Samo u Remetincu u pet mjeseci umrlo pet zatvorenika

Prošlo je nešto više od dva tjedna otkako je unutar ćelije istražnog zatvora u Remetincu umro 38-godišnji pritvorenik. Zbilo se to u subotu, točno na praznik rada. Kako su nam rekli u Ministarstvu pravosuđa i uprave, nalaz obdukcije još uvijek nije poznat, pa shodno tome nije poznato ni od čega je 38-godišnjak preminuo. Bio je to peti smrtni slučaj koji se zbio unutar zatvorskih zidina Remetinca u tek nešto više od četiri mjeseca.

U 2019. ukupno 26 smrti

Crni niz započeo je na Badnjak prošle godine, kada je iznenada pozlilo 27-godišnjem Mirsadu Šešiću, javnosti poznatom po tome što je napao liječnika na Jordanovcu te demolirao inventar bolnice nakon što mu je u bolnici preminuo otac. Šešiću, koji je nekoliko trenutaka ranije normalno hodao zatvorskom ćelijom, u jednom trenutku je pozlilo pa je samo pao na pod bez svijesti, liječnici nisu uspjeli pomoći. Svašta se nagađalo nakon njegove smrti, a njegova majka čak je sumnjala i da je došlo do tučnjave, ali obdukcijom se ispostavilo kako je 27-godišnjaku stalo srce. Dvadesetak dana kasnije preminuo je još jedan zatvorenik, 36-godišnjak koji se, prema pisanju medija, predozirao heptanonima s cimerom s kojim je dijelio ćeliju. Cimera su uspjeli spasiti. Jedan od starijih zatvorenika i najstarijih dilera kokaina, Stjepan Pavletić (79), poznat i kao Beli Konj, umro je sredinom veljače, a u Remetincu mu je pozlilo samo dan nakon što je priveden.

Hospitalizirali su ga u KBC-u Zagreb gdje je nekoliko dana proveo na respiratoru, ali stanje mu se iz dana u dan pogoršavalo te je na kraju izdahnuo na bolničkoj postelji. Baš kao i u prethodnih nekoliko slučajeva, sličan scenarij zbio se 25. ožujka kada je u ćeliji preminuo Ivica R. (39). Nije ga bilo ujutro na prebrojavanju, a nakon što su čuvari našli njegovo tijelo i pozvali liječnika, on je samo mogao konstatirati smrt.

– Kod svake smrti zatvorenika provodi se obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku, a nakon njezina provođenja doznaje se točan uzrok smrti. U slučaju utvrđivanja eventualnih propusta u radu poduzimaju se odgovarajuće mjere i obavještavaju se nadležna tijela radi daljnjeg postupanja. U svim navedenim slučajevima nisu utvrđene okolnosti koje upućuju na potrebu donošenja određenih mjera – odgovorili su nam u Ministarstvu pravosuđa i uprave na naš upit o tome jesu li utvrđene ikakve nepravilnosti ili propusti kada je riječ o smrti zatvorenika.

Dakle, ispada da se crni niz, a pet smrti u manje od pet mjeseci u jednom zatvoru baš i nije mala brojka, dogodio samo nesretnom igrom slučaja. Inače, u cijeloj 2019. godini u svim zatvorima i kaznionicama u Hrvatskoj ukupno je evidentirano 26 smrtnih slučajeva, a godinu ranije bilo ih je 18.

Popunjen i izvan kapaciteta

Prema Izvješću o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih ustanova, uglavnom je bila riječ o osobama koje su bolovale od teških bolesti i prije dolaska u zatvorski sustav. Kao jedan od mogućih razloga navodilo se i to da je zatvor u Remetincu pretrpan, odnosno da je popunjen iznad svih kapaciteta, a pandemija COVID-19 samo je pogoršala situaciju.

Nedostaje medicinskog osoblja, zbog čega su i čuvari morali početi zatvorenicima dijeliti lijekove. Pitali smo smiju li oni to uopće raditi jer za to nisu obučeni, a dobili smo odgovor da prema Zakonu o izvršavanju kazne zatvora „poslovni unutarnjeg osiguranja iznimno mogu obuhvaćati i sudjelovanje u podjeli prethodno pripremljene medicinske terapije zatvorenicima kada istu nije moguće organizirati na drukčiji način“. Ispada tako da pravosudni policajci, kojih je zbog posebnog načina rada koji je morao biti organiziran prema posebnim preporukama HZJZ-a zbog pandemije koronavirusa u smjeni sada još i manje nego inače, moraju raditi i ono za što jesu i ono za što nisu prošli obuku. Uza sve to, kapacitet remetinečkog zatvora iznosi 626 zatvorenika, a tamo ih se nalazi više od 700. Iako ispada da do sada, barem službeno, pri smrti zatvorenika nisu utvrđeni nikakvi propusti, pitanje je koliko se zatvorsko osoblje još može razvlačiti preko svih normalnih limita prije nego što netko doista premine zbog pogreške koja se mora dogoditi kada su u pitanju takvi radni i smještajni uvjeti koji trenutačno vladaju u Remetincu, ali i mnogim drugim kaznionicama i zatvorima diljem Hrvatske.

