlo 230 radnika

Do 16. rujna ove godine pak na HAC-ovim i ARZ-ovim autocestama naplaćeno je 2,2 milijarde kuna od cestarine, što je šest posto više u odnosu na isti period prošle godine, dok je promet vozila rastao 4,6 posto. Do kraja godine u HAC-u očekuju da će ukupni prihodi od cestarine iznositi 2,8 milijardi kuna, što će biti oko 55 milijuna kuna više u odnosu na 2017. U sklopu programa restrukturiranja iz HAC-a je u prvih osam mjeseci ove godine otišlo 230 radnika te je ukupan broj stalno zaposlenih u toj tvrtki trenutačno 2728.

No očekuje se da će do kraja 2022. tvrtku napustiti još oko 500 radnika pa bi broj zaposlenih po kilometru autoceste pao sa sadašnjih 2,46 na 2,04. Predsjednik uprave HAC-a Boris Huzjan kaže da je u tijeku otvoreni poziv za dobrovoljni odlazak radnika uz poticajne otpremnine, a konačan broj radnika koji će napustiti tvrtku ovisi o implementaciji novog sustava naplate cestarine i održavanja.

Napominje da trenutačno tvrtka ne može dati suglasnosti za odlazak svim zainteresiranima, u prvom redu misleći na blagajnike i radnike iz održavanja. A koji će novi sustav naplate cestarine biti uveden na HAC-ove i ARZ-ove autoceste, znat će se početkom sljedeće godine kad španjolski konzultanti završe studiju o tome. No Huzjan ističe da će se o predloženom novom sustavu provesti javna rasprava u kojoj će moći sudjelovati svi zainteresirani.

Novi sustav naplate cestarine bit će prema prijeđenom kilometru, beskontaktan i bez zaustavljanja. Jedan od izglednijih modela jest da se kamerama snimaju registracijske oznake, a zatim se putem GPS-a ili ENC-a obračunava prijeđena kilometraža i naplaćuje cestarina.

Naglasak na koridor Vc

Što se tiče pak novih investicija, u HAC-u su najveći naglasak stavili na dovršetak gradnje koridora Vc pa se tako očekuje završetak gradnje mosta Svilaj u drugoj polovici 2019., dok bi poddionica Halasica – Osijek trebala biti gotova do kraja ove godine. Koridor Vc do Belog Manastira do Svilaja trebao biti do kraja izgrađen do kraja 2020., dok se dionica od mađarske granice do Belog Manastira planira izgraditi do 2023. HAC će, među ostalim, do kraja godine raspisati natječaj i za izradu projektne dokumentacije za treći trak zagrebačke obilaznice.

