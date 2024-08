'SDP ne smije biti ničiji talac. Milanović je bio što je bio, ali to ne znači da mu na sve moramo aplaudirati'

Za točno dva tjedna, 14. rujna, održat će se izbori u SDP-u. Rok za prijavu kandidatura za čelnika stranke i članove Predsjedništva završio je u ponoć. Među onima koji se nadaju ulasku u Predsjedništvo je i Ivo Jelušić, predsjednik Foruma seniora SDP-a. Iako se prije povukao zbog unutarnjih sukoba i nezadovoljstva stanjem u stranci, Jelušić sada, kako je kazao za Večernji TV, ponovno želi aktivno sudjelovati u njezinu radu.

"Bio sam u prethodnom Predsjedništvu, u zadnjem nakon unutarnjih svađa i problema. Odlučio sam da se iz protesta ne kandidiram ni za jednu funkciju u SDP-u jer sam smatrao da se svi mi koji smo bili unutra, neovisno o tome jesmo li krivi ili ne, moramo maknuti. Nažalost, većina kolega to nije prihvatila i nastavili su se naši sukobi i borbe. Ja sam tada htio da dođu sasvim novi ljudi koji su neopterećeni dosadašnjim načinom rada", poručio je u razgovoru s novinarkom Petrom Maretić Žonja.

Sada osjeća potrebu da se vrati u Predsjedništvo kako bi zaustavio daljnje unutarstranačke sukobe, ističući da SDP nije stranka za pojedince, nego za građane. "Želim unijeti dio mirnoće i reći: 'Ljudi moji, dosta je sukoba i ratova, dosta je osobnih interesa. Nije SDP stranka za mene, nego stranka za građane. Nekima je glavni cilj političkog angažmana da sebe smjeste u Sabor, a to je sve ono protiv čega se borim. Ako se budem borio, onda mogu najbolje ako sam u samom vodstvu stranke, gdje mogu nešto napraviti", pojasnio je.

Osvrnuo se još na određene situacije unutar stranke, za koje se nada da će se iskorijeniti na nadolazećim izborima. "Puno je bilo primjera u SDP-u gdje su ljudi dolazili na vrhove liste samo zato što su dobri s predsjednikom ili nekim drugim, a ne zato što su dobro radili. To je strašno deprimirajuće za stranku, za sve ljude."

Govoreći o bivšem šefu SDP-a Zoranu Milanoviću, sada aktualnom predsjedniku države, Jelušić je naglasio kako je važno da se stranka emancipira od Milanovića. "Milanović se emancipirao od SDP-a formalno, a i njega stranka stvarno duboko ne interesira, to što se događa unutar nje", kazao je pa nastavio: "SDP ne smije biti ničiji talac. Smatram da je bilo malo kritičkih tonova prema Milanoviću, tj. gotovo da ih nije bilo ili se nisu smjeli naglas reći. Milanović je bio što je bio, ali to ne znači da na sve što on kaže moramo aplaudirati. Bome je imao gafova i izjave iza kojih ja duboko ne stojim, a usudio bih se reći i dobar dio kolega i kolegica u SDP-u."

Međutim, kad je riječ o podršci Milanoviću za predsjednika, Jelušić smatra da, iako se mogu iznositi različiti stavovi, u trenutnoj situaciji u SDP-u ne postoji bolji kandidat za Pantovčak. "Može netko govoriti ovo ili ono, ali u ovom trenutku u SDP-u nema nitko tko bi bio bolji borac i osigurao bolji rezultat od Milanovića. Nema ga", kazao je. Osvrnuo se i na kraju i na budućnost stranke, za koju je uvjeren da ima perspektivu. "Nekoliko su nas puta sahranjivali, a mi smo živi i zdravi."

