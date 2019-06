'SDP neće uspjeti u opozivu Kuščevića, zanima me koje će razloge navesti za opoziv'

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić poručio je danas SDP-ovcima da neće uspjeti u opozivu ministra uprave Lovre Kuščevića.

SDP je jučer objavio da pokreće proceduru opoziva Kuščevića zbog niza afera vezanih uz njegove nekretnine i prenamjene zemljišta, a pošto ih ima prilično, kako je primijetio SDP-ov Peđa Grbin, trebat će im nekoliko dana dok sastave tekst opoziva, nakon čega kreću u prikupljanje potrebnog 31 potpisa zastupnika kako bi opoziv i službeno uputili u saborsku proceduru.

Zbog roka od 30 dana unutar kojih se opoziv treba raspraviti, za očekivati je da će se morati sazivati izvanredna sjednica Sabora nakon što 15. srpnja nastupi ustavna ljetna stanka u zasjedanju koja traje do 15. rujna.

- Nisam još vidio SDP-ov prijedlog za opozivom ministra Kuščevića, interesira me koje će razloge navesti za smjenu, no, u svakom slučaju, neće uspjeti u opozivu ministra. Jasni su rokovi za proceduru opoziva, ali su jasni i rokovi za održavanje redovne i izvanredne sjednice Sabora. Tek kada dođe prijedlog SDP-a, onda ćemo moći reći kada ćemo o tome raspravljati, no svakako ne možemo osam dana nakon podnošenja i nakon što Vlada da svoje očitovanje, a mora se najkasnije u roku od 30 dana – komentirao je Bačić.

Ako rokovi budu takvi da se rasprava ne stigne provesti do 15. srpnja, „onda ćemo vidjeti i raspraviti o tome“, dodaje Bačić.

Nakon izbora Marije Pejčinović Burić za glavnu tajnicu Vijeća Europe postavlja se pitanje tko će je zamijeniti na čelu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, no Bačić tvrdi kako se u HDZ-u još nije razgovaralo o tome.

- Ona će na tu dužnost stupiti 15. rujna i imamo još dva i pol mjeseca pa će biti vremena odluči tko će je zamijeniti. U Ministarstvu se ozbiljno radi na pripremi preuzimanja predsjedanja Europskom unijom od 1. siječnja, nije cijela stvar na ministrici i najbliži suradnici jako dobro su upućeni u taj posao i neće biti nikakvog vakuuma – objašnjava Bačić.

Danas se očekuje ostavka HDZ-ovog zastupnika Tomislava Sokola koji je osvojio mandat u Europskom parlamentu, a njegova zamjenica mandat bi trebala preuzeti 12. srpnja. Hoće li se traženje novog ministra ili ministrice vanjskih poslova biti razlog za širu rekonstrukciju Vlade, ministar zdravstva Milan Kujundžić nije danas želio komentirati.

Tako je rekao kako ne zna ni ništa o zamjeni za Pejčinović Burić „jer nije sudjelovao u razgovorima“, a na pitanje bi li na tom mjestu bio dobar ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, Kujundžić uzvraća da je „prema CV-u kompetentan, kao i drugi koji se spominju poput Andree Metelko Zgombić sa zavidnom karijerom ili izuzetno kvalitetnom Zvonimiru Frka Petešiću, a premijer će odlučiti koga će staviti na to mjesto“.

Upitan da komentira i opoziv ministra Kuščevića, Kujundžić je odgovorio kako prvo treba vidjeti što mu se stavlja u krimen, što je od toga točno, a što nije.

- Ministar Kuščević je jučer na sjednici Vlade govorio da tu uistinu krimena nema i da je riječ o organiziranoj kampanji protiv njega. Uvijek treba vidjeti i zbrojiti što je istina, a što nije – rekao je Kujundžić.