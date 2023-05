Šef sindikata strojovođa: Da je vlak krenuo 10-ak sekundi kasnije, sigurno bi tragedija bila veća

Putnički vlakovi, s ukupno 127 putnika, danas su se skoro sudarili na pruzi u Slavoniji. Zbog radova, oba su se vlaka kretala istim kolosijekom između kolodvora Andrijevci i Garčin. Prometnica u Garčinu propustila je vlak, no greškom je i njezin kolega u Andrijevcima napravio istu stvar, no ubrzo je shvatio pa zvao strojovođu. Vlak iz drugog smjera zaustavio je sigurnosni sustav. Šef sindikata strojovođa Nenad Mrgan pojašnjava kako se tako nešto može dogoditi.

"Svakodnevno se susrećemo s velikom količinom radova na prugama u Hrvatskoj. U konačnici, uvijek je kriv ili strojovođa ili prometnik ili otpravnik vlakova. No, razlozi za to su negdje drugdje. Godinama se popravljaju pruge, iste dionice i onda se takve stvari mogu dogoditi. Danas smo imali sreću, da je vlak iz Andrijevaca krenuo 10-ak sekundi kasnije sigurno bi tragedija bila daleko veća, možda se ne bi mogla ni izbjeći jer sigurnosni sustav tada više ne bi mogao zaustaviti strojovođu s vlakom iz Garčina jer bi on već prošao pokraj signala koji je njemu u tom trenutku pokazivao zabranjenu vožnju", kazao je Mrgan za RTL.

Kako navodi, u tijeku je više radova, a i novi su najavljeni. Ipak, ističe kako nema građevinskih firmi i onih koji mogu poslove odraditi na vrijeme pa se radovi često oduže.

"Pod takvim uvjetima kad se radi, onda se nesreće sigurno događaju i vjerujemo da sve to treba ubrzati, raditi na jednom mjestu pa krenuti na drugi. Ovako imamo velike štete, putnike maltretiramo, a rezultat svega su velike nesreće i onda su krivac ili otpravnik ili strojovođa. Ali, greška je negdje drugdje i to bi trebalo ispraviti. Novci se osiguravaju iz Europskih sredstava, treba ih uzeti, ali kad netko nešto dogovara, moraš imati građevinsku službu, stručne radnike, a ne zatvarati pruge mjesecima-godinama i onda to traje i to je veliki problem", tvrdi.

