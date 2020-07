Škoro pokazao kadar iz Večernjakove emisije: Bačić i Bauk se slažu iako bi trebali biti na suprotnim stranama

Miroslav Škoro, lider Domovinskog pokreta, u zagrebačkom hotelu Internacional održao je posljednju konferenciju za medije uoči nedjeljnih parlamentarnih izbora. Istaknuo je kako ga ne brine rezultat izbora već to što smo došli do duboke podjele po svim osnovama.

– Kako je moguće da smo došli do podjele da gotovo 50 posto hrvatskih ljudi, koji imaju pravo biranja i izlaska na izbore, ne želi to učiniti? Razmišljajući o tome došao sam do zaključka da su ljudi rezignirani činjenicom da postoji velik, duboki, odvratni interes kojim su vezani pojedinci u ovoj državi i taj interes nema nikakve veze sa strankama, stranačkom pripadnošću, nego isključivo s činjenicom da su svaki izbori u prošlosti, a takvi će biti i ovi, lov na ratni plijen koji se zove hrvatska država, u kojem će nakon izbora još jednom taj plijen očepušati, raskomadati, podijeliti i sljedeće četiri godine gledati samo sebe i svoj interes – rekao je Škoro i dodao kako oni koji se u Hrvatskoj bave raspodjela plijena, znaju kako to funkcionira te žele da tako i ostane.

– Vidi se sad što su sve bili u stanju napraviti i u što su u stanju uvaliti svekoliku hrvatsku populaciju i iseljenu Hrvatsku samo da bi ostali na vlasti. To je degutantno – naglasio je predsjednik Domovinskog pokreta.

– Kad god je nešto važno u pitanju i nakon što sam ispalio pet figurativnih kamenčića, istog trenutka oglasili su se i gospoda Bačić i Bauk, vrhuška HDZ-a i SDP-a, ljudi koje sam osobno ostavio u Saboru i otišao nezadovoljan kako to funkcionira. Reagirali su jer sam rekao da prije svega treba promijeniti izborni zakon. Evo njih dvojice kako mašu papirima, evo da i ja malo mašem papirima. Ovaj papirić želim pokazati jer ga je teško opisati – rekao je Škoro držeći fotografiju Bačića i Bauka tijekom sučeljavanja u studiju Večernjeg lista. Oni su u našoj emisiji složno poručili kako izborni zakon ne treba radikalno mijenjati.

Video – Sučeljavanje Branka Bačića i Arsena Bauka u studiju Večernjeg lista

– Iako bi trebali biti na suprotnim stranama, oni se slažu da ne treba mijenjati izborni zakon, da ne treba pogodovati ljudima kad su u pitanju ovrhe, referendum, kad su u pitanju njihove povlastice, silni milijuni novca koji troše na konzaltinge i tzv. pogon funkcioniranja stranaka – kazao je Škoro te pozvao građane, a posebno mlade i iseljenike, da izađu na izbore napomenuvši da jedino Domovinski pokret garantira promjenu, dok HDZ i SDP garantiraju kontinuitet loše vladavine.