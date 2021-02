Skriva li Rusija palaču predsjednika Vladimira Putina uz pomoć satelita?

Od početka ove godine mediji izvješćuju o palači kod Gelendžika na Crnom moru. Po navodima kritičara Kremlja Alekseja Navaljnog ogromna palača je izgrađena za ruskog predsjednika Vladimira Putina. Kremlj opovrgava da ima ikakve veze s tim kompleksom zgrada o kojem je Navaljni objavio video snimljen bespilotnom letjelicom. Jedan oligarh, koji je Putinov prijatelj, tvrdi da je to njegov hotel.

Ali u toj regiji se očito često ometa signale globalnih navigacijskih sustava. Ili bolje rečeno signale se krivotvori. Pritom se navodno koristi takozvani spoofing, tvrdi se u zapadnim medijima. Skriva li se tu nešto od očiju znatiželjnika?

Što je spoofing?

Pojam spoofing, u prijevodu „zamagljivanje", označava metode varanja na računalnom području. Tom metodom podaci mogu biti oponašani i krivotvoreni – pa tako i signali navigacijskih satelita, kao primjerice američkog sustava GPS, ruskog sustava GLONLASS ili europskog sustava Galileo. Stvarno određivanje pozicije uz pomoć spoofinga se zamjenjuje krivotvorenom pozicijom, piše Deutsche Welle.

„Navigacijski sustavi GPS i drugi šalju signale za javnu uporabu, primjerice za mobilne telefone", kaže Christoph Günther, navigacijski stručnjak u Njemačkom centru za zračne i svemirske letove (DLR). Format tih signala je poznat i oni mogu biti umjetno stvoreni, primjerice da bi se testiralo mobilne telefone. „Tu mogućnost koristi spoofer kako bi emitirao krive signale." Ako se signale emitira s većim intenzitetom nego što su signali navigacijskih sustava onda se na zemlji može prevariti navigacijske aparate. Onda spooferi određuju poziciju koju navode navigacijski aparati. Emitiranje takvih signala je najstrože zabranjeno. „Ali to državne sigurnosne snage mogu koristiti za sprječavanje neke osobite opasnosti", kaže Günther. Spoofere se može u međuvremenu kupiti za nekoliko stotina dolara.

Foto: Screenshot Youtube "Putinova palača": Luksuzna zgrada na Crnom moru

Slučajevi spoofinga se registriraju diljem svijeta, u nekim regijama, kao primjerice na Crnom moru, to se događa osobito često. Jedan slučaj od 22. lipnja 2017. izazvao je međunarodnu pozornost. Tanker Atria, koji plovi pod francuskom zastavom, upravo je bio na putu prema ruskom lučkom gradu Novorosijsku, ali GPS-aparat je pokazivao da se brod nalazi na zračnoj luci Gelendžik, 26 kilometara jugoistočno od Novorosijska. Kapetan je kontaktirao ostale brodove u okolici i pokazalo se da i drugi imaju isti problem. Američka ustanova za pomorstvo MARAD poslala je tada odgovarajuće upozorenje brodovima na tom dijelu Crnog mora.

Kako Rusija koristi spoofing kod Gelendžika

Američka nevladina organizacija Center for Advanced Defense Studies, skraćeno C4ADS, sa sjedištem u Washingtonu, kompjutorski analizira podatke na području sigurnosti. U proljeće 2019. je objavila izvještaj o tomu kako Rusija koristi spoofing na vlastitom teritoriju, na anektiranom Krimu i u Siriji. Stručnjaci iz Washingtona su pritom analizirali javno dostupne podatke, podatke Automatskog identifikacijskog sustava brodova (AIS) kao i jednog GPS-aparata na Međunarodnoj svemirskoj postaji ISS. Zaključak je bio da Rusija prednjači u korištenju spoofinga u svrhu zaštite važnih osoba i objekata te da ga više koristi nego što je dosad bilo poznato.

Ima li slučaj s tankerom neke izravne veze s navodnom Putinovom palačom kod Gelendžika, zasad nije poznato. C4ADS navodi jedan mogući drugi razlog: posjet ruskog predsjednika u Anapi na Crnom moru povodom gradnje plinovoda Turkish stream.

Ipak, Center for Advanced Defense Studies je najviše slučajeva spoofinga registrirao u Rusiji kod Gelendžika, u analiziranom razdoblju od 2016. do 2018. bilo ih je više od 4.600. U pokušaju da to objasne američki stručnjaci u izvještaju navode: „U Gelendžiku često borave pripadnici sigurnosne službe što je u skladu s raširenom ali ne potvrđenom tvrdnjom da predsjednik Vladimir Putin na rubu toga grada ima privatnu rezidenciju."

Kako se brod može naći na zračnoj luci?

Po navodima C4ADS-a kod Gelendžika se ne koristi mobilni, nego stacionarni spoofer koji koristi „pouzdan i stabilan izvor električne struje". Rezultat izračunavanja je pokazao da je samo jedan objekt mogao biti u dosegu svih brodova i to u preko 98 posto slučajeva. A to je objekt na rtu Idokopasu. To bi bilo u neposrednoj blizini navodne Putinove palače.

Spoofing na tom području je ometao stotine brodova, većina njih su plovili pod ruskom zastavom. Ipak u izvještaju C4ADS-a ne tvrdi se jasno da je na prvom mjestu po broju ometanja spoofingom Gelendžik zbog navodne Putinove palače. (Na drugom mjestu je Soči, gdje Putin ima službenu rezidenciju.) Američki stručnjaci ukazuju na to da je u blizini Novorosijsk, važna luka i baza ruske crnomorske flote.

Kod spoofinga u gore navedenim slučajevima u pravilu se kao mjesto gdje se brod nalazi pojavljuje obližnja zračna luka – Gelendžik ili Soči. Stručnjak DLR-a Christoph Günther daje moguće objašnjenje: „Dronovi predstavljaju opasnost za zračni promet i ne smiju letjeti u blizini zračnih luka." Zato dronovi moraju automatski sletjeti ako registriraju da su u blizini neke zračne luke, kaže Günther. „To očito koriste pojedini spooferi snaga sigurnosti i šalju signale koji odgovaraju poziciji jedne zračne luke. Čak i ako dron ne sleti on stalno pokazuje istu poziciju. Onaj tko njime upravlja ne može više njime upravljati. A drugi lako prepoznaju da se radi o krivoj poziciji i mogu se tomu prilagoditi – brod ne može pristati na zračnoj luci!" Drugim riječima, Rusija spoofingom očito pokušava spriječiti moguće napade dronovima na određenim područjima. Krivo vođeni brodovi i drugi korisnici navigacijskih sustava mogli bi biti kolateralna šteta spoofinga.

SAD poziva na suzdržavanje od ometanja GPS-a

U Međunarodnoj organizaciji za morsku plovidbu (IMO) znaju za upozorenja američke ustanove MARAD. U američkom zahtjevu upućenom Odboru IMO-a za sigurnost morskog prometa iz ožujka 2020., do kojeg je došao i DW, Sjedinjene Države ukazuju na „veliki problem namjernog ometanja" GPS-a i drugih navigacijskih sustava. Kaže se da to izaziva rizike u pomorskom prometu opasne po život. Ukazuje se konkretno na slučajeve u Crnom moru i Sredozemnom moru poznate u razdoblju od 2016. do 2018. Rusiju se ne spominje.

Po mišljenju SAD-a ometanje satelitskih navigacijskih sustava je u suprotnosti s međunarodnim ugovorom o telekomunikaciji koji zabranjuje prenošenje krivih signala ili takvih koji dovode u zabludu. Američka vlada predlaže da IMO pozove zemlje članice da to ne čine, osim u slučajevima važnim za sigurnost. IMO će o američkom prijedlogu raspravljati u svibnju.