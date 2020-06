SDSS predstavio izborni program, na izbore izlaze samo u 12. izbornoj jedinici

SDSS će na predstojećim parlamentarnim izborima izaći samo u 12. izbornoj jedinici te niti u jednoj drugoj neće imati svojih kandidata niti kao stranka niti kao dio neke koalicije. Kandidati SDSS-a za saborske zastupnike bit će Milorad Pupovac, Dragana Jeckov i Boris Milošević koji su bili zastupnici i u prošlom sazivu Hrvatskog sabora. Rekao je to na današnjoj Glavnoj skupštini SDSS-a koja je održana u Vukovaru predsjednik stranke Milorad Pupovac koji je tom prilikom predstavio i izborni program.

- SDSS optužuju da uzurpira vlast u Hrvatskoj. Međutim, mi nismo stranka vlasti, mi smo stranka prava koja se bori za obveze koje je Hrvatska preuzela kao obveze prema Srbima. Mi nismo stranka lažnih obećanja. Želimo da Hrvatska postane pravedna i funkcionalna država za svakoga svoga građanina kao i da hrvatska ekonomija bude dostatna za sve građane, rekao je Pupovac dodajući kako Hrvatskoj manjka da bude funkcionalnija i pravednija država prema većini svojih građana bez obzira na nacionalnost.

Najavio je kako će se zalagati za promjenu proračunske politike, efikasnije pravosuđe, pojačavanje unutarnjeg nadzora, tehnološki razvoj, promjenu vanjske politike, konvalidaciju radnoga staža, obnovu ratom oštećenih kuća, procesuiranje ratnih zločina, poštivanje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, rješavanje statusa škola, prava na uporabu jezika i pisma…Zagovara i jače gospodarsko povezivanje različitih dijelova Hrvatske kao i suzbijanje u što većoj mjeri korupcije.

- Hrvatska ekonomija danas, nažalost, nije dostatna za svoje građane jer da jeste omjer između izvoza i izvoza bi bio drugačiji. Hrvatska danas izveze svega 60-ak posto onoga što uveze, a proizvodimo svega 70 posto proizvoda za svoje potrebe. Korupcija je posebna priča. Smanjivanjem korupcije za 50 posto osigurali bi mogućnost manjih poreza i da proračun u isto vrijeme bude pun. Poticaji u poljoprivredi su idealno područje za korupciju, pranje novca i pljačkanje države tako da bilježimo višestruki porast ulaganja u poticaje dok se proizvodnja smanjuje, rekao je Pupovac.

Istakao je da želi da Hrvatska bude tolerantna, otvoreno i prosperitetno društvo, a ne društvo s duhovima prošlosti koje je sve zatvorenije, sve manje kreativno i inovativno. Ukazao je da brojne srpske obitelji u Hrvatskoj žive „debelo“ ispod granice siromaštva. Podsjetio je i na navijačke transparente i grafite koji su se pojavili proteklih nekoliko dana šaljući snažnu poruku cijelome društvu.

- Nije problem biti slab, problem je biti nasilan prema sabijem, problem je ne znati biti većina, problem je ne znati biti moćan u odnosu na onoga tko to nije. Tko god je na toj kušnji to je veća muka nego naša. Vidimo gdje je problem za našu zemlju i sve nas i za to što vidimo učinit ćemo da se to i čuje. SDSS želi da svi u Hrvatskoj imaju sigurnost, jednakost i svi uživaju u progresu zemlje pa i Srbi. Zagovarat ćemo da Hrvatska bude tolerantnije i progresivnije društvo. Bez obzira koliko nas je malo nismo se odrekli niti svoje niti hrvatske slobodarske tradicije, da budemo slobodni, pridonosimo zemlji u kojoj živimo i osiguramo bolji život, zaključio je Pupovac.