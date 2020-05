Potraga za lijekom protiv COVID-19: Otkriven važan trag u krvi pacijenata

Britanski znanstvenici počinju s testiranjem načina liječenja koji bi, nadaju se, mogao pridonijeti suzbijanju najtežih posljedica zaraze covidom-19 u bolesnika s teškom kliničkom slikom.

Otkrili su da pacijenti koji boluju od najtežeg oblika covida-19 imaju iznimno nizak broj stanica imunološkog sustava koje se zovu T-stanice.

T-limfociti ili T-stanice su, uz B-limfocite, stanice stečene imunosti. Aktiviraju se pri kontaktu sa svojim antigenom, molekulom koja potiče stvaranje antitijela, odnosno imunosnu reakciju u organizmu te obavljaju širok spektar funkcija koji uključuje staničnu imunost i regulaciju imunološkog odgovora organizma.

U novome kliničkom ispitivanju evaluirat će se učinak proteina 'interleukina 7' koji povećava broj T-stanica i može pomoći u oporavku pacijenta. Provode ga, piše BBC, znanstvenici s instituta Francis Crick, King's College London i bolnice Guy's and St Thomas.

Oni su proučavali krv 60 pacijenata oboljelih od covida-19 te su uočili golem pad T-stanica.

Profesor Adrian Hayday s instituta Crick je kazao da su on i kolege bili vrlo iznenađeni kad su vidjeli što se događa sa stanicama stečene imunosti. "One nastoje zaštititi organizam, no čini se da virus djeluje na način da ih u tomu sprečava, jer se njihov broj značajno smanjio".

"U mikrolitri (0,001 ml) kapljice krvi zdrava osoba prosječno ima između 2000 i 4000 T-limfocita. U pacijenata zaraženih covidom-19 koje smo testirali, bilo ih je samo između 200 i 1200", kazao je.

Znanstvenici kažu da bi ovo otkriće moglo utrti put razvoju testa za utvrđivanje razine T-stanica u krvi, što moglo dati rane indikacije o tomu kod kojega će se pacijenta razviti teži oblik bolesti.

Rezultati upućuju i na to da bi se specifičnim načinom liječenja uspio spriječiti pad broja stanica imunološkog sustava.

Manu Shankar-Hari, savjetnik na odjelu za intenzivnu skrb bolnice Guy's and St Thomas' kaže da oko 70 posto pacijenata primljenih na taj odjel zbog covida-19 ondje stigne s između 400 i 800 limfocita po mikrolitri krvi. Čim se počnu oporavljati razina limfocita počinje rasti, dodaje.

Interleukin 7 je već testiran na maloj grupi pacijenata sa sepsom i dokazano je da sigurno podiže razinu ovih stanica.

U sklopu ovog ispitivanja znanstvenici će Interleukin 7 dati pacijentima s niskim brojem limfocita, koji su na odjelu intenzivne skrbi proveli više od tri dana.

"Nadamo se da će se, nakon što se poveća broj tih stanica, poboljšati opće stanje pacijenata. Kao liječnik na odjelu intenzivne skrbi svakodnevno se brinem o pacijentima vrlo lošega zdravstvenog stanja, zbog čega bi uspješnost ovakvog liječenja bila vrlo ohrabrujuća", kazao je.