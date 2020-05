Samrt-time u Belgiji

Scena je u isto vrijeme i prekrasna i zastrašujuća. Prekrasna, jer što drugo reći o prizoru rasnog konja na pješčanoj plaži u toplo predvečerje. Zastrašujuća, jer čovjeka prođu trnci kad pomisli koliko je ovo što se događa zapravo čudno i koliko bi nenormalno moglo izgledati cijelo ovo ljeto, ne samo ovdje u Belgiji nego i diljem Europe. U nadrealnoj sceni kojoj svjedočimo u četvrtak u belgijskom gradu Oostendeu, policajka na konju patrolira pješčanom plažom i pristojno, ali uporno diže svakoga tko sjedi. Dopušteno je kretanje, ali ne i zadržavanje na plaži, ne i sjedenje, ne i ležanje, pa čak ni igranje s djecom u pijesku. Tako izgleda početak ljeta s koronom. “Summertime and the living is easy…”? Ili samrt-time? Ljeto na samrti, ljeto koje je samo sjena bezbrižnog “summertimea”, i ljeto u koje Belgija ulazi s brojkama koje govore da je u travnju zabilježena najveća smrtnost još od Drugog svjetskog rata. Plaže koje smo posjetili ovaj tjedan zaista izgledaju kao da negdje bjesni nekakav svjetski rat…

Skrivaju se da ih ne kazne

U Oostende stižemo iz Bruxellesa u četvrtak, na dan koji je u Belgiji nacionalni praznik. Blagdan je Uzašašća, Spasovo. U neko drugo doba, plaže bi bile pune na ovaj neradni dan, ali ove je godine sve drukčije. Belgija izlazi iz “lockdowna”, iz potpunog zatvaranja u samoizolaciju, ali izlazi postupno i još nisu dopuštena putovanja na izlete unutar belgijskih granica. U našem slučaju, putujemo kao novinari, premda nas nitko po putu i ne zaustavlja i provjerava. Ali ta zabrana putovanja vidljiva je i na plaži u Knokke-Heistu i na plaži u Oostendeu, popularnim belgijskim ljetovalištima. Lokalni stanovnici, i to oni kojima je nekretnina ovdje primarna rezidencija, dakle prva, a ne druga nekretnina poput vikendice, izlaze u šetnju i u dućane. Oni koji ovdje imaju drugu nekretninu ne bi ni smjeli doputovati do ovamo, premda čujemo da ima nekih ljudi iz Bruxellesa koji su se ovdje sklonili u “egzil”, samo se skrivaju, boje se izići iz kuće da ih netko ne uhvati u prekršaju i kazni. Dućani rade, ali restorani i kafići još ne. Vlasnici kafića koje zatječemo u pospremanju i čišćenju kažu nam da još ne znaju datum kada će im vlada dopustiti da ih otvore. Na plaži su zatvoreni i plažni barovi, nekoć raskošno uređeni magneti za potrošnju bogatih gostiju, a zatvorene su i privatne kabine na plaži. Privatni vlasnici tih kabina još ne bi smjeli boraviti unutar ili ispred njih. Premda se neki odvaže i na to, umorni od propisanih mjera zatvaranja u kuće i stanove.

– Kako će izgledati ovo ljeto? Evo, ovako – kaže nam jedan gospodin, s tetovažama i osebujnom frizurom iz 1980-ih, koji hvata zrake sunca ispred garaže u svojoj zgradi, sedmi-osmi red od mora. Cijelo društvo, njih četvero, okupilo se tu u garaži, neki hvataju sunce da dobiju boju, a neki su u hladu, drže distancu u dubini garaže. Izgledaju simpatično i na neki način to što rade ima smisla: ako je na snazi pravilo da nema sjedenja na plaži, gdje drugdje da se čovjek izvali na ležaljku s limenkom piva u ruci ako ne na jedinom mjestu koje mu preostaje – u svoja četiri zida, u svojoj nekretnini, pa makar to bila i garaža. Ljeto koje je “evo, ovako” u prijevodu znači: nikako.

VIDEO Prof. dr. sc. Nenad Ban savjetuje čega bi se građani trebali držati i nakon opuštanja mjera

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uskoro, ipak, slijedi i nova faza otvaranja i povratka normalnom životu, ako brojke i epidemiološka situacija to dopuste. Ali i ta nova faza otvaranja donijet će neke nikad testirane novitete. Za boravak na plaži trebat će, naime, rezervacija. Gradonačelnik Oostendea Bart Tommelein najavio je da će za najpopularnije dijelove plaže trebati rezervirati svoje mjesto dan unaprijed. Rezervacija će biti besplatna, ali maksimalan broj ljudi koji ulaze na plažu s rezervacijom bit će ograničen na 60 posto uobičajenih brojki prije pojave koronavirusa. Pravo prvenstva pri rezerviranju imat će lokalni stanovnici, vlasnici vikendica i stanova za odmor, gosti hotela. Sustav će se početi testirati u lipnju.

Belgija je na neslavnom prvom mjestu

Ukupan broj zaraženih koronavirusom od početka epidemije u Belgiji u petak je stajao na 56.511. Većina ih je ozdravila, a u bolnicama je 1415 trenutačno oboljelih od COVID-19. Ukupan broj preminulih od zaraze koronavirusom u Belgiji je 9212. Njih 48 posto preminulo je u bolnicama, 51 posto u staračkim domovima, manje od jedan posto kod kuće. S 804 smrtna slučaja od koronavirusa na milijun stanovnika, Belgija je na neslavnom prvome mjestu u svijetu. No, na ulicama i u svakodnevnom životu ta visoka stopa smrtnosti se ne vidi niti osjeća, osim u praznoći. Nema neke vidljive uzrujanosti, u medijima nema atmosfere traženja krivca za svaki prodor virusa u starački dom. Premda, nezadovoljstvo postoji, vidjelo se i kad je premijerka Belgije Sophie Wilmès posjetila bolnicu Saint-Pierre u Bruxellesu. Dio liječnika i medicinskog osoblja te bolnice dočekalo ju je u špaliru okrenutih leđa, u znak protesta protiv teških uvjeta rada. Ministrica zdravstva kasnije je tvrdila da su prosvjedovali samo članovi jednog politiziranog sindikata, a da su premijerku u bolnici svi ostali dočekali pljeskom.

Kao i sve susjedne zemlje, Belgija se polagano otvara, ali spremna da postroži mjere socijalnog distanciranja ako brojke novooboljelih i preminulih ponovo podivljaju. Zasad su u silaznoj putanji. Granice su još službeno zatvorene, premda ljudi koji se zapute preko granica pričaju o tome da ih nitko nije zaustavljao, ali mnogi se još ne upuštaju u takve avanture, već poslušno miruju i ne miču se iz svog susjedstva. Vlasti najavljuju da će službeno otvaranje granica i poticanje ljudi na slobodno putovanje izvan i prema Belgiji uslijediti nakon 15. lipnja.

No, stručnjaci poput Andree Ammon, šefice Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), upozoravaju da nije još vrijeme za potpuno opuštanje.

– Virus je među nama, cirkulira puno više nego u siječnju ili veljači. Ne bih željela zvučati katastrofično, ali mislim da trebamo biti realni. Broj novooboljelih je u padu i ljudi misle da je gotovo, ali nije, definitivno nije – rekla je Ammon u ovotjednom intervjuu za Guardian.

– Budimo sasvim jasni: bez cjepiva protiv koronavirusa nikad nećemo moći ponovno živjeti normalno – rekao je u intervjuu za belgijski magazin Knack Peter Piot, veliki stručnjak i legenda globalnog javnog zdravstva, kojeg nazivaju “Mickom Jaggerom virologije”, inače Flamanac po rođenju i obrazovanju.

Te i slične izjave govore da ovo ljeto neće biti normalno, pa čak i za najsigurnije “corona-free” destinacije u kojima je epidemiološka situacija dobra, ali u koje ove godine neće tako bezbrižno pohrliti svi oni stranci koji su dolazili prijašnjih godina. Mnogi će sjevernjaci iz ovog dijela Europe ostati unutar svojih granica, utaboreni na plažama poput ovih u Oostendeu i Knokke-Heistu. Neće to biti to, ali će biti nekako. Mnogi zapadni Europljani kao da tek sad otkrivaju onu Krležinu “nigdar ni bilo da ni nekak bilo…”

Jednom kad konjske policijske patrole zamijeni sustav rezervacija koji će ljudima dopuštati da zaista sjednu i odmore se na plaži u Oostendeu, možda će dobro ljetno štivo biti knjiga koja nas vraća u Oostende 1936., u “ljeto prije mraka”, kako glasi naslov engleskog prijevoda te knjige njemačkog novinara i pisca Volkera Weidermanna.

U garaži umjesto na plaži

Oostende je popularno ljetovalište još od početka 19. stoljeća i u povijesti su ovo mjesto, i ova plaža, vidjeli svašta, pa i prelazak iz sjaja jedne epohe u bezdan druge. Weidermannova knjiga, objavljena 2014., opisuje kako je izgledao Oostende kad su u njega pobjegla dva velika pisca 20. stoljeća, Stefan Zweig i Joseph Roth, sklonivši se od rastućeg fašizma u svojim državama i od svjetskog rata koji se kotrljao iza tog fašizma. Europa se oko njih raspadala, a dvojica pisaca zatekla su se u Oostendeu, okružena brojnim umjetnicima, intelektualcima, pijancima, revolucionarima koje je put nanio u tu belgijsku i sjevernoeuropsku “Opatiju”.

Jedno “ljeto prije mraka” Oostende je već doživio, bio je to mrak Drugog svjetskog rata. Uvod u ovo ljeto nakon “lockdowna” izgleda bizarno, čudno, ali ipak s nadom da ovo ljeto neće biti zapamćeno kao još jedno “prije mraka”. I da se globalna pandemija novog koronavirusa neće vratiti u još mračnijoj verziji nakon ljetnog odmora. Pa makar i onog koji to nije, poput odmora u garaži umjesto na plaži.