Slovenija se sprema uskoro priznati palestinsku državu

Slovenija će uskoro – možda već u sljedećim mjesecima – priznati Palestinu. Slovenski premijer Robert Golob potvrdio je na tradicionalnom godišnjem susretu s veleposlanicima da Slovenija priprema priznanje Palestine, o čemu je veleposlanicima dao precizne smjernice.

Kako javlja ljubljansko Delo, Golob je diplomatima kazao da je takvo priznanje jednokratan čin u povijesti države, do kojeg mora doći u trenutku kada će Slovenija s njim postići najveći učinak, a to bi se moglo dogoditi već sljedećih nekoliko mjeseci, pod uvjetom da se okončaju sukobi i da dođe do obnove izraelsko-palestinskog mirovnog procesa. Slovenija u svojim diplomatskim nastojanjima, po riječima slovenskog premijera, neće prihvatiti ponovnu izraelsku okupaciju Gaze, ali ni povratak Hamasa na vlast u Gazi. Uoči najave priznanja Palestine, Golob je zaoštrio i retoriku prema izraelskoj operaciji u Gazi, kazavši da je Izrael u Gazi prekoračio pravo na samoobranu, ponavljajući pritom osudu terorističkog napada Hamasa na Izrael i uzimanje taoca.

Najava priznanja Palestine povezana je sa skorim slovenskim preuzimanjem mandata nestalne članice Vijeća sigurnosti UN-a. U Ljubljani procjenjuju da i u EU jača tabor koji smatra da se u Gazi događa humanitarna katastrofa. EU ne podržava jednostrana priznanja Palestine, no Slovenija smatra da bi tim činom pokazala da ima samostalnu vanjsku politiku i da misli svojom glavom. U Ljubljani – a slično razmišljaju i u Bruxellesu – priželjkuju da će okončanje sukoba aktualizirati pitanje palestinske državnosti u okviru dvodržavnog plana, premda je to malo vjerojatno. Plansko naseljavanje 700 tisuća židovskih naseljenika na Zapadnu obalu i područje anektiranog Istočnog Jeruzalema (međunarodna zajednica ne priznaje aneksiju), ograđivanje njihovih naselja visokim zidovima i izgradnja zasebnih prometnica između njih onemogućavaju formiranje palestinske države.

Priznanjem Palestine Slovenija bi se pridružila Švedskoj, koja je jedna od rijetkih članica EU koja je takvu odluku donijela nakon ulaska u EU. Niz članica EU priznaje Palestinu (Poljska, Mađarska, Slovačka, Češka, Rumunjska, Bugarska, Malta i Cipar), ali riječ je o članicama koje su odluku o priznanju donijele još prije konca hladnog rata i ulaska u EU.

Palestinu je nakon Švedske kao članica EU priznala samo Grčka. I Španjolska ozbiljno razmišlja o priznanju Palestine, što bi se moglo dogoditi sljedećih mjeseci. Iako Palestina ne ispunjava sve uvjete što ih propisuje međunarodno pravo za nastanak država (nema efektivnu vlast na svom teritoriju), palestinsku državu priznaje većina zemalja svijeta, a uglavnom je riječ o azijskim, afričkim i latinoameričkim zemljama.

