Šeparović odbacio povezanost s aferom mailovi

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović u petak je ocijenio da je njegovo povezivanje sa spornim porukama u tzv. aferi mailovi pokušaj umanjivanja značaja nedavne odluke o ustavnosti lex Agrokor.

Sporna prepiska navodno se nalazi u dokumentima koje je osnivač posrnulog koncerna Ivica Todorić iz Londona poslao Hrvatskom helsinškom odboru za ljudska prava (HHO) s molbom da ih "proslijedi nadležnim organima radi utvrđivanja istine".

Za Šeparovića se u dokumentima, za koje dio medija tvrdi da su krivotvoreni, a Todorić da ih je dobio anonimno, navodi da ga je kontaktirao zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić, u vezi "predmeta" poveznog s bivšim financijskim direktorom Agrokora Ivanom Crnjcem.

"To su gluposti. Niti me je gospodin Brkić zvao niti je gospodin Crnjac imao uopće predmet na Ustavnom sudu. Tako ja to sve povezujem s ovim aktualnim događajima gdje se pokušava Ustavni sud uključiti u takve polemike da bi se umanjio značaj odluke. Pretpostavljam da je to", izjavio je Šeparović novinarima.

Na novinarsku tvrdnju da je troje ustavnih sudaca imalo izdvojena, suprotna, mišljenja na odluku da je lex Agrokor u skladu s Ustavom Šeparović je kazao da je to normalno u radu Ustavnog suda. "Izdvojeno mišljenje je sastavni dio odluke i samo pokazuje koliko je ta odluka bila teška i pokazuje svu složenost s kojom se Ustavni sud susretao. Ja tu ne vidim ništa neobično. To je sve normalno", kazao je Šeparović.

Pozivajući se na neslužbene izvore bliske istrazi HRT je objavio da je "riječ o lažnim podacima koji predstavljaju lažnu komunikaciju premijera Plenkovića s potpredsjednicom Vlade Martinom Dalić te same ministrice Dalić s nizom osoba".

Kada se sporna prepiska počela objavljivati u medijima Državno odvjetništvo u srijedu je izvijestilo da se u sklopu postupanja po nekoliko podnesenih kaznenih prijava vezanih uz Agrokor "razmatra relevantnost informacija objavljenih u javno dostupnim izvorima".

Predsjednik vlade Andrej Plenković kazao je u petak da vlada nije talac Martine Dalić i da će opširniju izjavu o "aferi mailovi" dati nakon sastanka s koalicijskim partnerima.

Dalić je, pak, izjavila da neće podnijeti ostavku na svoju dužnost te da e-mail komunikacija potvrđuje ono što je i ranije govorila, da je ona glavni autor "lex Agrokor" i da se u njegovoj izradi konzultirala s mnogima koji su mogli pomoći.