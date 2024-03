Šef regrutnog centra ljubio se s dvije žene? Snimka iz ureda potaknula veliku istragu u Ukrajini

Kopnene snage ukrajinske vojske izvijestile su o početku službene istrage zbog snimke koja je procurila iz ureda jednog od načelnika Teritorijalnog regrutnog centra (TRC) regije Rivne. Naime, društvenim mrežama ovih se dana proširila snimka Oleksandra Jarmoševiča kako se u uredu ljubi s dvije žene.

Inspekcija će ocjenjivati ​​sadržaj snimke, vremenske intervale u kojima su nastale i samu činjenicu postavljanja tajnog videonadzora u poslovnim prostorijama, prenosi ukrajinski portal Babel. Kopnene snage pokrenule su apel policijskim službenicima da pomognu u istrazi.

Ordinary working days of the chief military commissar of Rivne Oleksandr Yarmoshevich



In the video he is kissing his colleagues (different ones). The ground forces are conducting a special check on this fact. pic.twitter.com/RdES9HSt4a