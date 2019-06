Plenković o preporukama EK: Mirovinska reforma je pozitivno ocijenjena

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u četvrtak je ocijenio da su jučerašnje preporuke Europske komisije (EK) potvrda ispravnost Vladina reformskog smjera te predstavljaju ohrabrenje za nastavak reformi.

- Zadovoljni smo preporukama u kojima je EK prepoznao napredak u provedbi strukturnih reformi -, rekao je Plenković na početku sjednice.

Ocijenio je da sve četiri preporuke praktički pokazuju da "većina Vladinih reformi ide u dobrom smjeru".

Pritom je rekao da je EK pozitivnim ocijenio pojačani proračunski nadzor, smanjenje upravno-teritorijalne rascjepkanosti i sustav obrazovanja te preporučio područja za investicije koja se dobrom dijelom poklapaju s investicijskim projektima koji se već provode, a dodatni napor preporučio u korporativnom upravljanju javnim poduzećima.

- Preporuke su ohrabrenje za reformski proces. U njima su prepoznati Vladini napori i na tragu su politike koju treba nastaviti - rekao je premijer.

Istaknuo je i da je u EK-ovim preporukama mirovinska reforma pozitivno ocijenjena te dodao da se ona provodi na dobrobit budućih umirovljenika.

Rekao je i kako je zanimljivo da sve četiri preporuke 'praktički pokazuju da većina reformskih napora koje radimo ide u dobrom smjeru'.

Kazao je i kako moramo ostvariti dodatne napore u poboljšanju je korporativno upravljanje javnim poduzećima.

- Na tom tragu mislim da moramo zadati dodatne ciljeve svim kompanijama u državnom vlasništvu. Povećati učinkovitost, profitabilnost i na određeni način imati jasne operativne ciljeve poslovanja koje trebaju doseći svoje rezultate - rekao je.

- Glede nastavka poboljšanja sustava u pravosuđu, sankcioniranja korupcije, prevencije korupcije moramo nastaviti našu aktivnost - dodao je.

Osvrnuvši se na pozitivnu ocjenu mirovinske reforme, koju je dala Europska komisija, Plenković je poručio kako je dobro da to javnost zna i ima na umu.

"Ono što radimo, radimo u interesu umirovljenika, da mirovine budu veće i da nema diskriminacije. Ojačali smo drugi stup i ne samo kroz indeksacije, već i kroz brigu o najmanjim mirovinama, radimo iskorake koji su pozitivni i sve to treba imati na umu kada se gleda širi okvir naše politike", kazao je premijer na sjednici Vlade.

Ustvrdio je da su preporuke Europske komisije dodatno ohrabrenje i govore da je reformski proces koji Vlada vodi već treću godine, "prepoznat u kontekstu da smo uspjeli vratiti Hrvatsku prema agenciji Standard & Poor's u pogledu kreditnog rejtinga na investicijski, s ovakvim rastom BDP-a i ovakvim preporukama Komisije, i da smo na tragu politike koju treba nastaviti".

Tijek sjednice Vlade:

10.25 - Nakon 2017. i 2018., kada smo ostvarili proračunske viškove, to su dva ključna rezultata da u tri godine udio javnog duga smanjen za gotovo 10 posto. U samom vrhu smo u smislu te dinamike - rekao je ministar Zdravko Marić govoreći o izvješću Europske komisije.

- Kao Vlada jako smo veliki naglasak stavili na imidž i položaj RH - rekao je i dodao da je premija rizika smanjena za 200 baznih poena što znači da su kamate manje za 2%. Izjavio je i kako prostora za daljnji napredak i dalje ima.

Rekao je i kako dalje treba paziti na interne i eksterne rizike.

Nadovezao se premijer Plenković.

- Plastično govoreći, smanjenje premije rizika s 12 na 9 milijardi. To znači jedan Pelješki most. To su rezultati odgovorne politike koju vodimo zadnjih nekoliko godina - rekao je premijer.

10:18 - Spomenuo je i 25. obljetnicu Kune. Rekao je kako sustavno u suradnji s HNB-om radi na uvođenju Eura.

- Danas je u Hrvatskoj po prvi puta u svom mandatu Jean Claude Juncker. To je prigoda da još jedan put analiziramo sve teme vezane uz gospodarstvo, sigurnost... - rekao je premijer.

Dodao je kako će Juncker danas biti u Dubrovniku, a sutra u Zagrebu.

10:14 - Premijer se na početku osvrnuo na izvješće Europske komisije.

- Možemo biti zadovoljni sa onim što je komisija kazala u odnosu na ranije preporuke ovoga karaktera proteklih godina. Mislim da je izrazito važno da su oni primijetili napredak u provođenju strukturnih reformi - kazao je premijer.

- Mislim da je dobro da su fokus i oni stavili na investicije - objasnio je premijer.

- Čini mi se da su ove preporuke dodatno ohrabrenje - zaključio je.

