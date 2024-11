Širi se snimka ruskog vojnika, kaže da se predao zbog Korejaca: 'Pokušali smo im objasniti...'

Ruski vojnik navodno je na snimci, koja je objavljena na društvenim mrežama, progovorio o tome kako su sjevernokorejske trupe raspoređene u borbi protiv Ukrajine ugrozile vlastitu jedinicu pucajući u krivom smjeru. Oko 8.000 sjevernokorejskih vojnika raspoređeno je u rusku regiju Kursk gdje je Ukrajina izvela iznenadni upad 6. kolovoza i brzo napredovala, iako su moskovske snage ponovno zauzele značajan dio teritorija.

Videosnimka koju je objavio proukrajinski kanal navodno prikazuje zarobljenog ruskog vojnika kako u kameru govori o svom iskustvu s novim regrutima. Vojnik je rekao da su pripadnici njegove jedinice i 10 sjevernokorejskih vojnika dovedeni u šumu da kopaju rovove, navodi Newsweek te napominje kako nije uspio provjeriti isječak pa je poslao upit ruskom ministarstvu obrane.

"Tijekom napada Korejci su počeli pucati na nas. Pokušali smo im objasniti gdje da ciljaju, ali mislim da su upucali dvojicu naših. Odlučio sam da je bolje da se predamo u ovoj situaciji nego da poginemo od vlastitog metka", rekao je neimenovani ruski vojnik.

Ukrainians captured a Russian soldier in the Kursk region. He decided to surrender because North Korean soldiers were shooting in the wrong direction and might’ve even taken out two Russians.



