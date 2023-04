Sindikati spremni i na štrajk ako se svima u zdravstvu ne povećaju plaće za 10 posto

Samostalni sindikat zdravstva i Hrvatski sindikat medicinskih sestara poručili su u ponedjeljak da su spremni na prosvjede i štrajk ako se, nakon liječnika, i ostalim zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima u javnozdravstvenom sustavu ne povećaju plaće za 10 posto. "Liječnici su dobili sve, a mi momentalno nismo dobili ništa", rekla je Hini Anica Prašnjak, čelnica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara.

Tri posto za sestre nije povećanje nego vraćanje onog što im je oduzeto 2013.

Sestrinski sindikat traži da se i sestrama, isto kao i liječnicima, Uredbom o koeficijentima do 28. travnja povećaju plaće za 10 posto, te da se i za njihovu profesiju donese zakon o radno-pravnom statusu. Naime, porast plaća kroz Uredbu o koeficijentima i donošenje zakona o radno-pravnom statusu liječnika prošloga je utorka liječničkim udrugama obećao sam premijer, no o drugim zdravstvenim radnicima nije bilo riječi. Prašnjak kaže da je ovoga tjedna trebao bit održan sastanak radne skupine u Ministarstvu zdravstva vezano uz uredbu o koeficijentima, no nitko ih do sada nije pozvao.

Nije dobila ni bilo kakve službene informacije o tome koliko koeficijenti rastu medicinskim sestrama. Neslužbeno, Uredbom se predviđa tri posto povećanje koeficijenata za prvostupnike sestrinstva i zdravstvene radnike srednje stručne spreme. "Prosječno liječnicima plaće rastu 10 posto. Za medicinske sestre spominje se povećanje za tri posto, no to je samo vraćanje onoga što nam je oduzeto 2013. godine, a nije nikakvo povećanje", kaže Prašnjak.

Sestrinski sindikat također traži poseban zakon o radno-pravnom statusu medicinskih sestara i tehničara. Prijedlog zakona poslali su u Vladu i nadležnim ministarstvima krajem ožujke, no nisu dobili nikakvo očitovanje. U javnozdravstvenom sustavu radi 32.000 sestara i tehničara, a Prašnjak poručuje da su spremni na prosvjede i štrajk ako budu ignorirani njihovi zahtjevi. I predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Stjepan Topolnjak najavljuje da će tražiti povećanje plaća za 10 posto za sve ostale radnike u zdravstvenom sustavu.

Njegov sindikat okuplja 10.000 članova, zdravstvenih i nezdravstvenih radnika, i Topoljnjak poručuje da su spremni na štrajk ako se ne ispune njihovi zahtjevi. "Ako nam ne podignu koeficijente, i mi ćemo krenuti istim putem kojim su krenuli liječnici", rekao je Topolnjak Hini.

Beroš se tajno dogovorio s liječničkim udrugama o većim plaćama

Drži da je ministar Vili Beroš očito imao tajni sastanak s liječničkim udrugama i s njima dogovorio veće koeficijente za liječnike, mimo ostalih predstavnika zaposlenih u zdravstvu. "Uredbu koju su oni dogovorili i koja bi 28. travnja trebala biti objavljena, ja kao član radne skupine nisam ni vidio. Zanima me kakve će koeficijente dobiti ostali zdravstveni radnici i jesu li uopće nezdravstveni radnici u nju uključeni", kaže Topolnjak.

Više nije samo ministar taj koji protežira liječnike u sustavu, već je to postao i predsjednik Vlade, ogorčen je Topolnjak. Podsjeća kako liječnika u javnozdravstvenom sustavu ima oko 14.000, što je samo 20 posto zaposlenih u sustavu. "Gdje je preostalih 80 posto, o njima ni ministar ni premijer ne vode računa, a neki od njih rade i za minimalac", upozorava Topolnjak.

VIDEO: Neobičan znak pažnje: Portugalski zatvorenici grade ispovjedaonice za papu Franju