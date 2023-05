Horor u Poljskoj: Trudnici nisu napravili pobačaj, žena preminula od sepse

Poljakinja Dorota (33) stigla je u bolnicu Podhalanski u noći 21. svibnja zbog komplikacija u trudnoći. Nalazila se u petom mjesecu trudnoće, a hospitalizirana jer je počela gubiti plodnu vodu, no u noći s 23. na 24. svibnja njeno se stanje naglo pogoršalo, dobila je sepsu i umrla. Obitelj preminule izjavila je kako su ih iz bolnice izvijestili da je uzrok smrti septički šok sa zatajenjem više organa.

- Dorota je hospitalizirana 21. svibnja u noći zbog gubitka plodne vode i bez drugih problema. Tijekom hospitalizacije fetus je umro. Medicinsko osoblje je 24. svibnja 2023. godine konstatiralo značajno pogoršanje zdravstvenog stanja, a potom je pacijent preminuo. Kako smo obaviješteni, uzrok smrti je septički šok sa zatajenjem više organa - objavila je obitelj preminule 33-godišnjakinje, javlja Gazeta Wyborcza.

Ovu su informaciju potvrdili i istražitelji. - Preliminarni rezultati obdukcije žene koje su dali liječnici je septički šok, odnosno završni stadij sepse, koji je uzrokovao zatajenje cirkulacije i disanja, što je rezultiralo smrću ove žene - rekao je za tvn24.pl Leszek Kerp, glasnogovornik Okružnog tužiteljstva.

Dodao je kako će vještacima trebati rezultati dodatnih pretraga te da se moraju detaljno upoznati s dokumentacijom. - Tek tada će moći dati konačno mišljenje, za četiri ili šest tjedana - rekao je. Još uvijek nisu poznati detalji o tome što se događalo od trenutka kada je žena hospitalizirana do njene smrti. Nije poznato kada je došlo do smrti fetusa i kada je došlo do pogoršanja njenog zdravlja te što su sve doktori poduzeli da spriječe razvoj sepse.

Iz bolnice su izrazili sućut obitelji preminule žene te su najavili punu suradnju s istražiteljima. - Ovo je velika tragedija za nas i velika trauma, tim više što se dogodilo na odjelu gdje počinje novi život. Odmah nakon incidenta odlučili smo podnijeti zahtjev tužiteljstvu za istragu, rekao je za tvn24.pl Marek Wierzba, ravnatelj bolnice.

Kazao je kako se radilo o kompliciranoj trudnoći.

- Pratilo se njeno stanje. Prema onome što sam čuo na odjelu, iz nekog razloga došlo do naglog pogoršanja stanja i poduzeti su koraci kako bi se spasio život pacijentice. Nažalost, nisu bili uspješni - rekao je.

Strogi zakoni poljske zabranjuju pobačaj zbog čega su građani već izlazili na ulice. Primjer je smrt Izabele koja je u 22. tjednu trudnoće dovedena u bolnicu jer je gubila plodnu vodu. Majci se javljala SMS porukama u kojoj je navela kako 'liječnici ne mogu ništa učiniti'.

- Liječnici ništa ne mogu učiniti. Čekaju smrt djeteta ili da se nešto počne događati, inače se bojim sepse. Srce ploda mora prestati kucati ili mora početi nešto drugo (spontani pobačaj) - napisala je. Liječnici su odbijali okončati trudnoću jer je fetusu kucalo srce. Kada su otkucaji stali liječnici su odlučili napraviti carski rez, no bilo je prekasno. Izabela je preminula na putu u operacijsku dvoranu.

U siječnju prošle godine umrla je i 37-godišnja Agnieszka. Ona je čak tjedan dana nosila mrtvi fetus koji su doktori odbijali izvaditi jer je kucalo srce drugog fetusa. Ona je bila u prvom tromjesečju trudnoće, a prilikom hospitalizacije njeno se zdravstveno stanje počelo pogoršavati. Nakon što je jedan fetus umro, bolnica je odbila napraviti abortus pozivajući se na zakon. Obitelj sumnja da je uzrok smrti sepsa, no to se ne spominje u medicinskim papirima. Kako obitelj tvrdi, bolnica je tvrdila kako je za sve kriva prehrana trudnice te da je 'vjerojatno jela sirovo meso'. Preminula je 25. siječnja.