Slučaj nakon kojeg je morao odstupiti glavni državni odvjetnik: 'Šefe, ovaj tvoj brat je malo lud...'

Siječanj je 2020. Poznati oftalmolog Nikica Gabrić, na rubu je živaca. Ekipa iz 7Dnevno, dokopala se fotografija iz internog masonskog časopisa Loža. Žele to objaviti, za što je od doznao uoči objavljivanja prvog teksta iz tog serijala. Gabrić nije toliko zabrinut za sebe, koliko je zabrinut za ostalih 200 članova masonske lože kojoj je na čelu, jer on je uspješni privatni poduzetnik i nije ga briga za posljedice. No među članovima ima sudaca, odvjetnika, političara, djelatnika policije, SOA-e... A biti mason u Hrvatskoj i nije neka sreća. Što će kasnije, kada priča dospije u javnost na svojoj koži najbolje osjetiti Dražen Jelinić, u to vrijeme glavni državni odvjetnik. Jer nakon što se saznalo da je čelni čovjek DORH-a član tajne organizacije, Jelinić je morao odstupiti.