Traženi su projekti koji se bave čistom energijom, ali i modernizacijom vojske

Institut Ruđer Bošković najuspješnija je znanstvena organizacija u Republici Hrvatskoj po ostvarenim rezultatima s obzirom na broj ugovornih i prijavljenih projekata u sklopu jednog od najkompetitivnijih programa za istraživanje i inovacije Europske unije, Obzor 2020. Prema studiji o sudjelovanju Republike Hrvatske u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije – Obzor 2020. Ministarstva znanosti i obrazovanja među svim sudionicima programa, a unutar tematskog prioriteta "Izvrsna znanost" po financijskoj uspješnosti među deset najuspješnijih institucija Institut Ruđer Bošković daleko odskače po broju ugovorenih projekata i financiranja. Studija se odnosi na provedbu programa u razdoblju od 2014. do kraja 2021. godine te se u njoj analiziraju aktivnosti hrvatskih prijavitelja, ali i prijavitelja iz drugih zemalja članica Europske unije. Zbog ovog rezultata ove naše vrhunske znanstvene institucije razmijenili smo nekoliko pitanja i odgovora s dr. sc. Davidom Matthewom Smithom, ravnateljem Instituta Ruđer Bošković.

Koliko je ukupno projekata bilo prijavljeno za Obzor 2020., odnosno kolika je uspješnost prijavljenih i prihvaćenih?

U sklopu programa Obzor 2020. Institut je ostvario ukupno 38 projekata ugovorene vrijednosti 16,2 milijuna eura. Ono čime sam posebno zadovoljan jest da su od toga dva projekta ugovorena u prestižnom posebnom cilju Europskog istraživačkog vijeća (ERC). U slučaju ERC programa riječ je o izuzetno kompetitivnim programima gdje je prolaznost od 8 do 15 posto. Također tu se naši znanstvenici natječu uz rame najboljima u svijetu. Uz navedene projekte, u sklopu programa Obzor 2020. Institut ima ugovorenih deset projekata u okviru Marie Sklodowska-Curie Aktivnosti (MSCA). Ovi projekti su važni jer potiču međusektorsku i interdisciplinarnu razmjenu istraživača, što je ključno za razvoj naših znanstvenih kapaciteta.

Boravkom na međunarodnim uglednim institucijama naši znanstvenici stječu znanja koja onda implementiraju po povratku, pokreću vlastite istraživačke grupe i sl. Također, u sklopu ove akcije na IRB dolaze znanstvenici s drugih međunarodnih institucija koji opet donose nova znanja i kroz to dvojako djelovanje mi povećavamo istraživačke i inovacijske kapacitete. Povrh svega navedenog, IRB u sklopu vrlo kompetitivne aktivnosti istraživanja i inovacija (RIA aktivnosti) ima ugovoren 21 projekt, vrijedan 3,4 milijuna eura. Također, IRB se ističe i u programu EURATOM (pridruženog programu Obzor 2020.) gdje je na razini RH tek nekoliko hrvatskih prijavitelja s ukupno devet projekata. IRB u sklopu ovog programa ima četiri ugovorena projekta vrijedna oko 2 milijuna eura. Što se tiče omjera prijavljenih i ugovorenih projekta, prema rezultatima Studije provedbe Okvirnog programa Obzor 2020. u RH, koju je nedavno objavio MZO, IRB je imao stopu uspješnosti od 13,4 posto.

To je među najboljim rezultatima u RH uz FER, ali još može puno bolje, ako se ugledamo na razvijene zemlje EU. Međutim, kad govorimo o uspješnosti, moramo biti svjesni nekoliko bitnih činjenica, koje potvrđuje i spomenuta studija, a tu je riječ o tome da države s boljim uvjetima rada, infrastrukturom i administrativnom podrškom postižu i bolje rezultate.

Koje projekte biste izdvojili kao najvažnije, po znanstvenoj vrijednosti prije svega?

Svakako je teško izabrati samo nekoliko projekata s obzirom na raznovrsnost i značaj svih naših inicijativa. Naime, svi projekti u sklopu programa Obzor 2020. moraju zadovoljiti visoke standarde te iznimnu razinu inovativnosti i znanstvene izvrsnosti. Kroz svoje stroge kriterije evaluacije programi Obzor potiču kompetitivnost među znanstvenicima da istraže nove ideje i pristupe koji bi mogli dovesti do revolucionarnih promjena u znanosti, tehnologiji i društvu. Takva kompetitivnost osigurava da samo najperspektivniji projekti budu odabrani tako da, kad me pitate da izdvojim tek neke, to je kao da pitate roditelja koje mu je dijete najdraže. No šalu na stranu.

Mislim da je vrijedno izdvojiti projekte ERC-a. Ovi se projekti još nazivaju i znanstvenim Oskarima s obzirom na kompetitivnost koja vlada među prijaviteljima. Na IRB-u projekte ERC-a dobile su prof. dr. sc. Iva Tolić za istraživanja mehanizme nastajanja pogrešaka pri podjeli kromosoma te njihova utjecaja na diobu stanica, što je kritično za razvoj embrija, formiranje različitih vrsta karcinoma te odgovor tkiva na terapije. Dr. Tolić nositeljica je dva projekta ERC-a, a još jedan projekt ERC-a donijela je na IRB 2015. godine dr. sc. Ana-Sunčana Smith, i to za istraživanja, između ostalog, bioloških membrana za unapređenije razvoja novih lijekova i terapija. S druge strane, važno je spomenuti i projekte u području razvoja fuzijske energije. Riječ je o strateškim projektima DONES i EUROfusion, koji se uz izrazitu inovativnu komponentu, ističu i svojom aplikativnom vrijednošću i bliskom suradnjom s industrijom. Oni su ključni za razvoj održivih energetskih rješenja i imaju značajan utjecaj na ekološku održivost, što je u skladu s globalnim ciljevima i prioritetima.

Foto: IRB

Dodatno, u sklopu komponente ''Širenje izvrsnosti i sudjelovanja programa'' unutar programa Obzor 2020., specijalizirane za zemlje članice EU13, IRB je ugovorio dva važna projekta. U Projektu ERA-Chair, kojih je bilo samo dva u Hrvatskoj, bio je usmjeren na širenje potencijala u detektorima, senzorima i elektronici u Hrvatskoj. Ovaj projekt, vrijedan 2,4 milijuna eura, omogućio je IRB-u nabavu velikog broja instrumenata važnih za istraživanje u ovom području te preuređenje laboratorija što je imalo snažan utjecaj na unapređenje istraživanja u fizici čestica i nuklearnoj fizici, znanosti o materijalima, inženjerstvu, medicini i znanosti o okolišu. Također, važno je spomenuti i Twinning projekt, vrijedan milijun eura, čiji je nositelj bio Zavod za teorijsku fiziku IRB-a, koji je omogućio jačanje i stvaranje brojnih međunarodnih veza te rezultirao snažnom internacionalizacijom Zavoda i Instituta u cjelini.

Sada već četvrtu godinu traje Horizon Europe, kakvi su rezultati u ovom programu?

Zasad smo još u prvom poluvremenu ovog programa i ugovorili smo ukupno 21 projekt u vrijednosti oko 8 milijuna eura. Tu mi je isto teško izdvojiti neke projekte od drugih. Međutim, ipak bih istaknuo dva projekta ugovorena u sklopu nove komponente Digitalna Europa. Projekt Europskog digitalnog centra inovacija (EDIH) Umjetna inteligencija za pametno zdravstvo i medicinu (AI4HEALTH.Cro), koji je tijeku i koji se sufinancira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO-a), potvrđuje rad IRB-a na inovacijama i digitalizaciji, razvoju startup ekosustava i razvoju umjetne inteligencije. Tu očekujemo konkretne rezultate kroz razvoj startupa i inovacija u području primjene AI tehnologija za rješenja određenih problema u zdravstvu poput problema rane rehospitalizacije.

Na ovom rješenju korisnici će raditi tijekom sljedeća dva mjeseca uz vodstvo i pomoć naših znanstvenika i stručnjaka u AI-ju, strojnom učenju, podacima i medicini iz 15 partnerskih organizacija i tvrtki, koje smo okupili u konzorcij AI4Health.Cro. Povrh toga, tu je i projekt Hrvatska infrastruktura za kvantne komunikacije – CroQCI. Ovaj je projekt iznimno važan za cijelu znanstvenu i tehnološku zajednicu u Hrvatskoj. Fokusiran je na razvoj kvantne komunikacijske infrastrukture i predstavlja ključni korak prema sigurnijoj budućnosti digitalne komunikacije. Kroz inovacije u kvantnoj tehnologiji, CroQCI ima potencijal znatno unaprijediti način na koji štitimo podatke i komunikaciju, postavljajući nove standarde u sigurnosti i privatnosti. Naši znanstvenici marljivo rade tako da očekujem još bolji rezultat u drugom poluvremenu programa.

Osjeća li se možda da se traže projekti konkretnije primjene, primjerice u energetici i vojsci, možda ne unutar Horizon Eurpe, nego od nekih drugih programa?

Da, rekao bih da postoji tendencija različitih nacionalnih i međunarodnih programa financiranja da se izvan okvira programa Obzor Europa traže projekti s konkretnijom primjenom, posebice u sektorima kao što su energetika i obrana (vojska). Energetski sektor, na primjer, prolazi kroz značajne promjene s naglaskom na održivost, smanjenje emisija ugljika i povećanje udjela obnovljivih izvora energije. Projekti koji se bave inovacijama u ovoj oblasti, poput razvoja novih tehnologija za čistu energiju, pohranu energije i povećanje energetske efikasnosti stoga su visoko traženi. U području obrane i sigurnosti postoji i povećana potražnja za projektima koji mogu doprinijeti modernizaciji vojske, razvoju naprednih tehnologija za obranu i sigurnost, uključujući kibernetičku sigurnost, bespilotne sustave i tehnologije nadzora. Ovi projekti često su usmjereni na unapređenje nacionalne sigurnosti i obrambene sposobnosti.

Programi poput Europskog obrambenog fonda (EDF) i Inicijative za inovacije u čistoj energiji (Clean Energy Innovation Initiative) primjeri su kako EU i druge međunarodne organizacije osiguravaju financiranje za projekte s konkretnom primjenom u ovim ključnim sektorima. Osim toga, mnoge zemlje imaju nacionalne programe koji potiču razvoj tehnologija u specifičnim industrijskim sektorima, uključujući energetiku i obranu. Dodatno, ako je zaključiti prema Bijeloj knjizi o opcijama za jačanje podrške istraživanju i razvoju tehnologija s dvostrukom namjenom koja je objavljena u siječnju ove godine, Europska komisija razmatra opcije za pojačanu podršku istraživanju i razvoju tehnologija s potencijalom dvojne upotrebe. Naime, ovaj dokument predstavlja ključni korak u pravcu prepoznavanja važnosti tehnologija koje imaju primjenu i u civilne i u vojne svrhe.

Realizira se O-ZIP, kako napreduje realizacija tog znanstveno-infrastrukturnog projekta, kada bismo mogli vidjeti prve laboratorije?

Provedba projekta O-ZIP započela je 16. 11. 2020. potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, nakon čega smo započeli s pripremom dokumentacije za nabavu opreme i usluge izvođenja građevinskih radova. Vezano za građevinske radove, proveli smo dvije nabave: jednu manju nabavu za rekonstrukcije istraživačke postaje Martinska kod Šibenika i drugu za radove na zagrebačkoj lokaciji. Radovi u Martinskoj su završeni, nabavljena je i ugrađena znanstveno-istraživačka oprema koja je bila tamo planirana i postaja je ponovo u funkciji. Radovi u okviru kompleksa u Zagrebu su daleko opsežniji, sam postupak nabave bio je vrlo složen i dugotrajan, međutim uspješno smo ga priveli kraju i radovi su započeli 1. 3. 2023. Radovi se provode kroz 12 građevinskih dozvola i do sada je aktivirano pet.

Konkretno, objekt koji je namijenjen za rad znanstvenika iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija je ''pod krovom'', ugrađena je vanjska stolarija i trenutačno se izvode unutarnji radovi i izrada fasade. Za objekt koji je namijenjen za smještaj novog akceleratora završavaju se armirano-betonski radovi. Najveći objekt koji se gradi u okviru projekta za smještaj znanstvenika iz područja kemije i biomedicinskih znanosti je ''u temeljima''; izvodi se hidroizolacija i termoizolacija ispod temeljne ploče i veselimo se trenutku kad će zgrada početi rasti. Započeli smo s radovima na rekonstrukciji kotlovnice kao pripremu za ugradnju novog modernijeg i energetski učinkovitijeg sustava grijanja ovog proljeća, a osim toga, rade se i zamjene dotrajalih instalacija i izgradnja novih prometnica.

Mislite li da bi država ili EU trebali formirati program ili fond za financiranje postdoktoranada koji su okosnica znanstvenog rada, jer sadašnje plaće smatraju se nedostatnima?

Doista je istina da su poslijedoktorandi od ključne važnosti u istraživačkom sektoru. Također je točno da u međunarodnoj zajednici postoji očekivanje da je postdoktorska karijera povezana s međunarodnom mobilnošću. Postoje vrlo jaki argumenti koji govore u prilog potrebi za međunarodnim iskustvom u životopisu znanstvenika te da je idealno vrijeme za odlazak u inozemstvo upravo neposredno nakon završetka doktorata. Iz tog razloga već postoje brojni programi za financiranje međunarodne mobilnosti poslijedoktroanada. U kontekstu Obzora postoje aktivnosti MSCA te, odnedavno, ERA Talents shema, usmjerena na države članice EU13. Brojne zemlje imaju specijalizirane programe za dolazne poslijedoktorande, uključujući instrumente kao što su Fulbright (SAD), Humboldt (Njemačka) i Newton (UK). Između 2013. i 2017. godine Hrvatska je imala nacionalni MSCA program poznat kao NEWFELPRO, koji podržava dolaznu i odlaznu mobilnost, a u tijeku je nova prijava na za sličan program unutar programa Obzor.

Nadalje, Hrvatska zaklada za znanost koristila je sredstva u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za financiranje odlazne (MOBODL) i dolazne (MOBDOL) mobilnosti viših asistenata. Trajniji programi poput ovih bili bi više nego dobrodošli i prijeko potrebni u Hrvatskoj. Kad promatramo plaće poslijedoktoranda u kontekstu svih ovih navedenih programa, ne možemo govoriti o premalim ili nedovoljnim plaćama. Međutim, moramo biti svjesni da su konkurentne plaće poslijedoktoranada gotovo uvijek povezane s međunarodnom mobilnošću (vjerojatno opravdano). Trenutačno je vrlo aktualno pitanje plaća poslijedoktoranada financiranih iz državnog proračuna. S tim u vezi, mogu samo reći da podržavam konkurentne plaće za poslijedoktorande, ali da istovremeno podržavam konkurentnu i dosljednu ljestvicu plaća za sve zaposlene u znanstvenom sektoru i šire.

