Ruski vrh šuti, Ukrajinci su oprezni: Najava proruskog dužnosnika mogla bi biti točka preokreta u ratu

Ruske snage vjerojatno će napustiti zapadnu obalu rijeke Dnjepar, objavio je proruski dužnosnik u četvrtak, signalizirajući masovno rusko povlačenje koje bi, ako bude potvrđeno, moglo postati točka preokreta u ratu.

Ukrajinski dužnosnici i dalje su oprezni oko naznaka da Rusija napušta to područje, a ruski vrh šuti o najavi povlačenja koja bi mogla predstavljati jedno od najvećih poniženja od početka invazije.

„Vrlo vjerojatno naše će jedinice, naši vojnici, napustiti lijevu (zapadnu) obalu“, rekao je Kirilj Stremousov, upravitelj regije Herson kojeg su imenovali Rusi, u razgovoru za prokremljski medij.

To područje uključuje grad Herson, prijestolnicu istoimene regije i jedini veći grad koji je Rusija osvojila u veljači, a dalje je pod njenom kontrolom, te jednu od obala ogromne brane na Dnjepru koja kontrolira opskrbu vodom okupiranog Krima.

Rusija je ranije odbacivala da planira povlačenje iz regije koju je Kremlj ilegalno „anektirao“ krajem rujna.

U četvrtak i dalje traju rasprave povlači li se Rusija doista. Internetom kruže fotografije glavne administrativne zgrade u Hersonu s koje je navodno uklonjena ruska zastava.

A Russian Telegram channel confirms that the Russian flag has been removed from the administration building in Kherson.https://t.co/NuwBvJa7pL pic.twitter.com/ZsCNNnxhKd