Putin se povukao jer je naišao na otpor? 'Kremlj je upao u zamku iz koje nije znao izaći'

Suočen s blokadom brodova koji prevoze žito iz Ukrajine ili s prešutnim priznanjem da su njegove prijetnje bile blef, čelnik Kremlja Vladimir Putin popustio je i odlučio ne pokrenuti globalnu prehrambenu krizu.

Izlazak Rusije iz sporazuma koji je dopuštao izvoz žitarica iz Ukrajine preko Crnog mora pripremao se tjednima. Rusija je prijetila da će to učiniti nakon eksplozije koja je potresla Krimski most u listopadu te ponovno nakon napada dronovima na njezinu crnomorsku flotu prošlog tjedna. Ipak, nakon što je u konačnici Rusija suspendirala dogovor, postalo je jasno da Moskva nema nikakav plan. Kada je Putin napravio zaokret nakon konzultacija s turskim čelnikom Recepom Tayyipom Erdoğanom, jedini ustupci koje je mogao tražiti bila su "pisana jamstva" Kijeva, navodi The Guardian.

- Kremlj je upravo sam upao u zamku iz koje nije znao kako izaći - navela je analitičarka Tatiana Stanovaja.

Rusija je možda dobila privatna obećanja, uključujući jamstva koja bi joj mogla pomoći u izvozu vlastitih poljoprivrednih proizvoda. Ipak, odstupanje Kremlja uvelike pokazuje da se Putina može natjerati da se povuče kada naiđe na otpor i prkos.

- On zna kako se povući ako je potrebno - ističe Stanovaja.

Suočena s ukrajinskom protuofenzivom, Rusija je posljednjih tjedana lansirala stotine projektila na ukrajinske elektrane i drugu ključnu infrastrukturu, s ciljem da baci ukrajinske gradove u mrak i hladnoću te zaprijeti humanitarnom krizom. Zapadni su čelnici bili zabrinuti zbog prijetnji Rusije da će upotrijebiti sva sredstva koja su joj na raspolaganju, uključujući taktičko nuklearno oružje, kako bi osigurala teritorij koji je nezakonito pripojila Ukrajini. Ukrajinski dužnosnici rekli su da je zaokret Kremlja važna lekcija zapadu o prkošenju ruskom vođi.

Ruski ucjenjivač "inferioran je u odnosu na one koji su jači i znaju jasno izraziti svoj stav", naveo je Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika. “Put da se agresor smiri je kroz razumnu demonstraciju sile”.

U ovom slučaju, postupci Rusije također su prijetili razljutiti čelnike u Africi i na Bliskom istoku, kojima se Putin nastojao diplomatski nakloniti. U najavi obnavljanja sporazuma u srijedu, Erdoğan je rekao da su sljedeće pošiljke ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda namijenjene Somaliji, Džibutiju i Sudanu.

Erdoğan je, naime, igrao i vodeću ulogu u razmjeni zarobljenika u kojoj je Rusija oslobodila ključne ukrajinske zapovjednike iz željezare Azovstal u Mariupolju. Kako se Rusija sve više izolirala, diplomatski i ekonomski, utjecaj Turske je očito porastao.

- Spomenuo sam da bi Ankara mogla imati posljednju riječ ovdje, ali nisam očekivao da će imati toliki utjecaj na Putina. Stvarno se pitam koja je Erdoğanova tajna - naveo je Andrej Sizov, čelnik SovEcona, tvrtke za istraživanje poljoprivrednih tržišta.

Kod kuće je sporazum o žitu izazvao bijes među poticateljima rata, koji su odbacili "pisana jamstva" i, u nekim slučajevima, optužili vladu da je prodala svoje vojnike.

- J*** im se za ovaj rat! Važan je novac. Tako razmišljaju političari - napisali su administratori jednog popularnog Telegram računa koji skuplja sredstva i opremu za rusku vojsku.

