Škreb: S Markom sam se našao dan ranije kako bi majci nabavio heroin

- Žao mi je zbog svega što se se dogodilo taj dan, a iako se mnogih stvari ne sjećam, kajem se. Smatrao sam i smatram da mi je Marko prijatelj. Prijatelj mi je bio godinama. U jednu se ruku smatram krivim, no ne onako kako je navedeno u optužnici. Kriv sam jer je umro u mom stanu i to nasilnom smrću - kazao je Dominik Škreb. On je Županijskom sudu u Zagrebu iznosio i nadopunjavao obranu jer ga se tereti da je 10. studenog 2023. oko 12 sati u stanu u Ulici Slavenskog u Zagrebu, ubio Marka Jirotku (48). Tome je, prema optužnici, prethodio nasrtaj Jirotke na Škreba i Škrebovu teško pokretnu majku koja je ležala na krevetu kada ju je Jirotka napao. Prema optužnici, nakon što su se popeli do stana u kojem Škreb živi s majkom, te nakon što je Jirotka napao njegovu majku, Škreb je na njega nasrnuo škarama i nožem te mu je zadao više ubodnih rana, koje su bile smrtonosne. Povod sukoba koji je završio Jirotkinom smrću je bio dug od - 15 eura. I to dug koji su Škreb i njegova majka dugovali Jirotki za metadone.

Škreb je pojasnio i što je svemu prethodilo pa je naveo da je jutro prije događaja koji je završio ubojstvom konzumirao 15 ml metadona. Rekao je da je kasnije popio još 10 ml te da je isto toliko uzeo intravenozno. - Kad se Marko digao i otišao leći na krevet otišao sam u kupaonicu kako bi se smirio. Bio sam potresen jer me Marko napao i jer je ležao na krevetu, nisam ni znao da je bio teško ozlijeđen. Znao sam da dolazi Hitna, možda i policija. Prije toga događaja, vidio sam Marka dan ranije. Našli smo se da bi svojoj mami uzeo heroin. Susret je trajao dvije-tri sekunde. Dao mi je pola grama heroina i ja sam otišao. Mama se s njim telefonski dogovorila, a ja sam samo preuzeo. Čuo sam dok su razgovarali i shvatio da su se dogovorili da mu u petak da 20 tableta metadona, a u ponedjeljak još 20. Sljedećeg dana smo se našli da mu to predam. Ušao sam u njegovo vozilo, on je bio na mjestu vozača, a ja sam sjeo na mjesto suvozača. Tablete su bile u kutiji cigareta. Pitao je koliko ih ima i rekao sam pola kako su se i dogovorili. On je tada postao nervozan, rekao mi je da ga radimo majmunom. S obje ruke me je počeo udarati po glavi - iskazivao je Škreb.

Pojasnio je kako je bio iznenađen te da misli da se nije branio. - Nisam očekivao da će Marko biti agresivan, a on je kazao: "Idemo sad gore, j***t ću ti majku - rekao je Škreb. Sutkinju je zanimalo zašto je s Jirotokom pristao ići do stana, na što je Škreb odgovorio da ga se malo bojao te da je očekivao da će Jirotka Škrebovu majku tražiti ostatak duga što Jirotka nije učinio. Škreb nije reagirao ni kada ga je Jirotka ispred zgrade šamarao, a nije reagirao ni kada ga je Jirotka nastavio udarati i pred dizalom.

- Prošlo mi je kroz glavu, zašto je tako agresivan, no valjda sam bio usporen od metadona i nisam mogao sve to procesuirati. Nisam ga shvatio ozbiljno, a ne volim stresne situacije ni sukobe. Ako me netko napadne prije ću se povući - pokušao je Škreb objasniti zašto je bio pasivan i nije reagirao na Jirotkine napade. Inače sve to vidi se i na snimkama video nadzora zgrade koje su ranije pregledane u sudnici. Škreb je opisao i što se dogodilo kada su Jirotka i on ušli u stan.

- Marko je s vrata boravka odmah povišenim tonom pitao moju majku: 'Što je s ostatkom?', a ona mu je odgovorila da su se tako dogovorili. Tad je krenuo prema njoj i počeo je udarati. Kad ju je prvi put udario krenuo sam prema njemu da ga maknem s nje. Mislim da je govorila: 'Što me udaraš Marko?' Dok sam mu prilazio bio mi je okrenut leđima, primio sam ga s obje ruke oko struka i pokušao maknuti, no nisam uspio. On se počeo okretati i tu mi se sve zamračilo, dalje se ne sjećam - tvrdio je optuženi. Kazao je i da je stoput u optužnici pročitao što su rekli drugi svjedoci koji su bili prisutni u stanu i koji su iskazivali da je imao nož, no Škreb kaže da se toga ne sjeća.

- Ne sjećam se da sam išao po nož u kuhinju, ni da sam ga uopće držao. Mislim da sam Marka udario šakom i da je pao na koljena. Ne sjećam se ni kako sam zadobio ozljedu od noža na nozi. To sam primijetio dok sam čekao Hitnu pomoć. Nisam vidio krv na podu ni na Marku jer jako slabo vidim, a nisam imao naočale. Znam da je mama sjedila na krevetu i bila histerična. Nije mi odgovorila što sam je pitao pa sam ja uzeo cigaretu i otišao u kuhinju zapaliti dok sam čekao Hitnu - kazao je Škreb.

Psihijatrijska vještakinja, koja je nazočila iznošenju njegove obrane, pitala ga je sjeća li se da je nekome rekao da vrati nož na mjesto, što je iskazivala jedna svjedokinja, i zašto je to učinio, na što je Škreb odgovorio da je vidio sustanarku kako nešto pere u sudoperu. Kazao je da ju je pitao zašto pere nož. - Ona je pokazivala na krevet na kojem je Marko ležao i govorila nešto u stilu: 'Nož, Marko, nož'. Rekao sam joj da ga vrati na mjesto gdje ga je pronašla što je ona i učinila - dodao je Škreb.

Škreb je svoju obranu iznosio i sredinom studenog, nakon čega je sud zaključio da će saslušati i vještaka psihijatra jer je potrebno utvrditi u kakvom je Škreb bio stanju. Po stavu vještakinje, on je ovisnik o više psihoaktivnih tvari, a u vrijeme ubojstva bio je smanjeno ubrojiv, ali ne bitno. No da bi izradila kompletan vještački nalaz, vještakinja je zamolila sud još malo vremena, jer treba proučiti i iskaze svjedoka i Škrebovu obranu, pošto se on u vrijeme kada ga je nakon uhićenja vještačila, branio šutnjom.

