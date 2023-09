Škole su prazne: 408 osnovnih škola ima manje od 10 učenika

Osnovne škole u Hrvatskoj od prošle do ove školske godine izgubile su 4515 učenika, dok su nasuprot njima srednje škole ove školske godine upisale 1801 učenika više nego lani. Ipak, statistika je poražavajuća jer od školske 2013./2014. do ove 2023./2024. školske godine u svim osnovnim i srednjim školama izgubljeno je ukupno 58.517 učenika, ili drugim riječima čak 55 razrednih odjela. Stoga ne čudi da je ove školske godine u Hrvatskoj čak 408 osnovnih škola koje imaju do deset učenika ukupno, a u njih čak 594 ukupan broj učenika u školi doseže do 50.

U promatranom razdoblju, od 2013./2014. do danas, Primorsko-goranska, Dubrovačka i Istarska županija te Grad Zagreb jedine su županije koje bilježe porast u broju osnovnoškolaca. Tako u Gradu Zagrebu s ovom školskom godinom jedan razred broji prosječno 19,83 učenika, dok u Primorsko-goranskoj županiji prosječni razredni odjel osnovne škole broji 16,09 učenika, dok je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji prosječni broj učenika u jednom razredu 15,72.

Najmanje razrede u ovoj školskoj godini imaju u Ličko-senjskoj županiji, koja broji ukupno 3014 učenika osnovnih škola, pa jedan razred prosječno čini 12,66 učenika. Nju u stopu prate Vukovarsko-srijemska i Virovitičko-podravska županija koje prosječno imaju razrede s oko trinaest učenika. Ako se pak promatraju srednje škole na razini cijele zemlje, onda najviše učenika u razredima ima u Gradu Zagrebu koji i ima najviše srednjih škola – pa je prosječna veličina srednjoškolskog razreda 22,32 učenika.

POVEZANI ČLANCI:

Po veličini razrednog odjela slijede Zagrebačka i Splitsko-dalmatinska županija, a najmanji srednjioškolski razredi koji prosječno broje 15,13 učenika su u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Vukovarsko-srijemska županija ujedno je županija koja je od školske 2013./2014. godine do danas u osnovnim i srednjim školama izgubila ukupno 7302 učenika, odnosno 31 posto njih. Danas ta županija broji 16.248 učenika, od kojih je 5341 srednjoškolac.

Promatraju li se samo srednjoškolci, kojih je u Hrvatskoj ukupno 145.976, proizlazi da najviše njih upisuje opću gimnaziju, s ovom školskom godinom njih 24,784, te ekonomsku školu koju na razini cijele države trenutačno pohađa 8997 učenika.Nasuprot tim školama, u ovoj školskoj godini Hrvatska školuje šest parketara, 310 elektromehaničara, 50 pekara, 91 zidara, 122 mesara, 77 strojobravara i 73 ličioca.

I dok Hrvatska zbraja manjak učenika kroz godine, a time i evidentni manjak budućih radnika, raduje porast od stotinjak prvašića. Njemačka radi druge kalkulacije u koju su, nažalost uključeni i naši učenici čiji su roditelji tamo pronašli bolju perspektivu. Naime prema njemačkim statističkim izvještajima broj studenata će se sljedećih godina povećavati brže nego što se dosad pretpostavljalo.

A pretpostavljalo se da će do 2035. godine broj učenika i studenata porasti za milijun, ni više ni manje nego 300.000 učenika više nego je Njemačka procijenila lanjske godine. Razlog tome je nedavni stabilni porast nataliteta, ali i stalni veliki broj imigranata, koji u konačnici dovode do ovakvih predviđanja. Tako se u Njemačkoj očekuje porast broja maturanata u općim školam s današnjih 767.000 na 902.000 do 2035. godine, dok se u strukovnim školama očekuje porast s današnjih 911.000 na 978.000 učenika.

>> VIDEO Novi jelovnici stigli u školske kuhinje