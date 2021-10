Šef WHO-a: Pandemija će završiti kada to svijet odluči

Pandemija covida-19 će završiti "kada ju svijet odluči okončati", jer su sada dostupni "svi alati" za borbu protiv virusa, izjavio je u nedjelju šef WHO-a, Tedros Adhanom Ghebreyesus i ponovio svoje pozive na pravedniju raspodjelu cjepiva.

"Pandemija će završiti kada ju svijet odluči okončati, to je u našim rukama, dostupni su nam svi potrebni alati", rekao je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) na konferenciji u Berlinu. On je izrazio žaljenje što do sada "svijet nije mudro koristio te alate" i naglasio da je uz "blizu 50.000 smrtnih ishoda u svijetu tjedno, pandemija daleko od kraja".

Šef WHO-a je govorio na svečanom otvorenju "Svjetskog samita o zdravlju", godišnjeg skupa profesionalaca i političara u Berlinu. Cilj WHO-a je da se 40 posto stanovništva svake zemlje cijepi do kraja godine i 70 posto do sredine 2022. Tedros redovno ističe da žali zbog gomilanja cjepiva protiv covida u bogatim zemljama.

"To je moguće, ali samo ako zemlje i tvrtke koje kontroliraju opskrbu svoje riječi pretvore u djela", rekao je u Berlinu. "Zemlje koje su već cijepile 40 posto stanovnika, uključujući zemlje G20, moraju prepustiti svoje količine u isporuci cjepiva međunarodnom sustavu Covax i Afričkom fondu za nabavu cjepiva (Avat) koji je osnovala Afrička unija", kaže Tedros.

"Proizvođači cjepiva moraju dijeliti svoja znanja, tehnologije i licence i odreći se prava intelektualnog vlasništva", objasnio je.

U snimljenoj video poruci, šef Ujedinjenih naroda Antonio Guterres je ocijenio da je "uspjeh cjepiva, razvijenih i stavljenih na tržište u rekordnom vremenu, zasjenila tragedija nepravedne raspodjele".

"Sve nas ugrožavaju nacionalizam i gomilanje cjepiva", zaključio je Guterres.