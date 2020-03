Sanitarni inspektor na aerodromu danima već radi po 21 sat dnevno

Kolegica koja se u subotu poslijepodne vratila iz Španjolske detaljno je ispričala kako izgleda postupak pri ulasku putnika u Hrvatsku iz područja zaraženog koronavirusom i kako funkcionira sustav.

– Sletjeli smo u 15.15 na zagrebački aerodrom i odmah su nam podijelili obrazac koji je svatko trebao ispuniti osobnim podacima i navesti zemlju iz koje je došao. Stali smo u jedan dugački red, u kojem su već bili putnici koji su došli prethodim letom. Čekali smo oko tri sata. Jedna od četiri službene osobe koje obavljaju posao sanitarnog inspektora, inženjer biokemije, rekao mi je da je tamo od šest ujutro i bit će sve do zadnjeg leta iz Frankfurta koji stiže u tri ujutro, znači 21 sat te da tako rade već danima.

Upitnik o tegobama

Inače, sve to bit će im plaćeno kao 40 sati prekovremenog i za to će dobiti 2000 kuna. Ispunjene obrasce odnio je na štambiljanje doktorici u obližnjoj prostoriji, a mi smo dobili rješenje po kojem ćemo se pridržavati pravila kućne karantene 14 dana i to smo potpisali pod kaznenom odgovornošću. Ispunili smo i anketni listić koji, osim svih osobnih podataka, uključuje i pitanja o eventualnim zdravstvenim tegobama, kao: “Osjećaš li mučninu, osip, grlobolju, proljev” itd. I tu navodiš po kojim si se sve regijama kretao. Taj listić ostaje njima – opisala je i nastavila:

Epidemiolozi nedostupni

– Uputa glasi da se odmah po dolasku kući svatko javi u nadležni zavod za javno zdravstvo, u mojem slučaju to je Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” na Mirogojskoj cesti, dali su nam broj telefona i mail adresu. Pitali smo kako ćemo s aerodroma do kuće i možemo li javnim prijevozom, rekli su da možemo. Nas tri uzele smo taksi. Po dolasku kući odmah sam okrenula broj koji su mi dali, međutim do ponoći mi se nitko nije javio pa sam napisala mail. Ujutro sam nastavila nazivati, no bezuspješno. Čula sam se telefonom s ljudima koji su sa mnom bili na putu, oni također nisu mogli dobiti epidemiologe, a imali su niz pitanja tipa: Mogu li izaći u dvorište obiteljske kuće? Mogu li nahraniti životinje koje imam na imanju? Pretpostavljajući da su epidemiolozi rastrgani na sve strane, nazvala sam broj epidemiologa u Krapinsko-zagorskoj županiji i odmah su mi se javili.

Epidemiologinja mi je odmah rekla: “Vidim da zovete iz Zagreba, niste jedini”, ja sam joj rekla kako imam službenu naredbu da se odmah po dolasku javim epidemiologu i da sam u samoizolaciji, ali ga ne uspijevam dobiti. Ona mi je rekla da i oni imaju gužvu zbog graničnog prijelaza Macelj te da će mi se epidemiolog svakako javiti, a da ćemo se od ponedjeljka svi, po novome, javljati svom obiteljskom liječniku. I zaista, nakon nekog vremena dobila sam elektroničkom poštom odgovor na svoj sinoćnji mail. Vrlo su se ljubazno ispričali jer imaju velik broj mailova na koje ne stižu dovoljno brzo odgovarati jer im paralelno zvone telefoni. Uputili su me da poštujem pravila samoizolacije, ne izlazim među ljude i da pratim zdravstveno stanje pa, u slučaju nekih simptoma, zovem i obiteljskog liječnika i nadležnog epidemiologa, navevši njegovo ime i broj telefona – opisala je iskustvo kolegica kojoj je prijateljica uoči povratka u stanu ostavila dovoljne zalihe hrane za iduće dane.

Ako sumnjate da imate koronavirus ne idite izravno u bolnicu nego nazovite svog liječnika ili dežurnog epidemiologa na brojeve u svojoj županiji:

