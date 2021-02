Iz osvete naredio bombardiranje: 'Pospani Joe' pokazao da je ratoborniji od Trumpa

Malo više od mjesec dana nakon inauguracije trebalo je novom američkom predsjedniku Joeu Bidenu da pokaže da će SAD pod njegovim vodstvom biti agresivniji nego pod vodstvom Donalda Trumpa, koji ga je posprdno nazivao “pospani Joe” i da se neće libiti bombardirati ili voditi ratove u bilo kojoj zemlji, koja, kako on tvrdi, postane prijetnja za američke državljane i vojnike. Tako su SAD jučer u zoru bombardirali položaje proiranske milicije na sjeveroistoku Sirije, usmrtivši 17 osoba u prvoj vojnoj operaciji Bidenove administracije kao odgovor na nedavne napade na američke snage u Iraku.

Ograničena operacija Glasnogovornik američkog Ministarstva obrane John Kirby potvrdio je zračne udare na infrastrukturu smještenu na graničnom prijelazu izneđu Iraka i Sirije kod mjesta Abu Kamal, koji je koristila proiranska milicije Kataeb Hezbollah (Brigada Hezbollah) i Sayyid al-Shuhada (Gospodari Mučenika). Cilj napada bila su tri kamiona sa streljivom. Kirby je rekao i da su zračni napadi, zajedno s diplomatskim mjerama, “proporcionalan vojni odgovor” na nedavne napade na američke vojnike i njihove međunarodne partnere u Iraku.

– Napad je jasna poruka – rekao je Kirby. Predsjednik Biden, kako je rekao, spreman je djelovati kada je riječ o zaštiti američkog vojnog osoblja i njihovih saveznika.

Istovremeno, napadi su svjesno izvedeni s ciljem “deeskalacije ukupne situacije u istočnoj Siriji i Iraku”. U posljednje su se vrijeme položaji američke vojske u Iraku tri puta našli na meti raketnih napada. Washington smatra da su za te napade odgovorne proiranske milicije. U jednom od tih napada, koji se dogodio sredinom veljače, stradao je jedan civil, a jedan američki vojnik i nekoliko Iračana ranjeno je u zračnoj bazi koju su koristile američke trupe u Erbilu, na području sjevernog Iraka. Tada je na američke položaje ispaljeno 14 projektila.

Iako su iz Pentagona predočili ciljeve koje treba bombardirati i uništiti, a radi se o velikim objektima, Joe Biden je odbio takav scenarij napada vojnog vrha Pentagona već se odlučio za ograničenu operaciju koja ne bi mogla biti povod za veću eskalaciju sukoba. To područje često je bila meta zračnih udara bombardera nepoznatog porijekla. Nikada niti Pentagon niti Izrael nisu preuzeli odgovornosti za napad iako se točno znalo da su to uvijek bili njihovi bombarderi. Naime, ovo područje je izuzetno strateški važno za Iran jer povezuje “šijitski polumjesec”, kako ga nazivaju, koji se proteže od Irana, preko Iraka, Sirije do Libanona. I iranska Revolucionarna garda dala je veliki doprinos u oslobađanju te teritorije od ISIL-a i sirijske oporbe.

Kako bi SAD kontrolirao djelovanje Irana u toj regiji, tamo su otvorili vojnu bazu u kojoj svaki dan povećavaju broj vojnika te šire svoje područje. Ovo bombardiranje pod osobnim Bidenovim zapovjedništvom poruka je Iranu da će Amerika odgovoriti na svaki napad s obzirom da je Iran najavio osvetu za ubojstvo generala Qassema Sulejmanija i znanstvenika Mohsena Fakrizadeha. I za vrijeme Trumpovog mandata Amerika je nekoliko puta napala ciljeve u Jemenu, na području pod kontrolom Hutija, u Iraku, Siriji, a nikada Pentagon nije preuzeo odgovornost.

Ono što se zna da je u travnju 2017. godine na zračnu bazu u Siriji ispaljeno 59 projektila s razarača u Sredozemnom moru. Trump je kazao da je vitalni nacionalni sigurnosni interes SAD-a spriječiti upotrebu kemijskog oružja tadašnji predsjednik Trump rekao je da je iz te zračne baze izveden napad kemijskim oružjem. Tu su informaciju pustile Bijele kacige i sirijski opservatorij za ljudska prava koji je pod ingerencijom ISIL-a. Ubrzo su se izvještaji pokazali lažnima jer svi koji su bili prikazani mrtvima, uskrsnuli su i dali izjavu nacionalnoj sirijskoj TV postaji govoreći da su ih pripremali za taj scenarij i platili im hranom i novcima.

Godinu dana kasnije, u travnju 2018. tijekom noći, SAD, Velika Britanija i Francuska bombardirale su ciljeve u Siriji ponovno povezane s kemijskim oružjem. Trump je tada kazao da je napad naređen kao posljedica kemijskog napada na predgrađe Damaska u Istočnoj Guti.

Napad je izveden po istom principu kao i godine ranije, na temelju lažnog izvješća Bijelih kaciga i sirijskog opservatorija za ljudska prava. ‘Krvavi princ’ na crnoj listi Da Biden ipak ne želi eskalirati sukobe s Iranom dokazuje i činjenica kako polako sa svojim partnerima u EU priprema povratak SAD-a u nuklearni sporazum. Slučajno ili ne, u isto vrijeme dok je Biden naredio bombardiranje proiranske milicije u Siriji, direktor američke obavještajne službe CIA-e William Burns, objavio je da će CIA vrlo brzo pustiti u javnost izvješće koji ukazuje na umiješanost saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana u brutalno ubojstvo i raskomadavanje novinara disidenta Jamala Khashoggija u listopadu 2018.

Glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki kazala je ranije da američki predsjednik Biden namjerava preispitati američke odnose sa Saudijskom Arabijom, dodajući da će Washington s Rijadom komunicirati samo preko saudijskog kralja Salmana bin Abdulaziza. Takva odluka SAD-a potvrđuje promjenu američke politike u odnosu na politiku bivšeg američkog predsjednika Trumpa.