Škare-Ožbolt: Da sam savjetnica Zelenskog, rekla bih mu da počne razmišljati o mirovnom planu

Svijet dijeli samo jedan dan od prve obljetnice početka ruske invazije u Ukrajini. Tenzije se dodatnu dižu ovih dana nakon velikog govora Vladimira Putina kojim je Rusija službeno obustavila svoje sudjelovanje u sporazumu o smanjenju nuklearnog naoružanja START-u II, kao i nakon posjeta Joea Bidena Ukrajini. Najnovije informacije pokazuju kako se u Rusiji ovoga četvrtka srušio i borbeni zrakoplov SU-25, a još nije poznato koji je uzrok nesreće. Trenutnu situaciju, ali i što možemo očekivati u budućnosti komentirala je u studiju Večernjeg TV Vesna Škare-Ožbolt, bivša ministrica pravosuđa i odvjetnica.

Emisiju je moderirala Petra Balija.

Vidite li vi kraj sukoba?

To je jako teško pitanje, ja bih voljela da se ovaj rat što prije okonča. Godina dana je prošla, rat je prerastao dimenzije lokalnog rata, tu su se uključile velike sile. Po mom iskustvu pregovaranja za vrijeme Domovinskog rata, procijenila bih da nam slijedi velika eskalacija sukoba i onda kreće smirivanje. To su jednostavno pravila rata. Da će doista biti tako, govori činjenica da je Rusija suspendirala svoju ulogu u START-u II i sada supersoničnim raketama paradira zajedno s kineskim brodovima u afričkom morskom prostoru. Vijeće sigurnosti sada zasjeda na temu u Ukrajine. Sve su to elementi koji pokazuju da će se rat nastaviti i žešće i bojim se prognozirati krajnji ishod, ali nema nekoga dovoljno jakog tko bi rekao: 'Hajdemo sjesti i pregovarati'.

I sami ste bili glasnogovornica prvog hrvatskog predsjednika. Kako biste ocijenili komunikaciju ovih dvaju predsjednika [Zelenskog i Putina]?

Mislim da Zelenski sjajno komunicira, on gotovo svakodnevno koristi sve medije koji su prisutni, što je dobro. Putin to radi puno rjeđe i uglavnom koristi svog glasnogovornika. Zelenski je napravio pravi iskorak u promoviranju svojih stavova i onoga što se događa u Ukrajini. Praktički je sa svim zemljama komunicirao video-vezom, a da se nije maknuo iz ureda. Mislim da inače predsjednici ne komuniciraju. U ovih godinu dana su neke druge države pokušale na miran način pregovarati. To je uglavnom Izrael koji, po mom mišljenju, vodi vrlo tihu mirovnu misiju, tu je Francuska ispred EU, a bila je i Turska koja je sad nakon potresa ispala. Sama činjenica da je Turska uvjetovala ulazak Švedske i Finske u NATO samo govori da pokušava balansirati odnose i na neki način prekinute odnose s Rusijom. No, sada tih razgovora u Turskoj više nema, ranije su se tamo provoditi.

Kako biste ocijenili razinu diplomacije? Je li ona zadovoljavajuća? Neki analitičari su mišljenja kako diplomacije više uopće nema.

Ma ima je, ali to jednostavno nije vidljivo. Da se razgovara, vidite i iz poruka koje šalje Macron - kazao je kako očekuje pobjedu Ukrajine, no treba sjesti za stol. Ono što se ne prikazuje su i Izraelci. No, to nije na zadovoljavajućoj razini i pitanje je što nas čeka nakon ovog sukoba. Tu se prikazuje da je to stvar između Ukrajine i Rusije, no to više nije to. Govorimo o jednom novom odnosu snaga u svijetu. I sam Putin je kazao kako više ne postoji bipolaran svijet, što definitivno ne postoji. Uz Zapad i Istok vam postoji Kina, odjednom će vam iskrsnuti Indija, a UN više nije toliko čvrst jer se njegova mirovna uloga više uopće ne vidi. Postoje i neke ideje koje pokazuju da bi moglo doći do podjele na tri dijela. Kojih, teško je špekulirati - to bi mogao biti zapadni civilizacijski krug s SAD-om, istočni koji je vezan uz Indiju i Kinu, a mogao bi biti i neki novi civilizacijski krug. Neke analize upućuju da bi se mogao stvoriti novi UN no sastavljen od Indije, Kine i Rusije. Isto je pitanje kome će se prikloniti arapske zemlje koje su u ovom ratu ostale po strani. Dosta čudno izgleda međunarodna slika u rusko-ukrajinskom ratu.

Ima li dosadašnja diplomacija ikakvog utjecaja?

Ako je i imala, to je bilo dosta bezuspješno što vidimo iz priloženog. I Putin i Zelenski su iznijeli svoja mirovna rješenja, no u njima nema nijedne zajedničke točke. Morate imati barem najmanji zajednički nazivnik da bi uopće mogli dvije strane staviti za stol, čega trenutno nema. Meni je žao što u ovih godinu dana apsolutno nitko nije izgovorio mirovnu rečenicu.

Kako ocjenjujete hrvatsku diplomaciju?

Hrvatska tu nema što, ona je jedan mali kotačić unutar EU. Meni je žao što ne koristimo potencijal u kojem smo maksimalno brendirani. Jednog dana će doći do mira, a mi imamo iz naše reintegracije barem 200 ljudi koji su izrasli na tim problemima i savladali ih. Rat će tako i tako završiti i za reintegraciju trebaju ljudi s iskustvom. Vidjet ćemo, ali Hrvatsku tu nitko ništa posebno ne pita. Otkada je došlo do sukoba, čak se i EU promijenila. Nakon ovog sukoba će Njemačka izaći kao jedna vojna sila, oni su potpuno promijenili svoj koncept. Njemačka danas u vojni budžet ulaže velike novce, a slika svijeta nakon rata neće biti ista.

Hrvatska je svoj istočni teritorij vratila mirnom reintegracijom, sami ste bili dijelom njih. Mislite li da bi se isto moglo dogoditi i u Ukrajini?

Ja sam tamo bila dva puta i mi smo taj koncept praktički objašnjavali njihovim dužnosnicima, medijima i udrugama kako se to kod nas događalo. Ima sličnosti, ali ima i razlika. Ovaj naš koncept možete prilagoditi - demilitarizacija, prijelazna policija, pilot-projekt povratka... Imate niz mjera koje smo uspješno primjenjivali na terenu. Hoće li tu moći doći do stopostotne pobjede, nešto što smo mi učinili u Bljesku i Oluju, to ćemo vidjeti. Ipak, ježim se od pomisli kud ovo sve ide.

Vidite li materijala za pravne posljedice? Odnosno, hoće li biti posla za međunarodni sud?

Jedan tim tužitelja već radi u Ukrajini. Nema mira dok god se svi zločini ne procesuiraju, prije toga će se teško uspostaviti mir. Pogledajte što se događalo u Vukovaru, koliko je godina prošlo, a osjećaji i dalje nisu na normalnim temeljima. Vjerojatno će se stvoriti međunarodni sud, ali kad pogledate o kojim državama se radi, one nisu članice međunarodnog kaznenog suda. Teško ćete napraviti međunarodni sud bez da ne natjerate državu da pošalje svoje krivce. To će biti jedan težak proces, ali to je tek faza 3.

Što onda možemo očekivati idućih nekoliko mjeseci?

Očekujem jako puno ofenzive, naoružanja s obje strane, puno unesrećenih, ali puno paradiranja i van granica Ukrajine, kao i otvaranje nekih drugih kriznih žarišta. Jako treba biti oprezan i mudar jer ulazimo u jedno prilično nestabilno razdoblje.

Vaša funkcija je bila u ratu i savjetodavna. Što biste savjetovali Zelenskom?

Savjetovala bih mu da napravi veliku međunarodnu konferenciju o Ukrajini i da se stvari pokušaju dogovoriti na miran način. Gotovo bih se složila s modelom mirovnog plana kojeg je predložio Kissinger u svibnju 2022., a to je da se počne razgovarati o statusu tih područja pa i dolaska međunarodnih snaga koje bi štitile mir. Ako to ne bi bilo moguće, onda nekih drugih neutralnih država koje bi prihvatila Ukrajina i Rusija. Apsolutno bih počela raditi na uspostavi mirnog rješenja, ali i privremenog modela s kojim bi se svi složili dok se stvari ne smire. Od mira ne treba odustajati.

Što treba napraviti da dođe do mirovnih rješenja?

Uvijek je potrebna politička volja, ali treba početi raditi i na zajedničkom nazivniku. Uvijek je moguć kompromis, ali je pitanje vidiš li ga ili ne. Koji je to autoritet koji bi se nametnuo? Bojim se da ta količina oružja koja je danas prisutna zagadit će puno šira područja van Ukrajine, to je problem. Ovo više nije problem dviju država, svi su uvučeni u to i zato treba izvlačiti stvari van i boriti se za mir.

