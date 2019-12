Shahin prijeti: “Cijeli teritorij Izraela mora biti Palestina”

Pojas Gaze ponovno je poprište sukoba Palestinaca i Izraelaca nakon što je Izrael likvidirao 42-godišnjeg Bahu Abu al-Attu, vođu oružanog krila Islamskog džihada, brigade Al-Quds, i njegovu ženu, u zračnom napadu na njihovu kuću u istočnom dijelu grada Gaze. U znak osvete Islamski džihad zasuo je raketama izraelsko naselje u pograničnom području Pojasa Gaze te lansirao dalekometne projektile prema izraelskom gradu Tel Avivu koje je presreo izraelski proturaketni sustav Željezna kupola.

– Islamski džihad u više je navrata upozoravao da neće stajati po strani prilikom bilo kakve agresije usmjerene na palestinski narod jer krv Palestinaca nije jeftina – kazao je ekskluzivno za Večernji list visoki dužnosnik palestinskog pokreta Islamski džihad Ali Abu Shahin ističući kako oni samo moraju zaustaviti i kazniti svaku agresiju jer svijet sve mirno gleda.

“Mi smo vojna sila”

– Nažalost, cijeli se svijet digao na noge kada smo raketirali izraelske gradove, a svi šute na svakodnevna ubijanja našeg naroda. Svijet mirno stoji i gleda agresiju na naš narod, a ne ispunjava svoju humanitarnu i moralnu dužnost prema našem narodu te ne pokušava zaustaviti ubojstva i zločine koje vrši Izrael nad palestinskim narodom – naglasio je Abu Shahin napominjući kako je brigada Al-Quds, vojno krilo Islamskog džihada, odgovorila na atentat na Al-Attu ispaljujući stotine raketa na izraelske gradove što je natjeralo Izraelce da preko Egipta i posredovanja te zemlje mole za prekid vatre uz obećanje da više neće likvidirati i vršiti atentate na vođe Islamskog džihada.

Foto: MOHAMMED SALEM/REUTERS/PIXSELL

– Mi smo, preko naših prijatelja u Egiptu bili jasni, nećemo zaustaviti bombardiranja izraelskih gradova dok Izrael ne daje jamstvo da više neće napadati naš narod u Pojasu Gaze, odnosno likvidirati naše vođe. Za sada, Izraelci su pristali na taj sporazum, ali mi im baš ne vjerujemo. Ali na svaki napad ćemo odgovoriti i to je novo pravilo. Ne mogu samo Palestinci živjeti u strahu, neka ga osjete i Izraelci – govori Abu Shahin priznajući da je likvidirani Al-Atta bio najistaknutiji zapovjednik Islamskog džihada u Pojasu Gaze.

– Baha Abu al-Atta pridružio se pokretu sa 16 godina. Bio je zapovjednik u sjevernoj regiji i jedan od najistaknutijih članova vojnog vijeća u Pojasu Gaze. Koliko ga je Izrael smatrao opasnim, dokazuje i činjenica da je na njega pokušano već nekoliko atentata u proteklih nekoliko godina. U jednom od tih pokušaja 2012. godine bio je i ranjen. Al-Atta je preživio i izraelski pokušaj atentata 3. kolovoza 2014. godine, a tada je ubijen njegov zamjenik Daniel Mansour poznat kao Abu Abdullah – govori Abu Shahin dodajući kako je likvidirani vojni vođa Islamskog džihada bio iskusan vojnik i posebno oprezan nakon informacije o planiranju njegove likvidacije.

– Uhitili smo nekoliko osoba koje su dale informacije Izraelu o kretanju Al-Atte. Tjedan dana nije ni spavao kod kuće, međutim, čim se vratio u kuću, netko je to dojavio. Dron je odmah bio iznad kuće i ispalio rakete nakon čega su došli i bombarderi F-16 i bacili svoje ubojite rakete – govori Abu Shahin ističući kako je Islamski džihad danas postao respektabilna vojna sila i predstavlja veliku opasnost za opstojnost izraelske države zbog čega Izrael pokušava likvidirati sve njihove vođe.

Foto: MOHAMMED SALEM/REUTERS/PIXSELL

– U isto vrijeme dok su vršili atentat na Al-Attu, bombardirali su i zgradu u glavnom sirijskom gradu Damasku, u kvartu Al-Maze, u kojoj je živio i naš politički lider Akram al-Ajouri, koji je netom prije bombardiranja izašao iz kuće i samim čudom izbjegao sigurnu smrt u napadu u kojem je poginuo njegov sin – kazao je Abu Shahin.

Izraelci Akrama al-Ajourija smatraju glavnim koordinatorom između vojnog krila Islamskog džihada i zapovjednika najelitnijih postrojbi Iranske revolucionarne garde Qasema Sulejmanija, kojeg SAD i Izrael smatraju neprijateljem broj jedan. Abu Shahin trenutačno ne isključuje mogućnost da Izrael ponovno pokrene veliku vojnu operaciju u Pojasu Gaze zbog političke krize u koju je upao Izrael.

– Zbog nemogućnosti formiranja izraelske vlade, mi ne isključujemo ni jednu mogućnost bilo kojeg agresivnog djela izraelskog neprijatelja temeljenog na ekspanziji, terorizmu, masakrima, lažnoj političkoj propagandi i lažnim mitovima. Ovaj neprijatelj nema moralnog ni pravnog aspekta da odvrati bilo kakvu agresiju. Ali u doglednoj budućnosti isključujemo ovu mogućnost jer Izrael trenutačno živi u sjeni unutarnje političke krize, a njegova unutarnja fronta je napuknuta i zaokupljena je temom formiranja vlade. Drugi je razlog to što je invazija toliko skupa pa shvaćaju da je ta taktika opasnija od procesa agresije, bombardiranja i daljinskog uništavanja jer se boje bilo kakve izravne borbe s otporom čiji elementi imaju izuzetnu hrabrost i spremni su žrtvovati svoje živote za njihov pravedan slučaj, dok neprijateljska vojska pati. S obzirom na razdoblje moralne krize i slabog borbenog duha njegovih vojnika, dolazi do izbjegavanja vojne službe, a ti vojnici više ne vjeruju u cionistički projekt i lažnu baštinu kao što je bilo na početku ovog projekta, tako da su generali i vođe neprijatelja svjesni da invazija u Gazi nije piknik i izlet što su već sve preračunali. U svakom slučaju, ako se to dogodi, budite sigurni da će im se pružiti otpor svih frakcija koje su spremne suočiti s ovom agresijom – kazao je Abu Shahin.

Iako Iran financira i naoružava militantnu palestinsku skupinu Hamas i ostale skupine, Islamski džihad, de facto, ogranak je Iranske revolucionarne garde u Pojasu Gaze te je pod direktnim zapovjedništvom Qasema Sulejmanija. Za razliku od toga, Hamas je jači i dominantniji na području Pojasa Gaze, a pripadnici te organizacije sljedbenici su Muslimanskog bratstva i nisu pod direktnim utjecajem Irana, već su pod utjecajem Katara i Turske. Za vrijeme rata u Siriji došlo je do razlaza između Hamasa i Irana kada su borci Hamasa ratovali na strani džihadističkih skupina.

Ali Abu Shahin tvrdi kako Izrael ne bi mogao biti tako arogantan da nema potporu SAD-a što dokazuje i zadnja odluka američke administracije o priznavanju legitimiteta izraelskih naselja na Zapadnoj obali.

To je “prijevara stoljeća”

– Od početka se protivimo bilo kakvom posredovanju ili pokroviteljstvu SAD-a jer ta je zemlja uvijek na strani Izraela i nikada nije bila objektivna. Kada Izraelci bombardiraju Pojas Gaze i pobiju djecu, Donald Trump kaže da je to samoobrana. A kada Palestinci u samoobrani raketiraju izraelske gradove i naselja, onda je to čin agresije. Štoviše, nedavno nam je Donald Trump i zaprijetio vojnom akcijom ako nastavimo bombardirati Izrael. To je licemjerje – govori Abu Shahin osvrćući se i na “sporazum stoljeća” koji Donald Trump pokušava nametnuti Palestincima.

– Plan koji Donald Trump predstavlja kao “sporazum stoljeća” mi smatramo “prijevarom stoljeća”. Taj bi sporazum predstavljao raskid s tradicionalnim diplomatskim konsenzusom o ključnim pitanjima kao što su Jeruzalem, doseljenička naselja ili izbjeglice, čime bi se prekršila većina priznatih nacionalnih prava Palestinaca prema međunarodnom pravu te bi se okončao projekt palestinske države s Jeruzalemom kao glavnim gradom. To je zapravo sve djelo Trumpova zeta (Jareda Kushnera, op. a.) koji ga dogovara s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom.

“Kushner-Netanyahu plan” nije utemeljen, kao prethodni pregovori, na razmjeni teritorijalnih, političkih, pravnih i strateških ustupaka, već na ponudi “uzmi ili ostavi”. Njegova inspiracija, prema samom Trumpu, jesu metode trgovanja nekretninama koje su izgradile njegovo bogatstvo, kao i ono njegova zeta. Mi u Islamskom džihadu od početka smo protiv bilo kakvih pregovora s Izraelom jer naša se ideologija bazira na tome da cijeli današnji teritorij Izraela bude Palestina, od rijeke do mora, ni milimetra manje. To je naša zemlja za koju ćemo se boriti. Iako to zvuči nevjerojatno, puno je bliže nego što svi misle – govori Abu Shahin.