Šešelj komentirao Škorinu izjavu: 'Svima ću im razbiti njušku'

Vojislav Šešelj, zastupnik u srpskom parlamentu koji je lani osuđen na 10 godina za zločine protiv čovječnosti, komentirao je izjavu predsjedničkog kandidata i pjevača Miroslava Škore koji ga je nazvao ratnim zločincem.

Šešelj je poznat po izljevima mržnje, kako prema drugim narodima tako i prema Srbima koji mu se protive, a u tom duhu bio je i njegov komentar.

– Još nemam vremena baviti se Hrvatima koji me nazivaju ratnim zločincem. Trebam prvo popisati sve Srbe koji su me tako nazvali i trebam im svima razbiti njušku. Kad svim Srbima koji me nazivaju ratnim zločincem porazbijam njuške, onda ću prijeći na Hrvate. Ako su žene u pitanju ošišat ću ih na ćelavo, nalijepiti na njih katran i posipati ih perjem – rekao je Šešelj za Alo.rs.

Šešelj je, podsjetimo, u prvostupanjskoj odluci ICTY-ja bio oslobođen svih optužbi, a drugostupanjskom presudom osuđen je za zločine protiv čovječnosti zbog poticanja deportacija, progona i drugih nehumanih djela.

Šešelj je bio osuđen na 10 godina zatvora, ali je pušten s obzirom na to da mu se uračunao boravak u pritvoru.

Škoro ga je spomenuo odgovarajući srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću fotografijom na kojoj se Vučić nalazi u društvu Šešelja.

– Čujem da mi je ''veliki državnik'' Vučić poručio kao ''pjevaču ili što li već'' da pročitam knjige iz psihologije u kojima ću vidjeti da ''o budućnosti uvijek pričaju oni kojima je prošlost čista, a inače o budućnosti najmanje pričaju i na prošlost se vraćaju oni kojima je savjest nemirna i koji imaju nešto za oprati iz prošlosti''. Meni ne trebaju knjige iz psihologije da bih analizirao Vučića. Dovoljno je pogledati činjenice iz prošlosti, a među njima i fotografije. One uvijek govore više od tisuću riječi. A zaključak koji se nakon ove fotografije nameće, samo je jedan – bolje biti ''pjevač ili bilo što već'' nego dostavljač kod ratnog zločinca – poručio je Škoro.

