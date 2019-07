Sánchez premijer iz drugog pokušaja?

Započeli su dani parlamentarnog glasovanja za čelnika Socijalističke stranke (PSOE) Pedra Sáncheza, tri mjeseca nakon izbora u Španjolskoj. Sánchez jučer u prvom danu glasovanja nije dobio podršku kada se tražila apsolutna većina (176 glasova) od 350 zastupnika. Dobio je 124 glasa, ali u drugom glasovanju danas Sánchezu je potrebna relativna većina koju će vjerojatno imati.

I krajnja ljevica u vladi

Pregovori za dolazak do većine su potrajali i zato što su u njih socijalisti krenuli s arogancijom. Ponašali su se kao da imaju polovicu parlamentarnih mjesta, a ne 123 koliko su dobili na izborima u travnju. Stranka ljevice Unidas Podemos (UP), koja je nakon izbora oslabila jer je pala sa 71 mjesta na 42 mjesta u parlamentu, htjela je zadržati ključnu ulogu koju je imala kada je Sánchez prije godinu dana rušio u parlamentu vladu pučanina Mariana Rajoya. Dapače tada Podemos nije bio u vladinoj koaliciji, već su je podupirali izvana, a sada su htjeli i formalno biti u vladi. To bi svakako bila velika novost, odnosno prvi puta u povijesti od pada Francova režima da krajnja ljevica bude u vladi. Socijalisti su htjeli to izbjeći i ciljali su na liberalnu stranku Ciudadanos. Koalicija PSOE-Ciudadanos imala bi solidnu većinu sa 180 mjesta.

Glasovi separatista

Protekla tri mjeseca Španjolci su prisustvovali gotovo nerealnim pregovorima za dolazak do vladine većine. Prema španjolskom ustavu ako se u roku od tri mjeseca od izbora ne uspije sastaviti vlada ide se na nove izbore. Sánchez je prijetio novim izborima, a prema ispitivanju javnosti vjerojatno bi dobio više mjesta u parlamentu od onih koje je dobio u travnju. Zapravo PSOE i UP imaju zajedno 165 mjesta, sa šestoro baskijskih nacionalista stranke PNV, valencijskim zastupnikom, te katalonskim, bi se došlo do 173 mjesta, te su se budućoj vladinoj kompoziciji pridružila i četiri zastupnika stranke Eh-Bildu (političko krilo baskijske vojne organizacije ETA-e). Zatim ima još 18 nezavisnih zastupnika. Na taj način Sánchez ima parelamentarnu većinu.