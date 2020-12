Još jedan snažan potres osjetio se na sisačkom i zagrebačkom području

Snažan potres rano jutros u 6,28 sati pogodio je Petrinju i okolicu Siska. Ljudi su izašli na ceste, a zabilježena je i materijalna šteta. Potres se osjetio u Zagrebu i okolici, ali i šire. Prema EMSC-u bio je magnitude 5,1. Epicentar je bio 12 kilometara jugozapadno od Siska i 51 kilometar jugoistočno od Zagreba na dubini od 5 kilometara. Još jedan potres dogodio se oko 7,50 i bio je magnitude 4,9. Također se osjetio u Zagrebu i šire.

9:40 - "Komunalne službe su uklonile žbuku i crjepove. Dječji vrtići rade i dalje, nema oštećenja. Dječja knjižnica je zatvorena, ona jedina ima oštećenja. Kranjčevićeva ulica je najviše stradala. Dojava o ozlijeđenima nema. Starije građevine u centru Siska su pretrpjele štetu", javlja novinar Danijel Prerad iz centra Siska.

"Trakama su obilježena područja kojima prijeti urušavanje. Ograničeno je kretanje. Nakon sat vremena od prvog bio je još jedan potres. U Brijestu-Pokupskom u epicentru kuće su također stradale", dodao je.

9:23 - Iz grada Siska javljaju kako sve komunalne službe rade. Rade i svi vrtići. Zbog puknutog zida zatvoren je jedino dječji odjel Narodne knjižnice i čitaonice.

9:11 - Predsjednik Zoran Milanović obići će potresom pogođena područja gradova Siska i Petrinje. Dolazak predsjednika ispred zgrade Županije u Sisku predviđen je u 10 sati, a dolazak u Petrinju oko 11 sati.

8:52 Kako doznajemo, premijer Andrej Plenković trenutno je u Vladi na sastanku s Ines Ivančić, rukovoditeljicom Seizmološke službe. U 10 sati premijer ide u Sisak, a nakon toga u Petrinju. Uz njega će biti Božinović, Medved i Beroš.

8:50 - Na području Petrinje i Siska zabilježena je materijalna šteta, uglavnom je riječ o napuknutim zidovima, otpalom fasadom i žbukom i srušenim dimnjacima. Ima i stanova koji će, prema prvim procjenama, biti neupotrebljivi za daljnje stanovanje. Najmanje jednom stanu u Sisku prijeti urušavanje. Vatrogasci su iz stana u Kranjčevićevoj ulici u Sisku izveli stariju ženu koja je zbrinuta kod kćeri - javlja naš reporter Danijel Prerad.

8:32 Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović rekao je da ga je nazvao predsjednik Zoran Milanović koji se čuo i s premijerom Andrejem Plenkovićem. Najvjerojatnije će zajedno posjetiti Petrinju danas.

8:07 - Nema oštećenja u zagrebačkoj zračnoj luci i promet je u 6,55 sati nastavljen po redu letenja, izvijestili su u ponedjeljak ujutro iz Zračne luke Franjo Tuđman, nakon potresa koji se jutros snažno osjetio u Zagrebu i okolici.

7:52 - Još jedan jak potres osjetio se na sisačkom području. Osjetio se i u Zagrebu. Prema podacima EMSC-a bio je magnitude 4,9.

7:50 - Ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut izjavio je u ponedjeljak ujutro, kratko nakon potresa koji je u 6, 28 sati pogodio sisačko područje, a osjetio se u Zagrebu, kako nema dojava građana o štetama u glavnom gradu. Više pročitajte OVDJE.

Otvorene su besplatne telefonske linije putem kojih građani Zagreba mogu zatražiti pomoć i asistenciju gradskih službi nakon potresa. Brojevi telefona su: 0800 8802 i 0800 8805.

7:48 - Na sisačkom i petrinjskom području za sada su uglavnom stigle dojave o popucalim zidovima u mnogim kućama i stanovima. Srušeni su dimnjaci i crjepovi, stradale su i brojne fasade.

7:39 - Europski mediteranski seizmološki centar zabilježio je u ponedjeljak dva naknadna podrhtavanja nakon jačeg potresa koji je u 6,28 sati potresao područje između Siska i Zagreba. Epicentar potresa u 7,01 sati, jakosti 1,7, bio je 53 km jugoistočno od Zagreba i 13 km jugozapadno od Petrinje, a epicentar potresa u 7,07 sati, jakosti 1,8, bio je 37 km jugoistočno od Zagreba, odnosno 26 kilometara zapadno od Siska.

7:09 - Nakon snažnog potresa osjetilo se i nekoliko manjih. Za sada nema dojava o većoj materijalnoj šteti, riječ je za sada o popucalim zidovima i popadalim crjepovima. Za sada nema informacija o ozlijeđenima. Ljudi su uznemireni, ali sve se lagano vraća u normalu, javlja novinar Večernjeg lista Danijel Prerad iz Siska.

7:08 - "Jutros, 28. prosinca 2020. godine u 06 sati i 28 minuta seizmografi Seizmološke službe zabilježili su jak potres s epicentrom kod Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 5.0 prema Richteru, a intenzitet u epicentru VII stupnja EMS ljestvice, javljaju iz Seizmološke službe", priopćili su iz Seizmološke službe.

7:05 - Epicentar potresa, koji je rano u ponedjeljak zatresao i Zagreb, je 14 kilometara sjeverno- istočno od Gline, bliže Petrinji, rekla je Ines Ivančić, voditeljica Seizmografske službe. Potres se dogodio u 6, 28 sati, magnitude je 5 stupnjeva (po Richertu), to je snažan potres, rekla je Ivančić za Hrvatski radio.

Po nekim informacija osjetio se i u Rijeci, a građani javljaju da se osjetio i u Zaprešiću. Uz napomenu, da se još radi na utvrđivanju njegove jakosti, Ivančić je potvrdila kako su, ako mu je magnituda bila pet stupnjeva, mogući i naknadni potresi. Ako je magnituda bila pet, onda je vrlo vjerojatno mogućnost naknadnih potresa, kazala je.

