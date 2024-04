Selak Raspudić: 'Plenković zna da je gotov pa mora čak i ljude u svojoj stranci nagovarati da glasaju za njega'

Večernjakova urednica Petra Balija razgovor je započela jučerašnjom snimkom sa zatvorenog sastanka HDZ-a i govora premijera Andreja Plenkovića okupljenima na tom stranačkom sastanku, a što je objavio tjednik Nacional. Kako je Plenkoviću u tom govoru na meti bio i Most, Marija Selak Raspudić je upitana koja je bila njena prva reakcija na ono što se s te snimke moglo čuti.

- To je čisti govor mržnje. Dakle, takav tip izražavanja je jedna politička kanalizacija. I to treba otvoreno reći. A to pogotovo treba naglasiti s obzirom da je Andrej Plenković upravo onaj koji promovira europski imidž, imidž nekog uglađenog političara.

Sada vidimo kako se on zapravo izražava. A to je onaj govor koji se kapilarno proteže kroz cijelo društvo. To je sijanje mržnje, govor mržnje. To je ono što nam je Andrej Plenković jučer pokazao. I da se ne zavaravamo, govori se o tome da je to bilo govor za jedan uži krug ljudi. Jedna je stvar, doista, privatni razgovor između vas i vaše najbolje prijateljice na kavi, gdje si svi dozvolimo olakšati dušu na kojigod način želimo. No da se tako izražavate o političkoj konkurenciji pred tristotinjak ljudi, to onda pokazuje da vi imate sasvim neke druge norme ponašanja i da sijete govor mržnje. To je govor političke kanalizacije koji posljedično i dovodi do nereda u društvu i do sijanja mržnje koja se onda može proširiti i na sve ostale. A to pokazuje i još jednu stvar koja je mnogo indikativnija, to da Andrej Plenković čak nije siguran hoće li HDZ-ovci za njega glasati, jer on ima potrebu uvjeriti HDZ-ovce kakva je njegova politička konkurencija te ih onda i nagovarati da glasaju za njega. Znači, on zna da je gotov i unutar svoje stranke, a prije svega zna da je gotov pred biračima jer već nekoliko dana, ako ne i tjedana, tijekom cijele kampanje uporno poziva i glasače drugih stranaka koji su otišle, a možda i nisu nikad bile njegove zato što se ne slažu s politikom HDZ-a, da glasuju za njega. Dakle, on zna da mu ni njegov vlastiti birački bazen nije dovoljan. Znači, gotov je - ustvrdila je Mostova kandidatkinja za Sabor .

Što biste onda rekli na rečenicu koja se često zna čuti - da je glas za Domovinski pokret ili Most zapravo glas za SDP, uslijedilo je novo pitanje.

- Panika. Nema se ništa drugo za reći nego panika u njihovim redovima. Prvo, Plenković mora uvjeriti svoje da ne glasuju za Most. To smo i čuli u motivacijskom govoru koji je iscurio. On zna da oni žele glasati za Most i sad ih najneprimjerenijim mogućim govorom mržnje pokušava odvratiti od toga što oni zapravo žele. Izgubili su povjerenje u njega. A to vidimo i po tome što je ta snimka procurila u medije i javnost. I onda nema što drugo nego izgovarati takve neke kvalifikacije kojima bi Most gurnuo u ralje ljevice i tome slično. To je govor gubitnika, no hvala mu na besplatnoj reklami - uzvratila je Marija Selak Raspudić koja se potom referirala i na to što se Andrej Plenković u tom govoru pojedinačno dotaknuo i Mostova kandidata za premijera, Nikole Grmoje, kao i njenog supruga Nine Raspudića.

- U strahu su velike oči, što pokazuje da se on boji naših istaknutih kandidata i da on sam nema dovoljno autoriteta ni dovoljne težine pa ljude oko sebe mora razuvjeravati, govoriti da ti koje spominje nisu kvalitetni. Iz toga ispada da ljudi u HDZ-u ipak imaju povjerenja u te političke osobe. Zašto bi ih inače prozivao? Da su nebitni, njima se ne bi niti bavio. Čim ih mora isticati na ovakvom tipu "motivacijskog govora" jasno je da je njemu jasno tko mu zapravo prijeti i tko će odnijeti prevagu na ovim izborima. Pa on se više uopće ne obraća svojim glasačima, on se obraća glasačima drugih stranaka. Tolika je panika - opet je Marija Selak Raspudić ponovila svoju tezu o tome kako je i Plenkovića i HDZ uhvatila panika.

POVEZANI ČLANCI:

Kako je pak Plenković u tom spomenutom govoru Most označio kao sektu, naša je urednica Mostovu kandidatkinju upitala je li Most sekta, na što se ona najprije nasmijala, a zatim nastavila:

- Takav tip govora mržnje i političke kanalizacije, što takav oblik izražavanja jest, ne mogu komentirati na ozbiljan način. Pa on tamo spominje i određene ustanove na krajnje neprimjeren način. U krajnjoj liniji, psihičke bolesti su ozbiljan problem u društvu. I mi u Mostu, svjesni toga, u svom smo programu pažnju posvetili upravo mentalnom zdravlju djece i mladih. A Plenković se na jedan vrlo ružan i kolokvijalan način izražava o takvim institucijama - reče naša sugovornica dodajući kako vjeruje da će se Plenkoviću upravo zbog tih riječi obratiti i struka.

Kako se i HDZ osvrnuo na tu snimku, nazivajući to diverzijom, iako je snimku napravio netko iz samog HDZ-a, Mariju Selak Raspudić pitali smo što ona misli - tko je napravio tu diverziju.

- Mogu ponoviti samo ono što sam već naglasila, kako i u HDZ-u znaju da je Andrej Plenković gotov po dobrom, starom, uhodanom receptu sad se upravo odvija borba za njegovog nasljednika. I ruše ga unutar njegovih vlastitih redova jer su svjesni da neće donijeti rezultat koji bi trebao - ustvrdila je Mostova zastupnička uzdanica.

Petra Balija zatim se u razgovoru dotaknula izjave Marije Selak Raspudić koja je nekidan uzburkala duhove ne samo u javnosti već i unutar samog Mosta, a bio je to njen stav o pobačaju na koji je reagirao Marin Miletić. Stoga je uslijedilo pitanje - je li se nakon toga čula s Miletićem, kakvi su sad odnosi u Mostu, ima li kakvih trzavica.

VIDEO Marija Selak Raspudić o pravu na pobačaj i odnosima unutar stranke

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Pomalo mi je neobično da je - nakon četiri godine rada u Saboru i konstruktivnih prijedloga, od reforme Sabora preko jedinog akta o umjetnoj inteligenciji do svega ostaloga na što sam bila fokusirana u svome mandatu, a prije svega na egzistencijalne probleme naših građana te zaštitu i skrb prema starijima i ranjivim društvenim skupinama - tema koja toliko zaokuplja javnost moj stav o pobačaju. Kao da je to ključno pitanje našeg društva. Nisam primijetila da je to tema koja je okupirala naše građane, to je iz nekog razloga možda zanimljivo tek medijima. Vjerujem da mnogi priželjkuju trzavice u Mostovim redovima, ali njih nema. Kao što sam naglasila, meni je savršeno prihvatljivo da ljudi razmijenjuju mišljenje, da ljudi ne pitaju unutar stranke jedni drugima o mišljenju i da izražavaju javno svoj stav. Kao što sam i ja, i prije nego što sam ušla u politiku, javno izražavala svoj stav i o toj temi i o svim ostalima temama - referirala se nakon čega je odgovorila i na pitanje - ima li u Mostu još nekih tema oko kojih se ona ne slaže.

- Pa, ne mogu se sad na prvu nečega posebno sjetiti. No razlog zašto smo ostali zajedno jest to što imamo puno više dodirnih točaka nego onih stvari u kojima se razilazimo. A svatko kome je u interesu dobrobit Hrvatske i gdje su u pitanju pošteni i nekorumpirani ljudi koji imaju neku viziju i energiju da te promjene ostvare, tamo će se uvijek tražiti onaj dio u kojem se ljudi slažu nego detalji u kojima se razilaze - uzvratila je.

Na temu njenih očekivanja do samog dana izbora i na dan izbora, Marija Selak Raspudić je istaknula kako je izlazak građana na izbore, glasanje građana, postala tema ovih izbora. Tema broj jedan ovih izbora. Pozvala je pritom građane da u srijedu izađu na birališta, a onda će, bez obzira kakav će u konačnici biti rezultat izbora, to biti ono što građani Republike Hrvatske sada žele, što je demokracija u punom smislu riječi. Zato je apelirala na to da građani osvijeste svoju izbornu odgovornost.

POVEZANI ČLANCI:

Na pitanje hoće li već spomenuta objavljena snimka Plenkovićeva govora na zatvorenom sastanku HDZ-ovaca na bilo koji način utjecati na rezultate izbora, odgovorila je:

- Ta je snimka pokazala ono što je mnogima bilo jasno od ranije, pogotovo onima koji pažljivije prate političke procese, a to je da je zavladala panika u redovima HDZ-a i da HDZ sam ne vjeruje, pogotovo Andrej Plenković, da će uspjeti. Iako u javnosti priča neku sasvim drugu priču u stilu: "Nikad više optimizma, nikad bolje, dobit ćemo povjerenje građana". No u praksi vidimo panični govor pred svojim najvjernijim pristašama koje mu više nisu vjerne. I vidimo, kad brod tone, već postoje oni koji su prvi našli pojaseve za spašavanje. Zato su i doturili tu snimku medijima jer vide da i on sam ne vjeruje u svoj izborni rezultat. I sad doslovce moli glasove Mostovaca. Pa to su ljudi koji nikada ne bi glasali za HDZ. Most je nastao kao opcija koja se usprotivila upravo duopolu HDZ-a i SDP-a.

U predviđanja o mogućem rezultatu Mosta na izborima nije se htjela upuštati, tek je dodala kako misli da će Most ostvariti bolje rezultate nego dosad, naglašavajući kako građani traže treći put, traže nešto što nisu "one dvije izlizane opcije koje su ih i dovele do sadašnjeg stanja", uz uvjerenje da je upravo Most taj treći put.

Kada je riječ o mogućim postizbornim koalicijama, rekla je kako je Most sve rekao svojim programom koji je nazvala najkonkretnijim i najopsežnijim, te da najprije treba vidjeti što će građani odlučiti na izborima.

- Stvar je vrlo jednostavna. Jedno je teorija, drugo je praksa. A građanima bih rekla da gledaju praksu. Mi smo u praksi dokazali, tamo gdje imamo gradonačelnika, Miru Bulja u Sinju, da ćemo olakšati rad i da ćemo smanjiti poreze na rad tako da građanima ostane više zarađenog novca u džepu. Tamo smo smanjili porezne, što je građanima možda i najbitnije, uveli smo i besplatne vrtiće, imamo najsnažnije demografske mjere... Usto, kada dođemo na vlast olakšat ćemo pristup demokraciji i političkim procesima u zemlji čitavim nizom promjena, od elektroničkog glasovanja preko smanjenja broja potpisa za referendume do uvođenja elektroničkih peticija. Znači, ako građani nas biraju više ni metaforički ni stvarno neće biti željezne ograde između vlasti i naroda - istaknula je Marija Selak Raspudić.

Na kraju, upitana - bude li upravo Most taj jezičac na vagi za stvaranje nove Vlade, što bi bili Mostovi uvjeti, Selak Raspudić je uzvratila:

- Naši uvjeti su naš program, vrlo jednostavno. A program je jasno razrađen po svim dimenzijama od gospodarstva, poljoprivrede, obrazovanja. Ja ću na tome insistirati. I obrazovanje mora biti centar svake politike. Možda je najveća sramota koja nas je pratila do sada to da se nitko nije bavio obrazovanjem, da je to bio najnebitniji sektor koji je bio prva "trgovina" kada su HDZ i HNS dogovarali svoju koaliciju. Obrazovanje je motor društva, motor gospodarstva i budućnost naše djece. I zbog toga obrazovanje mora biti centar svih politika. Iz njega sve izlazi. U svakom slučaju, Most je principijelan. To je dokazao i u ranijim sazivima, kada je i bio u Vladi, ali nije žrtvovao svoje ideale za fotelje, kao što se to, nažalost, u politici često čini.