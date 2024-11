Upravno vijeće odlučilo: Pokrenut postupak za smjenu ravnatelja Roića

Upravno vijeće Klinike za dječje bolesti Zagreb pokrenulo je danas postupak razrješenja prof. Gorana Roića s mjesta ravnatelja. Sa svoje izvanredne sjednice od prof. Roića zatražili su da se očituje u roku od 24 sata, putem opunomoćenika. Upravno vijeće dužno je razriješiti ravnatelja i prije isteka mandata ako nastane neki od razloga koji, prema posebnim propisima ili prema propisima kojima se uređuju radni odnosi, dovode do prestanka ugovora o radu.

"S obzirom na to da je ravnatelj KZDBZ-a lišen slobode te nije u mogućnosti obavljati funkciju ravnatelja, sukladno Statutu KZDBZ-a, Upravno vijeće Klinike donijelo je odluku kojom se pokreće postupak razrješenja te će se ona dostaviti ravnatelju Klinike putem opunomoćenika na očitovanje, a sukladno čl. 88. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s obzirom na to da je UV prije donošenja odluke o razrješenju dužno obavijestiti ravnatelja o razlozima za razrješenje i dati mu mogućnost da se o njima pisano izjasni", stoji u obrazloženju koje potpisuje predsjednik UV-a Klinike u Klaićevoj, dr. Renato Mittermayer. Do daljnjega Klaićevu vodi doc. Iva Hojsak, zamjenica ravnatelja i predstojnica Klinike za pedijatriju.

Podsjetimo, nakon što je USKOK u petak objavio da su zbog sumnje u korupciju uhitili ministra Vilija Beroša, predstojnika zagrebačke Klinike za neurologiju KBC-a Sestre milosrdnice i člana uprave jedne zagrebačke poliklinike Krešimira Rotima te poduzetnika Sašu Pozdera, EPPO je priopćio da je pokrenuo istragu protiv Beroša i još sedam osoba.

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda u subotu je, po zahtjevu EPPO-a, odredio istražni zatvor petorici osumnjičenih u njihovu dijelu istrage povezane s nabavom precijenjenih medicinskih uređaja. No, sa suda su u Remetinec iz te skupine tada odvedeni samo Tomo Pavić iz krapinskog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te sada ravnatelj dječje bolnice u Klajićevoj Goran Roić. Svima je istražni zatvor određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja nedjela, a trojici Petrača i zbog opasnosti od bijega.

Za razliku od USKOK-a, u čijoj se istrazi ne spominju ni trojica Petrača, EPPO Beroša tereti za primanje mita, a DORH je kazao da bivšeg ministra sumnjiče za trgovanje utjecajem, dok je mito primila 'druga osoba'. EPPO je, pak, izvijestio kako sumnja da je Beroš u zamjenu za primljeno mito odobravao nabavu operacijskih mikroskopa po neosnovano uvećanim cijenama te osigurao sredstva za financiranje javne nabave.

S druge strane USKOK, na čiji je zahtjev ranije u subotu određen istražni zatvor Berošu i Pozderu, dok je Rotim pušten da se brani sa slobode, tvrdi da se trojac udružio radi plasiranja i prodaje medicinskih uređaja jednog austrijskog proizvođača bolničkim ustanovama u državnom vlasništvu. USKOK sumnja da je Pozderovoj tvrtki pribavljena korist od gotovo pola milijuna eura, dok je po sumnjama EPPO-a cijena operacijskih mikroskopa kupljenih na štetu hrvatskog državnog proračuna neosnovano uvećana za gotovo 620.000 eura. Spomenimo i da će, odlukom glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, USKOK preuzeti istragu koju je pokrenuo EPPO.