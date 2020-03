KB Dubrava na prvoj liniji borbe s virusom

U zagrebačkoj Kliničkoj bolnici Dubrava na koronavirus pozitivno je dvoje liječnika, bolnica je evakuirana te će postati centar za teško oboljele od koronavirusa u Zagrebu. U Rijeci i Osijeku pripremaju se jednaki takvi primarni respiratorni internistički centri, potvrdio je ministar zdravstva prof. dr. sc. Vili Beroš. Paralelno se rade i sekundarni centri za liječenje, kako je naveo, srednje teških bolesnika oboljelih od koronavirusa.

– Prihvatili smo sugestiju struke koja je kazala da bi se teške bolesnike trebalo liječiti na jednom mjestu, a ne ih disperzirati u sve zdravstvene ustanove u Zagrebu. Uz to, planira se uspostaviti sekundarni centar koji bi liječio srednje teške bolesnike također na jednom mjestu, on će biti u zagrebačkoj regiji, a po istom principu organizirat će se i u Rijeci i Osijeku regionalni centri – rekao je ministar Beroš dodajući da se time nastoji osigurati pružanje zdravstvene zaštite svim drugim građanima. Resorni ministar dodao je i da će se u slučaju potrebe cijeli zdravstveni sustav uključiti u zbrinjavanje infektivnih bolesnika.

– Dobra je okolnost što se to dogodilo upravo u Dubravi zbog lokacije, prometne povezanosti, činjenice da ima helidrom te ima stoga instalacijski prilagođenu situaciju za sve što je potrebno da bude primarni respiratorni internistički centar. Još prije desetak dana donijeli smo odluku da se u slučaju eskalacije stanja, koje je sad u tijeku, KB Dubrava isprazni, prilagodi novoj ulozi i bude primarni respiratorno-intenzivistički centar za najteže bolesnike koji će zahtijevati intenzivnu skrb uključujući i upotrebu respiratora – kaže ministar zdravstva.

Testirano više liječnika

Kako nam govore liječnici iz te bolnice, još u petak pacijenti sa psihijatrije su otpušteni ili premješteni, a ostale pacijente danas su primali u druge zagrebačke bolnice. Pacijente kojima je i dalje potrebna bolnička skrb te koji su životno ugroženi selili su u Vinogradsku, Sveti Duh, Rebro i Merkur.

Te su bolnice danas dobile obavijest da otpuštaju svoje pacijente koji nisu životno ugroženi i kojima je liječenje pri kraju. Onima koji ostaju na odjelima ne smiju dopustiti bespotrebno izlaziti odande, a kako smo ranije objavili, svi odjeli moraju se zaključavati. Zdravstvo se evidentno priprema za veći broj oboljelih od novog koronavirusa, a s Dubravom se dogodilo i u nas ono što su iz Kriznog stožera nazivali najgorim scenarijem.

– Nepovoljna je situacija kad se zarazi zdravstveni djelatnik i bolest prenese svojim pacijentima. Zbog toga je jedna od prvih uputa HZJZ-a, još 20. siječnja, bila uputa o postupanju zdravstvenih djelatnika jer je jako važno da se oni štite. No tako nešto može se dogoditi i nekome od naših zdravstvenih djelatnika – rekao je ranije dr. Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, nakon slučaja slovenskog liječnika koji je zaražen došao na posao u Dom zdravlja Metlika.

Uputa zdravstvenom kadru da ne putuje izvan zemlje izdana je neki dan, a liječnica je, pretpostavljamo, ranije otišla u Ameriku. Nismo dobili izričitu potvrdu da je radila nakon toga u bolnici, no to je logično pretpostaviti budući da je testirano više liječnika, odnosno osoblja tog odjela što znači i da je nalaz zaražene liječnice poznat od ranije. Svi ostali testirani bili su negativni do današnjeg nalaza drugog liječnika.

Dojave građana

A što je s nadzorom samoizolacije? Telefonski broj 112, mailovi policija@mup.hr i javnost@mup.hr, aplikacija Ministarstva unutarnjih poslova za e-dojave sumnjivih događaja – kanali su to putem kojih građani dojavljuju tko su osobe iz njihova okruženja koje su svojevoljno izišle iz samoizolacije dovodeći tako u opasnost sve oko sebe. Ozbiljnost situacije očito još nije doprla svima do svijesti, možda će kazne od osam tisuća kuna u tome pripomoći. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je da je u 24 sata izvršena kontrola nad 57 građana u samoizolaciji. Sanitarnoj inspekciji prijavljeno je njih 18. Najviše je kršitelja samoizolacije bilo među Istranima – pet. Na drugom su mjestu stanovnici Koprivničko-križevačke županije čiji su žitelji dobili četiri kazne. Na području još šest policijskih uprava sankcionirani su jedan do dva prekršitelja.

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić objasnio je da oni koji se ne pridržavaju rješenja o samoizolaciji dobivaju prekršajni nalog na iznos od osam tisuća kuna. Istodobno uz prekršajni nalog sanitarni inspektori Državnog inspektorata prekršitelju će uručiti i rješenje o izvršenju rješenja. U prijevodu, zbog svakog daljnjeg kršenja samoizolacije “opalit” će se po džepu onoga tko je ocijenio da može šetati kamo ga volja. Prva je kazna 30.000, druga 60.000, treća čak 120.000 kuna: – Naplata tako izrečene novčane kazne izvršit će se prisilno putem Fine – objasnio je Mikulić.

– Ne postupamo samo po dojavama građana, nego i po redovnom postupanju policije, ako se nekog zaustavi u prometu, a trebao bi biti u samoizolaciji, bit će sankcioniran – rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ne odbacujući mogućnost zatvaranja granica.

