Slomljeni roditelji mladića koji je poginuo u Ukrajini: 'Nije mogao gledati to da jedna zemlja zlostavlja drugu'

Callum Tindal-Draper, 22-godišnji mladić iz Gunnislakea u Ujedinjenom Kraljevstvu koji je poginuo na bojištu u Ukrajini prošlog mjeseca, suočavao se s zlostavljanjem tijekom svog odrastanja. Njegovi roditelji, Steven Draper i Caroline Tindal, otkrili su da je Callum obećao da nikada neće dopustiti da se drugi oko njega zlostavljaju – pa čak ni cijele zemlje. Callum je poginuo 5. studenog, nakon što je volonterski pristupio pješačkoj misiji u Ukrajini. U zemlji je bio od lipnja ove godine.

Roditelji su ispričali Callumovu odlučnost da se bori za ono što je smatrao ispravnim. "Kad je saznao za sukob u Ukrajini, rekao nam je: 'Ne mogu gledati unatrag na svoj život u budućnosti i znati da sam stajao po strani kad su ljudi trebali moju pomoć i nisam učinio ništa'", kazali su.

U trenutku kada je Callum odlučio otići u Ukrajinu, Ministarstvo vanjskih poslova UK savjetovalo je ljude da ne putuju u Ukrajinu dok traje sukob s Rusijom. Iako su bili svjesni opasnosti, Callumovi roditelji rekli su da su ponosni na svog sina, unatoč tome što je njegova odluka da se pridruži ratnoj zoni bila za njih šokantna. Callum je poginuo dok je branio opservacijski punkt, piše BBC.

Steven Draper, njegov otac, rekao je: "Iako nam je srce bilo slomljeno do te mjere da je odlučio otići, s druge strane, bili smo izuzetno ponosni što je pronašao hrabrost da se bori za ono u što je stvarno vjerovao."

"Callum je bio žrtva zlostavljanja u školi i to do te mjere da je na kraju obećao da nikada više neće dopustiti da bude zlostavljan. Onda je otišao i rekao da neće dopustiti nikome u svom okruženju da bude zlostavljan. On je imao tu misiju još od tinejdžerskih dana i ona ga je pratila i tijekom njegovih godina na fakultetu. Počeo je govoriti da mrzi pomisao na to da zemlje zlostavljaju druge zemlje.", ispričali su roditelji.

Kad je rekao da želi otići u Ukrajinu, roditeljima je to bilo zastrašujuće, ali su, unatoč tome, razumjeli njegovu odluku. Caroline Tindal opisala je svog sina kao nevjerojatnog mladića, ali priznala je da bi željela da je mogla promijeniti Callumovu odluku nakon što je volonterski pristao na misiju.

"Nije morao volontirati i ponekad bih ga samo željela prodrmati i reći mu da ne volontira, ali to ne bi bio Callum," rekla je. "To ne bi bio onaj dječak i muškarac kojeg smo odgajali, uvijek brinući za druge. Jako sam ponosna na njega. Ponosna sam što je stavio druge ispred sebe i slama mi srce što je otišao. Ali što više možete tražiti od svoje djece nego da budete toliko ponosni na njih? On nam je dao inspiraciju.", ispričala je slomljena majka.

Callum je pristupio Međunarodnoj legiji u lipnju, a nakon samo pet mjeseci službe, njegov zapovjednik opisao ga je kao "najhrabrijeg od hrabrih". Njegova jedinica također je obavijestila roditelje da je Callum imao "srce lava i duh goluba", dodali su. Iako su roditelji Calluma Tindal-Drapera bili shrvani njegovom smrću, priznali su da je Ukrajina bila njegov dom, te je, kako su rekli, ondje pronašao svoje mjesto.

