Skoro tri milijuna Europljana bi danas bilo živo da su europske zemlje implementirale švedsku strategiju prevencije pušenja, pokazala je nova studija pod imenom „Saving Lives Like Sweden“ (Spašavajući živote kao Švedska).

U posljednjih 15 godina, Švedska je uspjela smanjiti svoju stopu pušača s 15 na 5,6 posto, s time da će do kraja godine ta brojka pasti ispod 5 posto, čime će postati prva zemlja u Europi sa statusom „smoke-free“ (prosjek u Europskoj uniji iznosi 23 posto). Zahvaljujući strategiji prevencije, stanovnici Švedske imaju 38 posto nižu stopu smrtnosti od raka u usporedbi s građanima iz drugih zemalja Europske unije.

Za uspjeh u borbi s pušenjem ključan je bio prelazak pušača s cigareta na druge manje štetne duhanske i nikotinske proizvode. Posebno je stoga važno novo objavljeno istraživanje IPSOS-a provedeno na populaciji bivših pušača u Švedskoj (njih 1000) koji su prešli na alternativne proizvode, a koje je otkrilo njihovu motivaciju za prelazak i ostanak na manje štetnim alternativama u odnosu na cigarete.

Gotovo dvije trećine ispitanika navelo je zdravlje kao glavni razlog zašto su prešli na alternativne proizvode, dok ih je petina rekla da je presudan bio utjecaj društva. Dokazano je također da što jednostavniji pristup alternativnim nikotinskim proizvodima kao što su nikotinske vrećice, vaping ili grijani duhanski proizvodi ima važnu ulogu za prestanak pušenja. Široka dostupnost tih proizvoda bila je ključna za prelazak na njih za više od polovinu bivših pušača obuhvaćenih istraživanjem. Dodatno, pristupačnost cijene alternativnih proizvoda također je važan razlog prelaska pušača na te proizvode.

Više od polovice ispitanika u istraživanju navelo je da bi nacionalne vlasti i sustav javnog zdravstva trebali u većoj mjeri podržavati prelazak pušača na alternativne duhanske i nikotinske proizvode, prepoznajući važnost komunikacije i kredibilnih izvora informacija za pušače.

“Ovo istraživanje među bivšim pušačima u Švedskoj još je jednom potvrdilo da je pušačima za prelazak na manje štetne alternativne proizvode ključno da ti proizvodi budu što dostupniji i da države potaknu ispravno informiranje o tim proizvodima. Hrvatska je usvajanjem nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti do 2030. usvojila koncept smanjenja štete od pušenja u kojem su ključan alat alternativni nikotinski i duhanski proizvodi, no i dalje u medijima i javnosti imamo širenje dezinformacija o tim proizvodima, često i od strane zdravstvenih stručnjaka. Također, domaća regulativa kažnjava bilo kakvo informiranje pušača o tim proizvodima, pa se u javnosti ne mogu na jednom mjestu pronaći provjerene i znanstveno dokazane činjenice. To zbunjuje pušače i odvraća ih od prelaska na te značajno manje štetne proizvode, što čini štetu njihovom osobnom zdravlju, ali i ukupnom javno zdravstvu u Hrvatskoj”, izjavio je Filip Tokić, predsjednik Udruge korisnika osobnih isparivača CROHM.

Rezultati ovog istraživanja potvrđuju i nalaze ankete koju je 2019. provela udruga CROHM, koje je pokazalo da preko 80 posto korisnika vaping proizvoda koji su ranije bili pušači danas više ne konzumiraju klasične cigarete, a prosječno su prije prelaska na vaping proizvode pušili više od 20 cigareta dnevno. Kod onih korisnika koji uz vaping proizvode i dalje puše i klasične cigareta, broj cigareta je nakon početka korištenja vaping proizvoda značajno pao, sa prosječnih 26 cigareta dnevno na svega 6 cigareta dnevno.

U CROHM-u naglašavaju da su Švedska, UK, Francuska, Grčka, Češka, samo neke od EU zemalja koje posljednjih godina postižu značajne napretke u smanjenju pušenja upravo promocijom tih proizvoda. Švedska je otišla najdalje, ove godine je postala prva EU zemlja bez dima, što znači da su uspjeli udio pušača u populaciji spustiti na 5 posto. Francuska je od 2014. do 2019. godine smanjila broj pušača za 2 milijuna. Grčka i Češka također aktivno koriste alternativne proizvode u cilju smanjenja pušenja.

Iz Udruge CROHM su prema zaključcima globalnog znanstvenog autoriteta Cochrane izračunali da u Hrvatskoj aktivno poticanje prelaska pušača na vaping proizvode i druge alternativne proizvode može rezultirati time da 350.000 do 500.000 pušača ovisnost o cigaretama u relativno kratkom roku zamijeni dokazano manje štetnim vaping proizvodima, a godišnje oko 15.000 pušača kompletno izvede iz nikotinske ovisnosti.