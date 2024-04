VIDEO Analitičari o snimci s HDZ-ova skupa: 'Činjenica da je to iscurilo baš iz stranke je zanimljiva'

Posljednji je dan predizborne kampanje, a sutra nam predstoji izborna šutnja. Izbore, koji će se održati za dva dana, u studiju Večernjeg lista komentirali su politička analitičarka Ankica Mamić te sociolog Dragan Bagić. Mamić se uvodno osvrnula na to slijede li nam najneizvjesniji izbori do sada: "Dosta su neizvjesni. Jesu li neizvjesniji, teško je reći. Imamo 10% neodlučnih prosječno, tako visok postotak dan prije izborne šutnje pokazuje da kampanja nije bila dobra, da je efekt ulazak predsjednika u kampanju dao svoje, a SDP to nije znao dalje to komunikacijski voditi tako da na tome zarade još neke dodatne potencijalne mandate, da su treće opcije ostale u tome ograničene".

Bagić je, vezano uz istu temu, naveo: "Izbori mogu biti neizvjesni u dva smisla - jedno je što se tiče samih rezultat da nemamo jasnog relativnog pobjednika, ovo nisu takvi izbori ja bih rekao. Imali smo ih 2007. godine, između Zorana Milanovića i Ive Sanadera, imali smo ih 2015. godine između HDZ-ove koalicije i SDP-ove koalicije. Druga dimenzija neizvjesnosti je formiranje parlamentarne većine. Moj je dojam, što se tiče prve, da ovi izbori neće biti tako neizvjesni. Drugi par rukava je tko će sastaviti većinu. Kako sada stvari izgledaju, taj će proces biti neizvjestan".

Vezano uz Zorana Milanovića i Andreja Plenković te toga tko bi mogao biti jači pregovarač, Mamić kaže kako Milanović "ne može biti aktivni pregovarač", a Plenković je to već "nekoliko puta vrlo uspješno napravio".

"Onaj tko je relativni pobjednik, njemu svi dolaze i gledaju kako mogu za sebe nešto dobiti. Rekla bih da je Plenković u bitno boljoj poziciji. Kako bi se Milanović aktivno uključio, to mi je dosta nestvarno", navela je, dok je Bagić istaknuo: "To će biti neslužbene konzultacije, ako ih netko ne snimi".

Analitičari su se osvrnuli i na to može li se Andrej Plenković dogovoriti s Domovinskim pokretom. "Ja mogu zamisliti takav scenarij i mislim da je vrlo izgledan. Pitanje je kako će se dijelovi DP-a postaviti prema toj mogućoj kolaciji", kazala je Mamić te dodala kako treba vidjeti tko će proći.

"Ako bi izbori završili tako da DP dobije 15 mandata, kao što neke ankete prognoziraju, onda je tako jedna situacija. Druga je ako ima desetak mandata i nije dovoljan za sastavljanje većine. To su različiti scenariji pregovora", kaže Bagić te ističe kako će to dijelom ovisiti o rezultatima i omjerima snaga.

"Vratio bih se na drugi scenarij, a to je da većinu sastavlja Milanović. Neki proces razgovora traje već neko vrijeme, neće početi u izbornoj noći. Razgovori su očito već dijelom provedeni", nastavlja te dodaje: "Ako bi rezultati bili takvi da imate SDP Most i Možemo 76, to mi se čini kao stvar koja je gotovo pa dogovorena. Komplikacija nastaje kada u taj trokut morate uvesti još ili manjince ili dio DP-a, onda pregovori postaju kompliciraniji".

Mamić se nadovezala te kazala: "Jednu složenu koaliciju može držati na kupu samo onaj koji ju je inicirao, a to je nesporno Milanović. Bez Milanovićeva ulaska u kampanju, Peđa Grbin niti bi bio u toj poziciji, niti bi mogao o tome razgovarati, niti bi se s njim o tome razgovaralo. Sad se opet vraćamo na početak kampanje, ovo je kampanja između Milanovića i Plenkovića".

Vezano uz snimku s HDZ-ovog skupa, Mamić kaže kako ona "pokazuje da postoji još jedna struja unutar HDZ-a koja ima suprotne interese interesima predsjednika stranke".

"Nekoliko je teških riječi tu izrečeno. Ovo što je Plenković govorio o Mostu je neiznenađujuće, on manje više isto o njima govori i javno. Činjenica da je to iscurilo baš iz stranke je zanimljiva", rekla je.

"Ja tu ne vidim puno novih vijesti, jedino što dobijemo uvid kako izgledaju unutarstranački sastanci. Plenković je sve te stavove komunicirao javno. On je dokazao konzistentnost, mijenja retoriku i stil ovisno komunicira li van. Za mene su puno problematičniji javni napadi na te iste medije, sada ih je prvi nabrojao", tvrdi Bagić pa nastavlja: "Sigurno mu može štetiti kod mobilizacije nekog umjerenog dijela urbane populacije koji je iziritiran Milanovićem stilom možda pomislio da je Plenković bolje rješenje. Ove snimke možda mogu pokolebati taj jedan dio javnosti koje na sastanku Plenković detektira kao ključan za pobjedu HDZ-a".

Što se tiče prepucavanja Milanovića i ministra Olega Butkovića, Mamić kaže: "Kada nema ničega, mora se pisati ono što ima. Sadržaj kampanja glavnih aktera je bio loš. HDZ-ova kampanja je ponavljanje onoga što Plenković govori dvije godine, samo je spot napravljen tako da ne diže nikakvu emociju. S druge stranke, SDP-ova kampanja bila je očito pripremljena prije ulaska Milanovića u kampanju pa smo imali taj izrezani lik Peđe Grbina. Kada je kampanja bez sadržaja, onda vicevi, šale i TikTokovi postaju predmetom interesa mainstream medijima".

Na pitanje hoće li ovi izbori biti fatalni za jednog od glavnih aktera, Milanovića ili Plenkovića, u političkom smislu, Bagić kaže: "Mislim da su situacije malo različite, ali ne bitno. Moj je stav da, kako god završilo, neće biti do kraja pogubno niti za jednog. Što se tiče Milanovića, stvar je jednostavna. Ako ne uspije sastaviti većinu, on će ostati predsjednik i ostaje mu šest mjeseci da se to zaboravi. On ima dovoljno vremena. Što se tiče Plenkovića, ako ne uspije sastaviti većinu, onda ima sasvim sigurno unutarstranačke izbore i proces. Mislim da ima dobre karte. Ako su ove pretpostavke točne, da će HDZ biti relativni pobjednik, onda ima dobre karte za unutarstranačke izbore. Može reći: 'Napravili smo vrhunski rezultat'".

Mamić se složila s Bagićem te dodala: "Mislim da ni jedan, ni drugi nemaju nekakvu fatalnu situaciju koja bi ih bacila u povijest. Ovisit će, naravno, kako će komunicirati rezultate".

