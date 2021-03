‘SAD se protiv Kine mora moći boriti i autonomnim robotima'

Sjedinjene Države nisu spremne boriti se u novoj vojnoj eri koja je iza ugla: onoj čija će osnova biti umjetna inteligencija (AI). No, morat će koristiti tu tehnologiju i više ulagati u nju kako ne bi zaostajale za Kinom. Zaključak je to Komisije za nacionalnu sigurnosti u području AI-ja koja je uputila apel administraciji američkog predsjednika Joea Bidena da ulaže više u umjetnu inteligenciju u vojne svrhe, ali istodobno i da odbije bilo kakve predlagane međunarodne sporazume koji bi zabranjivali upotrebu AI-ja u vojne svrhe. Za mnoge kritičare to znači da je spomenuta komisija upravo predložila Washingtonu da se odmah uputi u novu eru utrke naoružanjem, bez ikakvih ograničenja, kakvom je svijet već svjedočio u hladnom ratu.

Za širu javnost pak ovaj razgovor prije svega otvara pitanje o mogućnosti da uskoro gleda borbe robota koji autonomno donose odluke bez utjecaja čovjeka na bojištima diljem svijeta, kao što je bilo prikazivano u ZF filmovima.

Nova utrka o naoružavanju?

Komisija za nacionalnu sigurnost u području AI-ja početkom tjedna objavila je izvješće na gotovo 800 stranica u kojem je zaključila: Amerika se nije spremna natjecati u ovom području. U pitanju su između ostalog, autonomni sustavi oružja koji bi bili sposobni uzvratiti paljbu brže od čovjeka. Većina izvješća odnosi se na to kako se SAD treba boriti protiv kineske otvorene namjere da do 2030. postane globalni lider u umjetnoj inteligenciji. Preporučeno je Washingtonu da privuče najbolje informatičare iz Kine te da udvostruči svoje ulaganje u istraživanje u AI nevezano za vojsku. Washington će izgubiti svoju vojno-tehničku superiornost u bliskoj budućnosti ako Kina pretekne SAD u AI-ju te će joj to omogućiti da, primjerice, dronovima gađa američke brodove ili postrojenja.

“Ako naše snage ne budu opremljene sustavima kojima upravlja AI koji će biti ispred onih naših suparnika, bit će nadmudreni i paralizirani u kompleksnosti bitke”, piše u izvješću. Obrana je protiv sustava koje pokreće AI bez korištenja AIja nemoguća, zaključeno je. Izvješće je pritom postavilo jasnu iznimku: nuklearno oružje. Za njegovu upotrebu bilo bi i dalje potrebna naredba predsjednika SAD-a. Izvješće je preporučilo Washingtonu da ne pristaje na potpisivanje bilo kakvih sporazuma o globalnoj zabrani upotrebe umjetne inteligencije u vojne svrhe, prije svega zato što članovi vjeruju da se Kina i Rusija ne bi držale tog sporazuma. Za kritičare upotrebe AI-ja u vojnim sukobima to je vrlo loše te bi moglo otvoriti mogućnost “neodgovorne” utrke u naoružanju.

– Ovo je šokantno i zastrašujuće izvješće koji bi moglo voditi proliferaciji AI oružja koje donosi odluku o tomu koga ubiti – rekao je Noel Sharkey, glasnogovornik organizacije Kampanja za zaustavljanje robota ubojica, prenosi BBC. Aktivisti upozoravaju kreatore izvješća da bi korištenje ‘robota ubojica’ bilo kršenje međunarodnog prava. Prije šest godina niz je znanstvenika pozvao u otvorenom pismu na zabranu korištenja AI-ja te su rekli da autonomna oružja, ako ih se dozvoli, predstavljaju treću revoluciju ratovanja, nakon izuma baruta i nuklearnog oružja. Isto tako, na udaru kritika našao se i sastav ove komisije.

Naime, u njoj sjede redom zastupnici velikih digitalnih kompanija koje bi zasigurno mogle profitirati od povećanih javnih sredstava koja bi se mogla izdvajati za umjetnu inteligenciju. Šefovi su komisije bivši šef Googlea Eric Schmidt i bivši zamjenik ministra obrane Robert Work. Članovi pak dolazi iz Amazona, Googlea, Microsofta, Oraclea... Mnoga su se od tih poduzeća, piše BBC, prijavila na javne natječaje.

‘Etičke smjernice za AI’

Već se dugo govori u međunarodnoj javnosti da je umjetna inteligencija nova etapa ratovanja. No, uglavnom su se analize usredotočile na suvremene tipove naoružanja kojima ipak još operira čovjek. Primjerice, prije tri godine Rusija se u Siriji počela koristiti tenkom Uran-9 kojim izdaleka upravlja čovjek. Dronovima u nedavnom ratu u Azerbajdžanu također su upravljali vojnici. Iran je optužio Izrael da je puškom ubio znanstvenika u studenome, i njome su navodno izraelski vojnici upravljali na daljinsku vezu.

No, umjetna inteligencija kao nova etapa ratovanja tiče se prije svega autonomnih robota-vojnika koji bi sami mogli odlučiti kada pucati, kada se povlačiti... Suvremeni tipovi oružja, primjerice dronovi, time bi mogli postati još ubojitiji. Mnogi misle da bi čovjek mogao izgubiti i kontrolu nad njima. Američka je vojska prije godinu dana usvojila “etička pravila” za AI, ali globalni razvoj tih smjernica još je na početku.