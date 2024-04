Milanović o izborima: Ja jesam kandidat, ali nastupam kao da nisam

Predsjednik RH Zoran Milanović ustvrdio je u ponedjeljak kako premijer Andrej Plenković svojim polurasističkim ispadima dijeli Hrvatsku, osvrnuvši se na na objavljene snimke u kojima predsjednik HDZ-a vrijeđa članove Domovinskog pokreta i Mosta te kritizira medije.

Slučaj snimke sa stranačkog sastanka koju je netko dao Nacionalu, Milanović je nazvao stranačkom sabotažom. Dodao je da ga je netko snimio "zato što mu želi napakostiti" i da će ga ta osoba, kada se Plenković nađe bez ikoga, prva s tom snimkom kao dokazom optužiti da je "sve otjerao od sebe". "On je to davno napravio. Ta vrsta divljanja i potpuno suludog ponašanja, u kojem čovjek uopće ne vidi nijedan problem koji bi eventualno bio uzrokovan njegovim ponašanjem", ocijenio je Milanović, a kao primjer naveo je "nametanje" Turudića na čelo DORH-a.

"Kriminalce koji su uhvaćeni u prijestupu ti promoviraš u državne odvjetnike i onda oni koji to problematiziraju su okosnica nekakve zavjere protiv tebe", dodao je. Ocijenio je kako Plenkoviću smetaju mediji koji nisu korumpirani i koji ne primaju novac od Vlade. Milanović je također rekao kako se od njega osobno neće čuti ništa drugo na zatvorenom sastanku od onoga što govori pred medijima.

Specifična kampanja

Komentirao je i kampanju, istaknuvši kako je bila specifična zato što je Ustavni sud "lupio ustavni udar u kojem je zaprijetio SDP-u i njihovim partnerima da se moraju ponašati protivno svim zakonima logike i hrvatskog Ustava".

"Tako da kampanja nije uobičajena. Ja jesam kandidat, ali nastupam kao da nisam, a jesam. To donekle otežava, ali vjerujem da će na kraju Hrvatska odabrati ispravno, a to je sve samo ne HDZ", istaknuo je. Milanović je u ponedjeljak posjetio Koprivnicu, prilikom čega je istaknuo kako se načelnici iz okolice Koprivnice, a koji se bore protiv "zuluma" HDZ-a, žale da im "opstruiraju projekte, da ih gnjave, tlače", ocijenivši kako je svugdje ista priča.

"Hoćeš u Dalmaciji, okolici Splita, gdje god HDZ nije na vlasti, ljudi doživljavaju maćehinski odnos od strane onog nivoa vlasti koji HDZ već obnaša. To je matrica po kojoj se ponašaju. Onda Plenković u svojim polurasističkim ispadima dijeli Hrvatsku na dinarsku, na panonsku, ovdje kao gostuju", rekao je predsjednik. Dodao je kako se on osjeća doma i ovdje i u Imotskom.

"Interesantno je da je to rekao šačici svojih komesara, nisam primijetio da je itko imao problem s tim što je on rekao. Svi su oni isti, nema tu neke razlike. On posebno govori stvari za koje smatra da ljudi žele čuti, da će ih honorirati i njemu koristiti", rekao je. A to što je rekao, dodao je, to misli i govori cijelo vrijeme.

Manolić je vrlo važna osoba

Za najdugovječnijeg hrvatskog političara Josipa Manolića koji je umro u ponedjeljak, Milanović je istaknuo kako je on za hrvatsku noviju povijest vrlo važna osoba. "Još ćemo ga vrednovat neko vrijeme, kao i Tuđmana, jer tu stvari nisu crno-bijele. I partizan, i, kad slušate beogradsku propagandnu mašineriju, i ustaša, pa je onda nakon '95. u HDZ-u opet smatran za četnika. Dajte, ne može biti sve istina", naveo je.

Pri tome je podsjetio kako je Manolić osnovao HDZ - "najgoru stranku i ozbiljan problem Hrvatske" te da "kako se ta stranka odnosi prema njemu, najbolje govori o toj stranci", istaknuvši da su ga vrlo brzo otjerali.

"Mislim da bi se HDZ trebao o njemu očitovati, neće, i da mu oni trebaju odnijeti hrpu ruža na grob i doći na sprovod, prije nego ja. Ja ću vidjeti uhvatim li vremena, jer on je tvorac HDZ-a, ali on je istinski lik, karakter, iz grčke drame, a Plenković je običan gramzivi statist", ocijenio je Milanović.

