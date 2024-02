Sačić: 'Po čemu bi nama HDZ bio bolji od SDP-a? I jedni i drugi imaju iste agende'

Za početak je pojasnio svoje sudjelovanje u prošlotjednom prosvjedu poljoprivrednika u Čakovcu, pri čemu odbija tumačenja da je skup iskoristio za dnevnopolitički probitak. Sačić objašnjava kako je i osobno vlasnik OPG-a, kako se aktivno bavi vinogradarstvom te kako je imao potrebu upozoriti na, kako tvrdi, neaktivnost Vlade u zaštiti hrvatskih poljoprivrednika pred nerazumnim zahtjevima Bruxellesa.

- Naša je poljoprivreda u gorem položaju u odnosu na naše prijatelje koji protestiraju već i više od mjesec dana u čitavoj Europi, no mi Hrvati još uvijek imamo konstruktivan pristup. Nismo destruktivni i agresivni u tolikoj mjeri kao kolege iz Europe, ali vjerujem da ako se neće nešto poduzeti da će strpljenju doći kraj - rekao je Sačić, koji tvrdi da poljoprivrednike najviše tišti nedovoljan angažman Ministarstva poljoprivrede, posebno kad je riječ o određivanju otkupnih cijena.

- Ne u onom smislu nekakve državne ekonomije, kao što je bilo u socijalizmu. Neshvatljivo je da se, recimo, 50 centa daje proizvođaču za mlijeko, a to mlijeko mi prodajemo u trgovinama po tri ili tri i pol eura, da ne govorim o pšenici – kaže Sačić. Kao primjer nebrige resornog ministarstva za poljoprivrednike navodi i zabranu jesenskog oranja, ali i opstrukciju protugradne obrane i to, kako tvrdi u korist osiguravajućih društava.

- Državni hidrometeorološki zavod je prije pet ili više godina napravio studiju u kojoj su eksperti rekli da protugradna obrana ima pozitivan učinak, no pogodovalo se osiguravateljima i uvoznim lobijima još u vrijeme Sanadera. Rakete koje su proizvedene u Hrvatskoj izvezene su u Crnu Goru, da bi Vlada još godinu-dvije te iste rakete koristila uz proviziju. Pa to je van pameti, to je kriminal koji caruje i dan-danas – kaže ovaj zastupnik, tvrdeći i kako je protugradna obrana predviđena zakonom, ali da taj zakon nitko ne primjenjuje.

Sabor je u srijedu raspravljao o oporbenom prijedlogu samoraspuštanja, kako bi se u najskorijem roku održali parlamentarni izbori. Vladajući su se tom prijedlogu usprotivili, a čitavu je raspravu obilježio i sukob između Suverenista i Domovinskog pokreta, na čijoj su listi svojedobno ušli u Sabor. Iz DP-a su pritom prozvali Suvereniste da su stali uz Katarinu Peović, budući da je riječ o prijedlogu koji je pokrenula parlamentarna ljevica.

- To su gluposti. Naše političko djelovanje zadnjih tri-četiri godine je eskaliralo na nekoliko tema vezanih uz strašno nezadovoljstvo radom Vlade u pogledu ilegalnih imigracija. Neshvatljivo je da Vlada dopušta takav ulazak vojno sposobnih u Hrvatsku. Oni će nas preplaviti i to će biti strahovito velika šteta za nacionalnu i opću sigurnost. Već sad je to tako, iako novinari to baš ne prate – rekao je Sačić, tvrdeći da policija izbjegava izvijestiti o brojnim incidentima u kojima sudjeluju ilegalni migranti, kao i kažnjavati migrante kao poticatelje kaznenog djela. Uvjeren je da se to ne čini jer se Vlada boji Bruxellesa, zbog čega Suverenisti i traže žurno raspisivanje parlamentarnih izbora.

- To je razlog, a ne što ću s Katarinom Peović, Beljakom i drugima koji urlaju protiv Tuđmana, govore da je naš Tuđman mafijaš. Sramota. Onaj tko danas protiv Tuđmana na taj način govori, to on ne može biti normalan hrvatski domoljub – kaže Sačić. Na pitanje što će HS napraviti nađe li se nakon izbora u dilemi ostaviti HDZ na vlasti ili poduprijeti vladu lijevih stranaka, odgovara kako su njihov partner Most i po mogućnosti još neke desno orijentirane parlamentarne stranke i pojedinci, poput Karoline Vidović Krišto.

- Po čemu bi nama HDZ sad bio bolji od SDP a? I jedni i drugi imaju iste agende u pogledu ilegalnih migranata, u pogledu istanbulske rodne ideologije, "roditelj 1 i roditelj 2". Isti su u pogledu zanemarivanja hrvatske obitelji i demografske katastrofe- uvjeren je Sačić.

Pozive iz DP-a na formiranje desne koalicije smatra promašenima nakon što je, tvrdi, DP po njima godinama "bacao blato" i kaže kako je suradnja moguća jedino da se DP "na koljenima sto puta ispriča" za ono što je činio

- Morali bi promijeniti politiku, verbalno i na druge načine. Osim toga, morali bi se definirati prema svojim sponzorima poput Pavla Vujnovca – kaže zastupnik.

