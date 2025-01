Policija uhićuje pljačkaše, na snazi je policijski sat: Izgorjelo oko 10 tisuća kuća, požar sve pretvorio u prah

Broj mrtvih u okrugu Los Angelesa narastao je danas na deset i mogao bi i dalje rasti jer policija ne može doći do svih kuća. Cijele su gradske četvrti uništene, izgorjelo je oko 10.000 kuća. Na snazi je i policijski sat jer policija patrolira i uhićuje pljačkaše koje koriste evakuaciju i kradu po ispražnjenim kućama i trgovinama. Dva od pet požara koja su bjesnila na području Los Angelesa već se ubrajaju među pet najrazornijih u povijesti Kalifornije, prema preliminarnim podacima CalFirea, odjela za šumarstvo i zaštitu od požara. Požar u Palisadesu uništio je više od 5300 građevina i treći je najveći u povijesti te savezne države, dok je požar u Eatonu u prah pretvorio 4000 građevina i četvrti je najveći u povijesti. Petnaest od 20 najrazornijih požara dogodilo se od 2015., što znanstvenici vide kao posljedicu globalnog zagrijavanja. Ova dva požara jedina su od 20 najrazornijih koja su se dogodila u siječnju, i to zbog ekstremne promjene iz vlažnih u suhe uvjete tijekom posljednje dvije zime koje su potaknule rast vegetacije što se potom posušila.

- Izgubila sam sve što možete zamisliti. Probudila sam se u paklu. Bila sam okružena plamenom i sve što sam mogla učiniti je samo držati crijevo za vodu. Pala sam na koljena i samo sam počela moliti: "Molim te, Bože, molim te, samo spasi moju kuću! Samo mi spasi kuću – rekla je za CNN žena iz Los Angelesa koja je ostala bez doma u kojem je živjela 28 godina.

- S neba je padala vruća žeravica - kazao je plivač Gary Hall Jr. kojem je izgorjela kuća u kojoj je držao deset olimpijskih medalja. Nije ih stigao ponijeti. - Mislio sam da imam više vremena. Vidio sam kako vatra juriša niz brdo i znao sam da moram otići odatle. Otvorio sam stražnji dio svog SUV-a, ukrcao sam neke stvari, a medalje su bile u ormaru u spavaćoj sobi, 20 metara dalje. Nisam imao vremena otići po njih. Od trenutka kada sam ugledao prvi dim na vrhu brda do dolaska vatre prošle su samo tri minute – rekao je. Glumac Sebastian Harrison i njegova supruga Olivia Pillman za dlaku su izbjegli požare i čak su mislili da će se morati spašavati skokom u ocean.

- Na terenu nedostaje radne snage, osjeti se manjak vatrogasnog osoblja. Prilično je zastrašujuće - rekao je za BBC Raffi Bilemjian koji je, nakon što je na sigurno sklonio obitelj, pomagao u evakuacijama. Dodatnu paniku izazvalo je upozorenje o evakuaciji koje je greškom poslano većem broju stanovnika nego što je trebalo, no to je ispravljeno za desetak minuta. Meteorologinja Allison Chinchar najavila je da bi vjetar mogao sutra oslabjeti, što bi donijelo olakšanje vatrogasnim ekipama. No, nacionalna meteorološka služba u Los Angelesu upozorila je da prijetnja ne prestaje jer će vjetrovi nastaviti puhati i sljedeći tjedan. Uz suhu vegetacija ubrzavaju širenje požara. Šansa da idućih dana padne kiša vrlo je mala.

Kanadski zrakoplov "Super Scooper" koji je gasio požar morao je biti prizemljen nakon što je udario u dron koji je letio u ograničenom zračnom prostoru iznad požara. Pretrpio je oštećenje krila. Taj je sudar doveo do privremenog prizemljenja svih zrakoplova koji su gasili taj požar. I preopterećeni vodovodni sustavi ometali su gašenje požara. U Pacific Palisadesu, koji se nalazi na samom kraju gradskog vodovodnog sustava i ima smanjeni protok vode zbog sve manjih cijevi koje se protežu od glavnog voda, hidranti su privremeno presušili.

Jedna je osoba uhićena u vezi s požarom koji je izbio u četvrtak na području West Hillsa i Hidden Hillsa. Policija je navodno pokrenula istragu protiv jednog beskućnika osumnjičenog za podmetanje. Još najmanje 20 osoba je uhićeno, ali zbog pljački kuća. Ekonomski gubici zbog požara mogli bi iznositi i do 150 milijardi dolara. Policija je pozvala stanovnike da se ne vraćaju svojim domovima prerano zbog jer prijeti pogibelj od srušenih dalekovoda i otvorenih plinskih vodova.

Spašena u zadnji čas

Vlasnici ribljeg restorana u Malibuu Teddy i Andy Leonard rekli su za BBC da je objekt uništen u požaru. - Malibu će se uvijek iznova graditi. Ako ste bili tamo, vidjeli ste koliko je ta obala lijepa i kakvo je to blago. Svi mi koji ovdje živimo znamo da su požari dio stvarnosti, cijena života u raju – rekla je T. Leonard. Kad se dim danas počeo razilaziti nakon nekoliko dana intenzivne vatre, Pacific Palisades izgledao je više poput mjesečevog krajolika nego kao otmjene četvrti poznate po pogledu na ocean, s prekrasnim vidicima i slavnim stanovnicima, piše Los Angeles Times. Linda Stelzner (88) koja živi sama i nema mobitel, spašena je u zadnji čas. Stajala je u svom dvorištu i gledala plamen kako suklja. Oko nje je letjela žeravica. Spasio ju je vatrogasac koji ju je ugledao kako u šoku gleda vatru.

